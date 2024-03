FedHATTA: Η Λιθουανία ως ιδανικός προορισμός για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Τη Λιθουανία ως ιδανικό τουριστικό προορισμό για τους Έλληνες ταξιδιώτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Τετάρτη, 13 Μαρτίου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας FedHATTA καθώς και τουριστικά γραφεία, μέλη των Ενώσεών της, μέσα από διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης της χώρας με τίτλο «Discover Lithuania: A Virtual Journey to the Heart of the Baltic Beauty».

Η παρουσίαση διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Λιθουανίας στην Ελλάδα, και είχε σκοπό να ενημερώσει την Ελληνική τουριστική αγορά για τον προορισμό, τα πλούσια αξιοθέατα και τον πολιτισμό του αλλά και τις σύγχρονες τουριστικές υποδομές του.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης ανακοινώθηκε και η νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση της Aegean Airlines, Αθήνα – Βίλνιους, η οποία διευκολύνει τις ταξιδιωτικές ροές προς τη χώρα.

Όπως δήλωσε ο κος Τσιλίδης: «Συνεχίζοντας την συνεργασία μας με την πρεσβεία της Λιθουανίας, παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στα τουριστικά γραφεία, καθώς αποτελεί μια πρωτοβουλία περαιτέρω ενίσχυσης του εξερχόμενου αλλά και του εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας. Πλέον με μια σύντομη απ’ ευθείας πτήση οι δύο χώρες έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν την τουριστική τους ροή».