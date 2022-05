Ανοιχτές Πόρτες στα Οινοποιεία της Κρήτης | Ένα διήμερο γεμάτο Κρητικό κρασί (28 & 29 Μαΐου 2022)

Μια μοναδική γευστική και ταξιδιωτική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι φίλοι και οι φίλες του κρασιού, που θα βρίσκονται στην Κρήτη το Σαββατοκύριακο, συμμετέχοντας στην εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Σάββατο 28 Μαΐου και την Κυριακή 29 Μαΐου, λοιπόν, από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, οι οινόφιλοι θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους Δρόμους του Κρασιού της Κρήτης και να συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς με πλούσια δώρα και άλλες εκπλήξεις. Η είσοδος στα οινοποιεία το διήμερο 28-29 Μαΐου θα είναι ελεύθερη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, το Wines of Crete διοργανώνει παράλληλα έναν διαδικτυακό διαγωνισμό φωτογραφίας μέσω Facebook και Instagram, με επίσημα hashtags #WinesofCrete #OpenDoors22. Για ακόμα μία χρονιά θα συνεργαστούμε με εστιατόρια που έχουν δηλώσει συμμετοχή στη δράση Bring Your Own Wine, όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει στο συνεργαζόμενο εστιατόριο το κρασί που αγόρασε από κάποιο από τα οινοποιεία, χωρίς επιπλέον χρέωση. Όλες οι πληροφορίες για τις παράλληλες δράσεις στο www.winesofcrete.gr .

Προγραμματίστε από τώρα τη δική σας απόδραση και χαράξτε τη δική σας οινική διαδρομή. Μυηθείτε στο μαγευτικό κόσμο του κρασιού, απολαύστε τα τοπία που διαμορφώνουν οι αμπελώνες μας, γνωρίστε τη διαδικασία της οινοπαραγωγής και δοκιμάστε εξαιρετικά Επώνυμα Κρητικά Κρασιά.

Ενημερωθείτε από τα Οινοποιεία που συμμετέχουν στις «Ανοιχτές Πόρτες»

Νομός Ηρακλείου:

Οινοποιείο Αμαργιωτάκη

Οινοποιείο Αγγελάκη

Οινοποιείο Αλεξάκη

Οινοποιείο Νίκος Γαβαλάς θα συμμετέχει μόνο την Κυριακή 29 Μαΐου 2022.

Οινοποιείο Silva – Δασκαλάκη

Οινοποιείο Διαμαντάκη

Οινοποιείο Διγενάκη

Οινοποιείο DAF Wines Δουλουφάκη Φερενίκη

Οινοποιείο Δουλουφάκη

Οινοποιείο της ΕΑΣΗ θα συμμετέχει μόνο την Κυριακή 29 Μαΐου 2022.

Οινοποιείο Silva – Δασκαλάκη

Οινοποιείο Ευφροσύνη

Οινοποιείο Ζαχαριουδάκη

ΙΔΑΙΑ Οινοποιητική

Οινοποιείο Λυραράκη

Κτήμα Μενεξές

Οινοποιείο Μεταξάρη θα συμμετέχει μόνο την Κυριακή 29 Μαΐου 2022.

Οινοποιείο ΜΙΝΩΣ – Μηλιαράκη

Οινοποιείο Μπουτάρη – Scalarea Estate

Κτήμα Πατεριανάκη

Οινοποιείο Πνευματικάκη

Οινοποιείο Τιτάκη

Οινοποιείο Χαραλαμπάκη

Νομός Χανίων:

Οινοποιείο Αγίας Τριάδας

Οινοποιείο Καραβιτάκη

Οινοποιία Μανουσάκη ωράριο 12 μμ με 24:00.

Οινοποιείο Ντουράκη

Νομός Ρεθύμνου:

Οινοποιείο Κλάδος

Οινοποιείο Κουρκουλού

Η Εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες» στην Κρήτη διοργανώνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.