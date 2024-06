«Two tickets to Greece»: Από τους κινηματογράφους της Αυστραλίας στην Ελλάδα

Από τις κινηματογραφικές αίθουσες της Αυστραλίας, όπου προβαλλόταν για αρκετούς μήνες η γαλλική ταινία «Two tickets to Greece», γυρισμένη στα μοναδικά τοπία της Αμοργού και της Σαντορίνης, δύο Αυστραλές τουρίστριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να απολαύσουν από κοντά τα δύο ελληνικά νησιά με την υποστήριξη του ΕΟΤ.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 30 Μαΐου και σε αυτό συμμετείχαν η Elizabeth Anne Fanos και η κόρη της, Joanna Maria Fanos. Οι δύο Αυστραλές αναδείχθηκαν νικήτριες σε ειδικό διαγωνισμό που διοργάνωσε η εταιρεία «Palace Cinemas» σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϋ στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024, με στόχο την προώθηση της ταινίας κατά την προβολή της στο αυστραλιανό κοινό.

Για τον διαγωνισμό, η «Palace Cinemas» δημιούργησε ειδικό site, όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να συμπληρώσουν την πρόταση «The first thing I would do in Greece is…» Το έπαθλο ήταν ένα ταξίδι για δύο άτομα στις περιοχές της χώρας μας όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα.

Η ταινία του Μαρκ Φιτουσί (Μarc Fitoussi) είχε κάνει πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2023, συμμετέχοντας με τη στήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο 34ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αυστραλίας. Η φεστιβαλική προβολή της είχε συνοδευτεί, μάλιστα, από το προωθητικό spot του ΕΟΤ για τον ελληνικό τουρισμό «Greece / You Will Want To Stay Forever».

Η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία στην Αυστραλία και απέσπασε πολύ θετικά σχόλια από το κοινό, γεγονός που εκτός των άλλων αναμένεται να συμβάλλει στην τόνωση των τουριστικών ροών προς την Ελλάδα, αλλά και στην ενίσχυση του προφίλ της ως προορισμού για την ανάπτυξη διεθνών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών.

Μια γλυκόπικρη κωμωδία με φόντο την Ελλάδα

Το «Two tickets to Greece» είναι μια κωμωδία για τη γυναικεία φιλία. Αφηγείται την ιστορία της Blandine και της Magalie, δύο παλιών φίλων από την εφηβεία, που ξανασυναντιούνται μετά από πολλά χρόνια και αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν μαζί ένα ανεκπλήρωτο όνειρό τους: να ταξιδέψουν στην Αμοργό, όπου γυρίστηκε η αγαπημένη τους ταινία «Απέραντο Γαλάζιο» του Λικ Μπεσόν. Ωστόσο, στη διάρκεια του ταξιδιού, γίνεται σαφές ότι οι δύο φίλες έχουν πλέον εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τις διακοπές αλλά και τη ζωή, κάτι που οδηγεί τη σχέση τους σε τραγελαφικές καταστάσεις.

Πρωταγωνιστούν οι Laure Calamy, Olivia Côte και Kristin Scott Thomas.