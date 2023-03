Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση “ITB Berlin 2023”

Ιδιαιτέρως θετικά ήταν τα μηνύματα που εισέπραξε η Περιφέρεια Αττικής τόσο κατά την προγραμματισμένη συνάντηση (Β2Β) με επαγγελματίες του τουρισμού στο Βερολίνο, όσο και κατά τη συμμετοχή της ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “ITB Berlin 2023”.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος στην παρουσία της Περιφέρειας στις παραπάνω συναντήσεις επισήμανε ότι η Περιφέρεια Αττικής, και τα στελέχη της με οργανωμένο σχέδιο και στρατηγική συμβάλλουν στην ανάδειξη της Αττικής και στην προσέγγιση της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η διεθνής προβολή της Αττικής και η ενίσχυση του θεματικού τουρισμού στην Περιφέρειά μας απαιτούν σταθερά και δυναμικά βήματα τα οποία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Να σημειωθεί ότι η προγραμματισμένη συνάντηση (Β2Β) της Περ. Αττικής με επαγγελματίες του τουρισμού που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 στο Grand Hyatt Hotel στο Βερολίνο ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στη γερμανική γλώσσα αναφορικά με το πλούσιο γεωγραφικό και θεματικό χαρτοφυλάκιο της Αττικής, προβάλλοντας την Αττική ως ελκυστικό σύνολο προορισμών για διακοπές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, προβλήθηκε το πολυβραβευμένο οπτικοακουστικό υλικό τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής στους συμμετέχοντες.

Αναλυτικά πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός επιχειρηματικών συναντήσεων, μεταξύ των εκπροσώπων της Περ. Αττικής και των σημαντικότερων γερμανικών tour operators, agencies όπως Travel Finder L.L.C., Reisenburo Schon GmbH κα., media της γερμανικής αγοράς όπως FVW Medien, BurdaLuxury, Goldbach κα. καθώς και bloggers του τουρισμού όπως οι Ella & Tom Jastram, οι Roswitha Prasser και Britta Smyrak κα.

Με την παρουσία τους τίμησαν τη διοργάνωση ο Γενικός Σύμβουλος OEY B΄ του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Bερολίνο, κος Θεόδωρος Ξυπολιάς και η Γραμματέας Επικοινωνίας Α΄ του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο, κα Χριστίνα Χρυσανθακοπούλου.

Το ενδιαφέρον για τους τουριστικούς προορισμούς της Αττικής αλλά και τις θεματικές μορφές τουρισμού της ήταν εξαιρετικά υψηλό, γεγονός που αποτελεί παρακαταθήκη και για ένα ιδιαίτερα θετικό 2023.

Επιπλέον στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “ITB Berlin” (επίσημο website: www.itb.com) που πραγματοποιήθηκε στις 7-9 Μαρτίου 2023 στο Βερολίνο, συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία η Περιφέρεια Αττικής, ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)- Hall 1.1a, Stand 101- δίνοντας το “παρών” για ακόμη μια φορά σε μια από τις σημαντικότερες και πιο γνωστές τουριστικές εκθέσεις σε όλον τον κόσμο!

Βασικός στόχος της Περιφέρειας Αττικής, κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης τουριστικής προβολής, ήταν η προσέγγιση της Γερμανικής αλλά και της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η Αττική προσφέρει πληθώρα ταξιδιωτικών εμπειριών και γεωγραφικών προορισμών σε συνδυασμό με ήπιο μεσογειακό κλίμα, ποιότητα υπηρεσιών και ανταγωνιστικές τιμές γεγονός που την κατατάσσει στις πρώτες θέσεις προτιμήσεων της γερμανικής αγοράς καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων των ταξιδιωτών που θα την επιλέξουν για τις διακοπές τους.

