Γυρίσματα στη Σαντορίνη για την ταινία Love is Greek to me

Στο νησί της Σαντορίνης θα γυριστούν σκηνές από την ταινία Love is Greek to me, Ελληνικής και Αμερικανικής παραγωγής.

Ειδικότερα, η ταινία παραγωγής UFO Productions και Hallmark, η οποία χαρακτηρίζεται ως ρομαντική κομεντί και προορίζεται για όλες τις ηλικίες, θα περιέχει σκηνές από τον Λιμένα Αμμουδίου. Συγκεκριμένα, οι κινηματογραφικές λήψεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας θα περιλαμβάνουν την χρήση ενός Ε/Γ πλοίου τύπου Catamaran που θα προσδέσει στην προβλήτα Λιμένα Αμμουδίου και σκηνές σε 3 ταβέρνες και εστιατόρια επί της προβλήτας.

Επιπλέον σκηνές θα γυριστούν στην προβλήτα του λιμένα καθώς και στο εστιατόριο Sunset και Δημήτρης στην Οία.

Τέλος, τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Πρωτομαγιά, από τις 11:00 π.μ. έως και 23:00 μ.μ..