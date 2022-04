Η επανεκκίνηση των συνεδρίων και η χάραξη στρατηγικής που θα διαμορφώσει το νέο πλαίσιο στο μέλλον, ήταν τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του HAPCO & DES για τον επαγγελματικό και συνεδριακό τουρισμό «Reconnect to Accelarate» που πραγματοποιήθηκε 12 και 13 Απριλίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Το Συνέδριο διεξήχθη σε μια συγκυρία πολύ σημαντική και κρίσιμη, διότι ενώ άρχισε η φάση της επαναφοράς στην κανονικότητα, μετά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, ήρθε η εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που σίγουρα θα έχει επιπτώσεις, τόσο στον Τουρισμό γενικά, όσο και ειδικά, στον Επαγγελματικό και Συνεδριακό Τουρισμό.

«Δεν μπορούμε ακόμη να εκτιμήσουμε το μέγεθος των απωλειών στη χώρα μας από αυτή τη συγκυρία, άρα και σε εμάς όλους, Μέλη και μη Μέλη του Συνδέσμου μας» ανέφερε η πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων Οργανωτών Συνεδρίων και Εκδηλώσεων HAPCO & DES, Ειρήνη Τόλη, υπογραμμίζοντας ότι «στον απόηχο της πανδημίας και με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις, που επηρέασαν και θα επηρεάσουν το κλάδο μας, εμείς προσαρμοστήκαμε ταχύτατα και αντιδράσαμε, ώστε ο Σύνδεσμος μας, εκτιμώντας τα δεδομένα, να συμβάλλει στη χάραξη στρατηγικής για το μέλλον, συμπεριλαμβάνοντας στο πρόγραμμα του Συνεδρίου τα καυτά θέματα της παγκόσμιας αγοράς MICE, τα οποία θα αναπτυχθούν από έμπειρους και αξιόλογους Έλληνες και Ξένους Ομιλητές, μέντορες στο είδος τους».

Η κ. Τόλη τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη για συνέργειες, κάτι που έγινε αντιληπτό από πολύ νωρίς και ήδη παρά την πανδημία ο HAPCO προχώρησε σε συνεργασία και ενέταξε στον Σύνδεσμο τις εταιρείες Destination Management Companies.

«Η κυβέρνηση μέσω της επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων έδωσε την απαραίτητη ώθηση στον συνεδριακό τουρισμό να επανεκκινήσει, προφανώς σε δύσκολες συνθήκες, με την οικονομική στήριξη που παρείχε τόσο στον επιχειρηματία όσο και στον εργαζόμενο, συνδράμοντας τις επιχειρήσεις ώστε να σταθούν όρθιες», ανέφερε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι «είμαστε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο έτσι ώστε να μπορέσουμε, κομμάτια της στρατηγικής που έχουν κατατεθεί ήδη και είναι σε διαβούλευση με το υπουργείο, να αρχίσουν να υλοποιούνται. Ένα σημαντικό σημείο εξ αυτών είναι και το μητρώο, μέχρι τότε όμως πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ενδυνάμωση των προορισμών».

Η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε τις δράσεις που έγιναν για την ενίσχυση του Branding της Ελλάδας, τόσο την καμπάνια «Greekend» για Αθήνα και Θεσσαλονίκη όσο και για άλλες πόλεις, που όπως είπε «έχουν βοηθήσει την Ελλάδα να καταστεί ένας θελκτικός και ασφαλής προορισμός και σίγουρα από αυτήν την εξέλιξη μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι κλάδοι με κυρίαρχο το συνεδριακό τουρισμό».

Στη συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού με τον HAPCO & DES αναφέρθηκε η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασοπούλου. «Έχουμε ήδη αρχίσει να συνεργαζόμαστε με τον HAPCO & DES προκειμένου να σχεδιάσουμε τη στρατηγική μας για τον συνεδριακό τουρισμό πάνω σε αναπτυξιακές βάσεις, ενώ ταυτόχρονα δουλεύουμε παράλληλα με τον ΕΟΤ, ώστε ο συνεδριακός τουρισμός να γίνει μια σημαντική προτεραιότητα στα πλαίσιο της επικοινωνιακής μας στρατηγικής».