Αναλυτικότερα, στην έκθεση προβλήθηκαν μέσω πλούσιου έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού τόσο οι μοναδικοί τουριστικοί προορισμοί της Αττικής (www.athensattica.com) όπως ο Δήμος Πειραιά (www.destinationpiraeus.com) όσο και οι διάφορες μορφές θεματικού τουρισμού της, όπως ο συνεδριακός τουρισμός στην Αθήνα (www.thisisathens.org), ο πολιτιστικός τουρισμός με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελευσίνα - Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023 (2023 ΕΛΕVΣΙΣ) www.2023ELEUSIS.EU, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού (ποδηλατικός, θαλάσσιος, περιπατητικός τουρισμός κ.λπ.) καθώς και κάθε μορφής δραστηριότητα, κατάλληλη για κάθε τύπο επισκέπτη και για κάθε επίπεδο οικονομικής δυνατότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η διοργάνωση αποτελεί την κύρια τουριστική έκθεση που συγκεντρώνει το Who is Who της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Ειδικότερα, η ITB Berlin είναι το κεντρικό φόρουμ επικοινωνίας και μάρκετινγκ και η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση υπηρεσιών για την ταξιδιωτική βιομηχανία συγκεντρώνοντας εκθέτες από 180+ χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών στην έκθεση συμμετείχαν:

5.500 εκθέτες από 161 χώρες, 90.127 επισκέπτες από περισσότερες από 180 χώρες, περίπου 3.000 εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, 333 ταξιδιωτικοί bloggers και προσωπικότητες του διεθνούς πολιτικούς γίγνεσθαι.

Πλήθος επαγγελματιών του τουρισμού (ενδεικτικά αναφέρονται: ταξιδιωτικά γραφεία και touroperators όπως Urban Folx Travel, Veloways, Vetter Touristik, Innovative Immersions, JayWay Travel, Jet2.com, Stap Reizen, media όπως apl media, euronews κ.ά.) επισκέφτηκαν το περίπτερο της Π.Α. και πραγματοποίησαν επαγγελματικές συναντήσεις (Β2Β) με τους εκπροσώπους της Π.Α.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής επισκέφθηκαν η Πρέσβυς της Ελλάδας στo Bερολίνο, κα Μάρα Μαρινάκη, ο Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Πρεσβευτής-Σύμβουλος, κος κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, ο Γενικός Σύμβουλος OEY B΄ του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Bερολίνο, κος Θεόδωρος Ξυπολιάς, η Γραμματέας Επικοινωνίας Α΄ του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο, κα Χριστίνα Χρυσανθακοπούλου και ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ., κος Δημήτρης Φραγκάκης,

Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησαν ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τον Τουρισμό της Π.Α. κος Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού κα Αθηνά Κολυβά και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουριστικής Προβολής κα Μαρία Παντελούς.

Στο περίπτερο της Π.Α. φιλοξενήθηκαν επίσης ως συνεκθέτες ο Δήμος Πειραιά εκπροσωπούμενος από την κα Πολύμνια Πατέρου και τον κύριο Θεόδωρο Παπαχρυσάνθου, η Ελευσίνα - Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023 (2023 ΕΛΕVΣΙΣ) εκπροσωπούμενη από τις κα Ελένη Ζησιμοπούλου, κα Αγγελική Νικολάρη, κα Αναστασία Αμανατίδου και κα Μαρία Παούρη και το Athens Convention and Visitors Bureau - This is Athens εκπροσωπούμενο από την κα Κωνσταντίνα Ρούσσου.

Στη φωτογραφία: Από τα αριστερά στα δεξιά απεικονίζονται η κα Μαρία Ζάρρα – WIN ltd, η κα Λάουρα Γιώτα, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τον Τουρισμό της Π.Α. κος Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού κα Αθηνά Κολυβά, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουριστικής Προβολής κα Μαρία Παντελούς, η κα Ελένη Ζησιμοπούλου - Ελευσίνα - Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023 (2023 ΕΛΕVΣΙΣ), ο κος Θεόδωρος Παπαχρυσάνθου – Δήμος Πειραιά, η κα Πολύμνια Πατέρου Προϊσταμένη του Τμήματος Tουρισμού – Δήμος Πειραιά, η κα Αγγελική Νικολάρη - Ελευσίνα - Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023 (2023 ΕΛΕVΣΙΣ))