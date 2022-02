Δήμος Αθηναίων | H εντυπωσιακή τοιχογραφία στη «σκιά» της Ακρόπολης

Μία νέα τοιχογραφία μεγάλων διαστάσεων, επί της οδού Καλλιρόης, δίνει πνοή και χρώμα σε αυτό το κομβικό σημείο της πόλης, κάτω από την Ακρόπολη. Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για μια βιώσιμη και ανθεκτική πόλη, υλοποίησε μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) ένα mural μεγάλων διαστάσεων που κοσμεί τον τοίχο του ξενοδοχείου Athenian Callirhoe.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έργο που δημιούργησε ο street artist Atek (Γιώργος Σκουρλής) και αποτυπώνει έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες» (Στόχος 11). Με έμφαση στους κατοίκους των πόλεων, η τοιχογραφία με τα έντονα χρώματα, που μπορούν να παρατηρήσουν από μακριά όσοι διασχίζουν την οδό Καλλιρόης κάτω από τη γειτονιά της Ακρόπολης, αναδεικνύει τη σύγχρονη ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων πόλεων.

Στον Στόχο 11 περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου, η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου για όλους, η επαρκής, ασφαλής και προσιτή στέγη, καθώς και η προστασία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η τοιχογραφία του Δήμου Αθηναίων στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη επίτευξης του Στόχου, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που είναι σε εξέλιξη από την πλευρά της δημοτικής αρχής για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι η αναγέννηση του αστικού πρασίνου με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου εκατοστού δημόσιου χώρου στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας: Από την υλοποίηση έργων μικρής κλίμακας, όπως είναι τα πάρκα «τσέπης» που πρασινίζουν και ομορφαίνουν τις γειτονιές της πόλης έως τα πιο μεγάλα έργα, όπως η ριζική αναδιαμόρφωση του Εθνικού Κήπου, του Λόφου Στρέφη, της Ακαδημίας Πλάτωνος, η διπλή ανάπλαση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στον Βοτανικό. Σημειώνεται επίσης ότι για την επίτευξη του Στόχου, η Αθήνα συνεργάζεται με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), ώστε να μπορέσει να πιστοποιηθεί ως βιώσιμος προορισμός.

Στο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΑΤΑ με την ελcproductions για την προβολή και προώθηση του Στόχου 11 «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες», θα προβληθεί μέσα στο προσεχές διάστημα ένα 5λεπτο τηλεοπτικό βίντεο στην εκπομπή «Γενιά 17» της ΕΡΤ3 (διαθέσιμο και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX), καθώς και ένα podcast, παραγωγής του elculture στο οποίο ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης αναλύει τη στρατηγική της δημοτικής αρχής για μία ανθεκτική πόλη. Και οι δύο αυτές δράσεις είναι αφιερωμένες στον Στόχο 11 «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες» και επικεντρώνονται στην Αθήνα, στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, αλλά και στις λύσεις που αναπτύσσονται σήμερα για να γίνει η πόλη περισσότερο ανθεκτική.

«Αυτό που όλοι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη είναι μία πόλη «φωλιά», στην οποία αφενός να αισθανόμαστε ασφαλείς, και αφετέρου να μάς επιτρέπει να είμαστε αυτοί που θέλουμε. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα του 21ου αιώνα για την Αθήνα. Και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, που μπορεί να ακούγονται περισσότερο ειδικοί ή μακρινοί αποκτούν ένα ιδιαίτερο νόημα, διότι στην πραγματικότητα μετουσιώνουμε τους στόχους αυτούς στην καθημερινότητά μας, σε όλα αυτά τα μικρά που κάνουν τα μεγάλα. […] Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στους μόνιμους κατοίκους να μείνουν, αλλά και σε νέους κατοίκους να επιστρέψουν στην Αθήνα. Η απελευθέρωση και η αναδιανομή του δημόσιου χώρου έχει καταλυτική σημασία, αλλά αυτό δεν είναι πάντα πολύ εύκολο.

Στην Αθήνα, όπως και στις περισσότερες πόλεις του κόσμου η «μάχη» που δίνεται είναι για τα τετραγωνικά μέτρα. Και αυτά τα τετραγωνικά μέτρα, του ποιοτικού δημόσιου χώρου, του πράσινου, του βιώσιμου, του ανθεκτικού δημόσιου χώρου είναι που μπορούν εν τέλει να κάνουν τη διαφορά», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο podcast, με αφορμή τη δημιουργία της τοιχογραφίας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Η νέα τοιχογραφία επί της οδού Καλλιρόης έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά εικαστικών παρεμβάσεων του Δήμου Αθηναίων στην πόλη με τοιχογραφίες μεγάλων διαστάσεων που κοσμούν τοίχους σχολείων (πρόγραμμα From the Roots to the Sky), καθώς και δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων της πόλης (πρόγραμμα σε εξέλιξη).