ΗΑΤΤΑ: Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα SUSTOUR για βιώσιμες πρακτικές στα τουριστικά γραφεία - Άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) συμμετέχει στο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο SUSTOUR, το οποίο προωθεί την υιοθέτηση εργαλείων και πρακτικών βιωσιμότητας από τους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και τα τουριστικά γραφεία. Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από ΜΜΕ δημοσιεύθηκε σήμερα, με στόχο να επιλεγούν 175+ ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα λάβουν τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας.



Η βιωσιμότητα στον τουρισμό είναι η κεντρική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τομέας στον 21ο αιώνα. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, γνωρίζουμε το εύθραυστο της ζωής και πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε την ομορφιά του πλανήτη μας, που είναι η βάση κάθε τουριστικού προϊόντος. Τα τουριστικά γραφεία και οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε αυτό, δεδομένης της θέσης τους ως ενδιάμεσων μεταξύ τουριστών, προμηθευτών και προορισμών, μέσα από την οποία επηρεάζουν τις επιλογές των καταναλωτών, τις πρακτικές των προμηθευτών και την ανάπτυξη των προορισμών.

«Το έργο SUSTOUR είναι μια πραγματική ευκαιρία για τις ΜΜΕ που θα ήθελαν να “χτίσουν ξανά καλύτερα” σε έναν κόσμο μετά τον COVID. Χάρη στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτό το πολύ εντατικό πρόγραμμα υποστήριξης», λέει ο Naut Kusters, Διευθύνων Σύμβουλος του ECEAT (Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Οικολογία και τον Αγροτουρισμό) και του Travelife για Διοργανωτές Οργανωμένων Ταξιδιών, του κορυφαίου προγράμματος εκπαίδευσης, διαχείρισης και πιστοποίησης.

Αυτή η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από ΜΜΕ δημοσιεύεται προκειμένου να επιλεγούν τουλάχιστον 175 ΜΜΕ που θα μπορέσουν να επωφεληθούν από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης, το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση της επίδοσής τους στη βιωσιμότητα. Οι ΜΜΕ μπορούν να επιλέξουν να λάβουν υποστήριξη με τελικό σκοπό την πιστοποίησή τους ως προς τη βιωσιμότητα και/ή την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην προμηθευτική τους αλυσίδα.

Όλες οι ΜΜΕ που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν την συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Το SUSTOUR θα καλύψει επιπλέον την υπολειπόμενη συνεισφορά για όλες τις ΜΜΕ που είναι μέλη ενός εταίρου του έργου SUSTOUR ή ενός από τους συμμετέχοντες Συνδέσμους τουριστικών γραφείων, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο ΗΑΤΤΑ. Συνεπώς, η συμμετοχή στο πρόγραμμα στήριξης αυτών των ΜΜΕ θα είναι δωρεάν. Όλες οι άλλες ΜΜΕ θα πρέπει να καταβάλουν μία ίδια συνεισφορά, που κυμαίνεται μεταξύ 200€-400€ ανάλογα με το μέγεθός τους. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ΜΜΕ είναι ανοιχτή έως τις 10 Μαΐου 2022, στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Η επιλογή των ΜΜΕ θα ολοκληρωθεί έως τις 7 Ιουνίου. Το πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιουνίου 2022 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2023. Οι λεπτομέρειες της πρόσκλησης και οι οδηγίες υποβολής της αίτησης είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes.

Νικόλας Κελαϊδίτης, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ: «Ενθαρρύνουμε τα μέλη μας να χρησιμοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχει αυτό το έργο και να συμβάλλουν βήμα-βήμα σε έναν πιο βιώσιμο τουρισμό. Ως σημαντικός παράγοντας της τουριστικής αλυσίδας αξίας, έχουμε κοινή ευθύνη να διαχειριζόμαστε τον τουρισμό με βιώσιμο τρόπο για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές».

