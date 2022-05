Τα Ιόνια Νησιά κέρδισαν τις εντυπώσεις των εκπροσώπων της Γερμανικής αγοράς στο FVW | Travel Talk workshop που οργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Κέρκυρα 8-12/05/22. Διπλά επετειακή η 50η διοργάνωση και 10η για την Ελλάδα εορτάστηκε με δεξίωση που προσέφερε το Grecotel Corfu Imperial. Έγινε αναδρομή στο μεγάλο έργο που έχει επιτευχθεί και θα μείνει αξέχαστη.

Γνωριμία και διείσδυση στη Γερμανική αγορά, brand awareness, εκτίμηση των πλεονεκτημάτων, προοπτικές για ανάπτυξη και επέκταση της συνεργασίας σε κάθε νησί ξεχωριστά, ενημέρωση για τις επιλογές των καταναλωτών από τους travel agents, πτητικό πρόγραμμα και συνέργειες από τις αεροπορικές εταιρείες, στρατηγική των tour operators, πληροφόρηση για τα Ιόνια νησιά τόσο από την Περιφέρεια όσο και από εκπροσώπους, οι προτεραιότητες του ΕΟΤ, είναι μερικά από τα θέματα στην ατζέντα του fvw workshop που πραγματοποιήθηκε στις 11/05/22 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Angsana.

Προηγήθηκαν δύο ημέρες φιλοξενίας γεμάτες με εμπειρίες από την Κέρκυρα που κέρδισαν την καρδιά των Γερμανών επισκεπτών τόσο για τον πολιτιστικό πλούτο (Ασιατικό μουσείο, Φιλαρμονική Εταιρία Μάντζαρος, Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος κ.α.), την ιστορία, την αρχιτεκτονική της πόλης όσο και για το φυσικό περιβάλλον, τις ομορφιές της ενδοχώρας και της θαλασσινής εμπειρίας. Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε ξενοδοχεία επιβεβαιώνοντας τις άρτιες και υψηλού επιπέδου υποδομές υπηρεσιών που προσφέρει το νησί.

Καλωσόρισμα στους συμμετέχοντες από την πρόεδρο του ΕΟΤ κυρία Άντζελα Γκερέκου άνοιξε τη συνεδριακή ημέρα. Η κυρία Γκερέκου παρουσίασε τους στόχους του οργανισμού και προσκάλεσε στις εμπειρίες που περιλαμβάνονται στην καμπάνια του ΕΟΤ «All you want is Greece». Το συνέδριο συντόνισε ο αρχισυντάκτης του FVW Travel Talk, κ. Klaus Hildebrandt. Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραφείου ΕΟΤ Γερμανίας κυρία Αρετή Πρίνου, παρουσίασε τη στρατηγική του οργανισμού που καλύπτει τις ανάγκες «ευ ζην» του σύγχρονου ταξιδιώτη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κύριος Αλέξανδρος Αλεξάκης παρουσίασε το τουριστικό profile και τις προκλήσεις ανάπτυξης. Η αντιπρόεδρος ΞΕΕ και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ζακύνθου, κυρία Χριστίνα Τετράδη, παρουσίασε τα πρόσφατα έργα και υπηρεσίες του ΞΕΕ με καινοτομία και στόχο τον μετασχηματισμό των ξενοδοχείων σε σύγχρονες, ανταγωνιστικές εμπειρίες διαμονής.

Με την παρουσία εκ μέρους της Κεφαλλονιάς του προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων κυρίου Γεράσιμου Τιμοθεάτου, του πρώην προέδρου κυρίου Σπύρου Γαλιατσάτου, του κυρίου Ίωνος Λιναρδάτου και εκ μέρους της Λευκάδας του προέδρου Ένωσης Ξενοδόχων κυρίου Μανώλη Θερμού, αναλύθηκαν διεξοδικά οι ιδιαιτερότητες των νησιών, τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και το ενδιαφέρον τους για τη γερμανική αγορά.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση με εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών και την υπεύθυνη μάρκετινγκ και ανάπτυξης της Fraport, κυρία Κατερίνα Πολλάτου. Αναφέρθηκαν στις τάσεις και τις επενδύσεις σε νέου τύπου αεροπλάνα που θέτουν σε προτεραιότητα τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Συμμετείχαν ο κ. Heiko Brix από Eurowings, ο κ. Paul Schwaiger από την Condor και ο κ. Benjamin Weidmann από τη νεώτερη εταιρεία Εurowings Discover. Πολύς λόγος έγινε για την αύξηση πτητικού προγράμματος και για την επέκταση της σαιζόν στα άκρα.