Στο Συνέδριο αναπτύχθηκαν θέματα αιχμής για τον κλάδο μας και όχι μόνο, όπως:

· Η δύναμη της συνεργασίας - Στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή των κεντρικών πρωταγωνιστών του Ελληνικού Τουρισμού. Συμμετείχαν η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο πρόεδρος του HATTA Νικόλαος Κελαϊδίτης, ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός, ο εκπρόσωπος του ΣΕΤΕ Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Βαγγέλης Βλάχος, ο πρόεδρος του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης Γιάννης Ασλάνης και η πρόεδρος του HAPCO & DES Ειρήνη Τόλη

The power of engagement - Σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα, HAPCO & DES,, Athens Convention & Visitors Bureau-ACVB και Thessaloniki Convention Bureau-TCB, παρουσίασαν τη συνέργεια που δημιουργήθηκε εντός της πανδημίας, the Greek Meetings Industry Alliance, αλλά και τις σχετικές δράσεις της συνέργειας αυτής, δίνοντας έτσι έμφαση στην αξία της συνεργασίας εν μέσω μίας κρίσης. Συμμετείχε και η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου του διεθνούς Οργανισμού ICCA (International Congress & Convention Association), η οποία παρουσίασε τη δυναμική του Οργανισμού σε διεθνές επίπεδο, αλλά και το σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι συνέργειες στο μελλοντικό σχεδιασμό του κλάδου.

Στο πάνελ αυτό συνδέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου Συνεδρίων της πόλης Λβιβ (Ουκρανία), που παρουσίασαν συγκλονιστικές εικόνες του πολέμου, δράσεις που κάνουν για να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους, αλλά και προτάσεις για το πως μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς την Ουκρανία. Οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας συγκίνησαν το ακροατήριο και χειροκροτήθηκαν θερμά.

· Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η στρογγυλή τράπεζα που αφορούσε στο διεθνή οργανισμό IAPCO. Έξι εκπρόσωποι-μέλη της διεθνούς ομάδας εργασίας των εθνικών ενώσεων συνεδρίων της IAPCO από Ιταλία, Βρετανία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Μεξικό, αλλά και εκπρόσωπο της διοίκησης της IAPCO, συνδέθηκαν σε ένα υβριδικό στρογγυλό τραπέζι και αντάλλαξαν απόψεις για τις συνέπειες της πανδημίας στη χώρα τους, την ανταπόκριση και δράσεις για την αντιμετώπισή τους, αλλά και το μελλοντικό σχεδιασμό τους. Συμφώνησαν πώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνουν πλέον εντατικές και συλλογικές προσπάθειες για την ανάδειξη της αξίας του Επαγγελματικού και Συνεδριακού Τουρισμού και της συμβολής του στην έξοδο από την κρίση, την ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και ότι, δυστυχώς η δύναμη του κλάδου ακόμα δεν αναγνωρίζεται.

Η διεθνής αυτή ομάδα εργασίας (IAPCO Task Force of National Associations of PCOs) δημιουργήθηκε μέσα από την κρίση και αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της δύναμης της συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αναπτύχθηκαν κι άλλα πολλά σημαντικά θέματα που απασχολούν το μέλλον του κλάδου, όπως:

· Η βιώσιμη ανάπτυξη

· Νέα μοντέλα ηγεσίας

. Γυναίκες και Ηγεσία

· Ψυχική υγεία (πόσο σημαντική είναι μία παύση πριν την επιτάχυνση)

Αναπτύχθηκαν ο ρόλος που θα παίξει η βιώσιμη ανάπτυξη και η ένταξη των SDGs στην εξέλιξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η διαφορετικότητα και η θέση της γυναίκας στην ηγεσία, αλλά και η σημασία και αναγκαιότητα της «παύσης» για την ψυχική και σωματική υγεία.

Επίσης, οι σύνεδροι παρακολούθησαν θέματα για την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, όπως «Metaverse και νέες τεχνολογίες» και άλλα.

Για μια ακόμη φορά στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ο HAPCΟ & DES άνοιξε τις πόρτες του στη νέα γενιά, με τη διεξαγωγή Διαγωνισμού προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών Φοιτητών Τουριστικών Σχολών με θέμα «Το μέλλον και η μορφή των συνεδρίων και εκδηλώσεων (MICE) στην μετα-COVID εποχή».

Τέλος, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές επιτυχημένων έργων και εκδηλώσεων εντός της πανδημίας.