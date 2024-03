Δυναμική η συμμετοχή της Ρόδου στην ΙΤΒ'24 | 17% περισσότερες αφίξεις από την jet2

Ιδιαίτερα αισθητική είναι η παρουσία της Ρόδου στην έκθεση ΙΤΒ–Berlin 2024, που πραγματοποιείται από τις 5-7 Μαρτίου 2024 στον εκθεσιακό χώρο «Messe Berlin» του Βερολίνου.

Η Ρόδος, εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός για τους Γερμανούς, έχει δυναμική συμμετοχή με επικεφαλής της αποστολής τον δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη και τη συμμετοχή του αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού Γεωργίου Τόππου, εκπροσώπων του ΠΡΟΤΟΥΡ, τοπικών τουριστικών παραγόντων, ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων και όλων των εμπλεκομένων με τον τουρισμό φορέων.

Η πρώτη εντύπωση; Η Ρόδος φαίνεται ότι κερδίζει και φέτος τη μάχη της κορυφής στη γερμανική τουριστική αγορά και της προσέλκυσης περισσοτέρων τουριστών από τη Γερμανία.

Στην ΙΤΒ, που αποτελεί βαρόμετρο για την πορεία της τουριστικής σαιζόν, συμμετέχουν περί τους 10.000 εκθέτες από περισσότερες από 180 χώρες του κόσμου για περίπου 110.000 ειδικούς του κλάδου και φυσικά για το ευρύ κοινό που κατέκλυσε το χώρο της έκθεσης.

Σαφώς ικανοποιημένος ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης από τα πρώτα θετικά μηνύματα που λαμβάνει για την αύξηση των αφίξεων τουριστών στη Ρόδο, όπως αυτά προκύπτουν από τη σημερινή συνάντηση του με τους εκπροσώπους της αεροπορικής εταιρείας Jet2, στο περιθώριο της έκθεσης και συγκεκριμένα με τον Jacob Bramley, General manager Airports and Tourism Organizations και την Janice Mather, Head of Airports and Tourism Organizations της Jet2.

Σε δηλώσεις του ο κ.Κολιάδης αναφέρει:

«Οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της Jet2 κάνουν λόγο για αύξηση 17% στις αφίξεις τουριστών στη Ρόδο, αρχής γενομένης από τις 29 Μαρτίου 2024 και με τελευταία άφιξη στις 9 Νοεμβρίου 2024, με 6000 επισκέπτες να έρχονται στη Ρόδο τις πρώτες 10 μέρες του Νοεμβρίου, επιμηκύνοντας την τουριστική σεζόν, ζητούμενο και προσπάθεια της δημοτικής αρχής και όλων των φορέων του τόπου.

H Jet2 έχει προγραμματίσει μάλιστα δύο νέες πτήσεις από Λίβερπουλ για Ρόδο, με δύο αφίξεις την εβδομάδα! Συνολικά θα έχει 48 πτήσεις για Ρόδο με τις οποίες θα έλθουν στο νησί μας 247000 τουρίστες μόνον με την Jet 2! Συζητήσαμε επίσης τη συνεργασία και των δύο πλευρών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών για την προέκταση- επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη Ρόδο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Κολιάδης είχε μία παλαιότερη συνάντηση μαζί τους στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Λονδίνου WTM 2023, όπου υπήρξε ένας αρχικός προγραμματισμός ενεργειών και δράσεων, οι οποίες και επιβεβαιώθηκαν με στοιχεία και ακριβείς αριθμούς στη σημερινή τους συνάντηση στο Βερολίνο.

Ο Δήμαρχος Ρόδου δεν έκρυψε φυσικά την αισιοδοξία του: «Η φετινή χρονιά σύμφωνα με τα στοιχεία αλλά και τα μηνύματα που έχουμε λάβει σήμερα πρώτη μέρα της έκθεσης, προβλέπεται ιδιαιτέρως καλή για τη Ρόδο. Η γερμανική αγορά δίνει και φέτος ψήφο εμπιστοσύνης στην αγορά τουρισμού της Ρόδου και θα πρωταγωνιστεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της σαιζόν στις αφίξεις».

Αν αναλογισθεί δε κανείς ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου «Διαγόρας» της Ρόδου το 2023 ήλθαν στη Ρόδο 489.744. Γερμανοί τουρίστες καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά τους Βρετανούς, στη λίστα της κατανομής αφίξεων κατά χώρα προέλευσης στη Ρόδο, η προοπτική έστω και μικρής βελτίωσης στις αφίξεις σκορπά τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα για την νέα τουριστική περίοδο.

Παράλληλα ο κ. Κολιάδης είχε σημαντικές επαφές με tour operators και δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο δίνοντας συνεντεύξεις σε διεθνή ΜΜΕ όπως η Deautsche Welle και Skai.

Ο Δήμος Ρόδου, που συμμετέχει στην ΙΤΒ 2024 με δικό του περίπτερο μαζί με τον ΠΡΟΤΟΥΡ, την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Ρόδου, είχε μία εξαιρετικά οργανωμένη και δυναμική σε όλους τους τομείς, παρουσία, παρουσιάζοντας μεγάλη επισκεψιμότητα.

Επίσημοι επισκέπτες, ανάμεσα τους και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τοπικές αρχές και επιχειρηματίες του τουρισμού, ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες και φυσικά πλήθος κόσμου το επισκέφθηκαν και εντυπωσιάσθηκαν από την άρτια οργάνωση, την ενημέρωση και τη φιλοξενία.

Ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τη συνολική παρουσία του Δήμου Ρόδου και της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου στην έκθεση, ο αντιδήμαρχος κ.Τόππος τόνισε: «Αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα από την γερμανική αγορά, όπως διαφαίνεται, από την αθρόα προσέλευση εκπροσώπων του τουρισμού της Γερμανίας, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου. Όπως όλα δείχνουν η Ρόδος καταγράφει σημαντική άνοδο στην προσέλκυση Γερμανών τουριστών. Οι ομορφιές του νησιού σε συνδυασμό με τα ροδίτικα προϊόντα, τη ροδίτικη γαστρονομία, αλλά και τις δυνατότητες διασκέδασης που προσφέρει το νησί, αποτελούν πόλο έλξης για τους παράγοντες του τουρισμού διεθνώς και για εκατοντάδες επισκέπτες που επισκέπτονται το χώρο της Ρόδου».

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού κατέθεταν γνώσεις και εμπειρία, παρείχαν πληροφορίες, διένειμαν το πλούσιο έντυπο ενημερωτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, του Δήμου Ρόδου στα γερμανικά, μαγνητάκια με τα αξιοθέατα της Ρόδου και προσέφεραν στους επισκέπτες το παραδοσιακό μελεκούνι, τοπικά βότανα, γλυκίσματα και άλλα προϊόντα τοπικών παραγωγών.