Τι είναι το πρόγραμμα υποστήριξης για ΜΜΕ SUSTOUR και τι προσφέρει;

Το πρόγραμμα υποστήριξης για ΜΜΕ SUSTOUR χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος COSME της ΕΕ και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και τα τουριστικά γραφεία να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα. Οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν στη βιωσιμότητα ή επιθυμούν να βελτιώσουν τις υπάρχουσες σχετικές πρακτικές τους μπορούν να επωφεληθούν από έναν συνδυασμό καινοτόμων διαδικτυακών εκπαιδεύσεων, πολυήμερων δια ζώσης εκπαιδεύσεων, εντατικής καθοδήγησης (ομαδικής και ατομικής) καθώς και μάθησης από συναδέλφους – όλα παρεχόμενα και οργανωμένα από επιλεγμένους ειδικούς στον βιώσιμο τουρισμό.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα υποστήριξης και τι απαιτείται από τις επιχειρήσεις;

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα είναι επιλέξιμες να συμμετέχουν σε μια σειρά από εκπαιδευτικές και καθοδηγητικές συνεδρίες, που αναμένεται να ξεκινήσουν από τα τέλη Ιουνίου 2022 έως και τις 30 Ιουνίου 2023. Θα λάβουν vouchers, τα οποία θα πρέπει να παραδώσουν σε προεπιλεγμένους εκπαιδευτές, υποστηρικτές και ελεγκτές μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, οι οποίοι με τη σειρά τους θα αμειφθούν από το έργο SUSTOUR.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρόσκληση SUSTOUR για την υποστήριξη ΜΜΕ θα πρέπει να υπογράψουν ένα συμφωνητικό, με το οποίο δεσμεύονται να ακολουθήσουν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2023.

Ποιοι είναι οι εταίροι και οι συνεργαζόμενοι Σύνδεσμοι τουριστικών γραφείων;

Οι Σύνδεσμοι τουριστικών γραφείων που συμμετέχουν ως εταίροι στο SUSTOUR είναι οι: ANVR (Ολλανδία), APAVT (Πορτογαλία), SMAL (Φινλανδία) and UHPA (Κροατία). Οι συνεργαζόμενοι Σύνδεσμοι τουριστικών γραφείων είναι οι: ABTTA (Βουλγαρία), ABTO (Βέλγιο), ALTA (Λετονία), ATTA (Adventure Travel Trade Association – Ευρώπη), ASR and DRV (Γερμανία), DRF (Δανία), EDV and SETO (Γαλλία), ETFL (Εσθονία), ETOA (Ευρώπη), FATTA (Μάλτα), FTO (Ιταλία), HATTA (Ελλάδα), MUISZ (Ουγγαρία), NTVA (Λιθουανία), SACKA (Σλοβακία), SRF (Σουηδία), UPAV and VVR (Βέλγιο) and WKÖ (Αυστρία).

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε τουριστικά γραφεία και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, που πληρούν ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Μεταξύ άλλων, πρέπει να είναι ΜΜΕ και να έχουν έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα COSME.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 10 Μαΐου 2022

Αναμενόμενη διάρκεια συμμετοχής: τέλος Ιουνίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023

Μέγιστη οικονομική στήριξη για επιλεγμένες ΜΜΕ: Οι ΜΜΕ που θα επιλεγούν από την πρόσκληση θα λάβουν vouchers για υπηρεσίες υποστήριξης αξίας έως 6.000 €, ανάλογα με τις παροχές που θα επιλέξει η κάθε ΜΜΕ στην φόρμα αίτησης.

Γλώσσα στην οποία πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις: Αγγλικά, όμως οι υπηρεσίες υποστήριξης θα είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες.

Πού μπορώ να υποβάλλω την αίτηση και να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Οι λεπτομέρειες της πρόσκλησης και οι οδηγίες για την υποβολή της αίτησης είναι διαθέσιμες από τον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes

Επίσημη αναφορά έργου: SUSTOUR, GRO/SME/19/C/077 (COS-TOURCOOP-2019-3-01)