Όπως επιβεβαίωσαν στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των tour operators, η κυρία Doreen Schwebe Product Management Sun & Beach, TUI, η κυρία Halina Strzyzewska, Group Head of Destination Greece and Cyprus, FTI Group και ο κ. Alexander Trenks, Head of Flight, Ferien Touristik/Coral, ο προορισμός είναι αυτός που παρακινεί τον Τ.Ο. Στη συνέχεια εκείνος απευθύνεται στην αεροπορική για να αυξήσει θέσεις, πτήσεις, τύπο αεροπλάνου σε συνεργασία με τις θέσεις στάθμευσης και το πρόγραμμα στο αεροδρόμιο. Δηλώσεις από την TUI για την πρόθεση προώθησης της Κέρκυρας και των άλλων νησιών στα θεματικά προϊόντα που αναφέρθηκαν, ήταν αποτέλεσμα των παραπάνω συζητήσεων.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο πόσο ευέλικτα και επαγγελματικά αντιμετώπισαν οι ξενοδόχοι την πανδημία. Αυτό μέτρησε το 2021 και αποδίδει στο 2022. Αναλύθηκε δε με τα δεδομένα κρατήσεων από τον κ. Roland Gassner, Director Business Development, Travel Data + Analytics δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη ως προτεραιότητα στις επιλογές των καταναλωτών.

To θέμα της αύξησης των τιμών λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού, του πολέμου Ουκρανίας, ήταν στο επίκεντρο συζήτησης με κατανόηση από όλα τα μέρη αλλά και με ανησυχία για την ισορροπία που θα διατηρήσει υψηλά το επίπεδο των πωλήσεων και θα είναι ελκυστική για τον καταναλωτή. Στο τέλος είναι αυτός ο οποίος θα ενημερωθεί, θα συγκρίνει και θα λάβει την τελική απόφαση για τις διακοπές του.

Η κυρία Αλεξάνδρα Ανδριώτη εκ μέρους της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του νησιού με τις πιο σύγχρονες ξενοδοχειακές επενδύσεις και ο κύριος Σπύρος Χαλικιόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων, αναφέρθηκε στις προτάσεις θαλάσσιου τουρισμού με 1.700 θέσεις ελλιμενισμού στις μαρίνες της Κέρκυρας, επενδύσεις σε mega yachts, το καλεντάρι εκδηλώσεων και την πολιτιστική ποδηλασία. Οι προτάσεις θεματικού τουρισμού θα ανακοινωθούν στον επόμενο μήνα.

Με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων, στο πάνελ με τους Γερμανούς τουριστικούς πράκτορες, η Προϊσταμένη Γραφείου ΕΟΤ στη Γερμανία, κυρία Νικολέττα Λεκανίδη, ως συνέχεια των εντυπώσεων που αποκόμιισαν οι επισκέπτες από το νησί, συζήτησε μαζί τους, πως θα παρακινηθεί αποτελεσματικά η ζήτηση για τα νησιά του Ιονίου και την Ελλάδα εν γένει. Μετά από κάθε διοργάνωση, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι Β2Β συνεργασίες που αναπτύσσονται ενδυναμώνουν τις επιχειρήσεις, τον προορισμό, τις πωλήσεις.

Η επιτυχία της διοργάνωσης βασίστηκε στην απαράμιλλη ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, τις μοναδικές εικόνες που έδωσε η Κέρκυρα και κυρίως τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην εγκάρδια γνωριμία με τον τόπο. Μεγάλη η συμβολή της προέδρου του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών κυρίας Σίσσυ Σαββάτη στην ουσιαστική γνωριμία και εξοικείωση με το νησί όσο και των προέδρων της Ένωσης Ξενοδόχων και του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων, κυρίων Μπάμπη Βούλγαρη και Σπύρου Χαλικιόπουλου αντίστοιχα. Οι προτάσεις τους στη σύνθεση του προγράμματος και η φροντίδα στην υλοποίηση, έφεραν το καλύτερο αποτέλεσμα και την μέγιστη ικανοποίηση στους επισκέπτες. Επί πλέον, ήταν συνδιοργανωτές με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, τον ΕΟΤ και το FVW | Travel Talk. Το workshop είχε την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Συζητήσεις έχουν ξεκινήσει για το επόμενο fvw workshop με στρατηγική στόχευση σε άλλη περιοχή της χώρας για την περαιτέρω διείσδυση στη Γερμανική αγορά και τη γνωριμία με τα ιδιαίτερα και θεματικά προϊόντα που κάθε τόπος διαθέτει.

Κάθε διοργάνωση, ολοκληρώνει ένα κύκλο ενεργειών και συνεργιών με κοινό στόχο και όραμα. Τα αποτελέσματα στα 10 fvw workshops που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, δικαιώνουν την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό που συνοδεύουν τις υπερβάλλουσες προσπάθειες για στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποίηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ανέλαβαν ρόλο ουσιαστικό στο fvw | Travel Talk workshop Κέρκυρα 2022.

Στη φωτογραφία, από αριστερά προς δεξιά: Klaus Hildebrandt – αρχισυντάκτης, Αρετή Πρίνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραφείου ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέττα Λεκανίδη - Προϊσταμένη Γραφείου ΕΟΤ Γερμανίας, Χαρά Προκάκη – Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων ΕΟΤ, Άντα Καραγιάννη – Praxis Plus – project manager fvw workshop Greece, Ira Lanz – συντάκτης fvw, Kim Soltau – event organizer fvw, Soenke Graumann – International markets fvw

Project management των FVW | Travel Talk worksh στην Ελλάδα είναι η κυρία Άντα Καραγιάννη του Praxis Plus.