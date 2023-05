Διεθνές Γαστρονομικό και Πολιτιστικό Συμπόσιο του Πανεπιστημίου YALE και του Δήμου Ηρακλείου για την Κρητική διατροφή

Ξεκινά το απόγευμα της Τετάρτης 3 Μαΐου το 1ο Διεθνές Γαστρονομικό και Πολιτιστικό Συμπόσιο, που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο YALE και τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης με θέμα την Κρητική διατροφή και παράδοση. Η τελετή έναρξης είναι προγραμματισμένη στις 16.00 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Αίθουσα Συναυλιών).

Κορυφαίοι επιστήμονες, συγγραφείς, διακεκριμένοι σεφ, διατροφολόγοι και σημαντικοί επαγγελματίες του κλάδου, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Πανεπιστημίου και θα συμμετάσχουν στο Συμπόσιο το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 Μαΐου.

Στόχος του Συμποσίου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό για τα επόμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι η προβολή της Κρητικής διατροφής ως ακρογωνιαίου λίθου μίας ισορροπημένης και υγιεινής ζωής, και των πολλαπλών οφελών για τον σύγχρονο άνθρωπο. Το Συμπόσιο επίσης διερευνά τον ρόλο της εντοπιότητας, της παραγωγικής διαδικασίας των εκλεκτών πρώτων υλών, αλλά και της εκπαίδευσης στη διατήρηση της διατροφικής παράδοσης και της βιώσιμης γαστρονομίας.

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Κρήτη αποτελεί σημαντικό παραγωγικό μοντέλο για μία σειρά προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, το μέλι και τα βότανα, τα οποία σε συνδυασμό με το εξαιρετικό μικροκλίμα της περιοχής δημιουργούν ένα μοναδικό ανά την υφήλιο πρότυπο διατροφής.

Την πρώτη ημέρα του Συμποσίου (3 Μαΐου), στην Αίθουσα Συναυλιών του ΠΣΚΗ, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομιλία του καθηγητή Carlo La Vecchia της Università degli Studi di Milano σχετικά με την επίδραση του κρητικού τρόπου ζωής στη διαμόρφωση της επονομαζόμενης Μεσογειακής διατροφής, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα «Η Τροφή ως Φάρμακο», που θα συντονίσει ο Τάσος Κυριακίδης, Assistant Professor, Yale School of Public Health.

Στις 4 Μαΐου, μέσα από μια σειρά συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης θα διερευνηθούν μεταξύ άλλων η αξία του ελαιόλαδου, η σημασία των τοπικών προϊόντων, καθώς και ο ρόλος των γυναικών στη διατήρηση της γαστρονομικής παράδοσης, με τη συμμετοχή καλεσμένων από το εξωτερικό: Rafi Taherian, Associate Vice President Yale Hospitality, Sevasti Chatzopoulou, Associate Professor, Roskilde University, Aylin Öney Tan, Conservation architect, food writer/historian, Guansheng Ma, Professor, Chair of Department of Nutrition and Food Hygiene, School of Public Health Peking University (video presentation), και καθηγητών από το Πανεπιστήμιο του Yale.

Την τελευταία ημέρα του Συμποσίου, οι διεθνείς καλεσμένοι θα πάρουν μέρος σε μια σειρά παράλληλων δράσεων, με επισκέψεις σε τοπικούς παραγωγούς και γευστικές εμπειρίες των τοπικών πρώτων υλών, στο Αγρόκτημα Peskesi και το ξενοδοχείο Cretan Malia Park.

Το Συμπόσιο συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο YALE, (YALE School of Public Health and Yale Hospitality), ενώ την συνολική επίβλεψη και επιμέλεια θα έχει επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές του YALE, Έλληνες Ακαδημαϊκούς, διακεκριμένους chefs και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης.