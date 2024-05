Ο ΕΟΤ στην ΙΜΕΧ 2024: Αυξημένο ενδιαφέρον για συνέδρια στην Ελλάδα

Αυξημένο ενδιαφέρον για την διενέργεια συνεδρίων, εκδηλώσεων και ταξιδίων κινήτρων από τη Γερμανία στην Ελλάδα διαπιστώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Συναντήσεων ΙΜΕΧ 2024 στη Φρανκφούρτη. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επαγγελματικές εκθέσεις ταξιδίων Β2Β παγκοσμίως, που πραγματοποιήθηκε από 14 έως και 16 Μαΐου 2024 με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές, στην IMEX 2024 συμμετείχαν περισσότεροι από 12.000 επαγγελματίες εκθέσεων, 4.000 εκ των οποίων ήταν buyers. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 60.000 προγραμματισμένες συναντήσεις καθώς και χιλιάδες επιπλέον στις αίθουσες της έκθεσης.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε με περίπτερο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. συγκεντρώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών του κλάδου για τη χώρα μας ως ιδανικού προορισμού συνεδρίων, εκδηλώσεων και εταιρικών κινήτρων. Αξιοσημείωτη είναι άλλωστε και η ραγδαία άνοδος της Θεσσαλονίκης στην διεθνή κατάταξη συνεδριακών πόλεων της International Congress and Convention Association (ICCA) έτους 2023, ήτοι στην 26η θέση στην Ευρώπη και στην 42η διεθνώς.

διαίτερη προσέλευση είχε το cocktail networking event “Mix and Mingle” που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας στο περίπτερο του ΕΟΤ την πρώτη μέρα της έκθεσης, σε συνεργασία με την σύμπραξη «Greek Meetings Alliance», η οποία απαρτίζεται από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO & DES, το This is Athens Convention & Visitors Bureau και το Thessaloniki Convention Bureau. Οι προσκεκλημένοι buyers και θεσμικοί εκπρόσωποι της βιομηχανίας συναντήσεων και εκδηλώσεων είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν cocktails με χαρακτηριστικά ελληνικά ποτά όπως μαστίχα και τσίπουρο, καθώς και ελληνικό κρασί.

Την εν λόγω εκδήλωση τίμησε για δεύτερη χρονιά με την παρουσία της η Γενική Πρόξενος της Φρανκφούρτης κα Ιωάννα Κριεμπάρδη.

Η ελληνική αποστολή περιλάμβανε συνολικά 25 εκπροσώπους του MICE τουρισμού και αναλυτικότερα τα Γραφεία Συνεδρίων & Επισκεπτών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Συνεδριακά κέντρα, επαγγελματίες συνεδριακού τουρισμού και τουρισμού κινήτρων, καθώς και ξενοδοχεία με συνεδριακές υποδομές.

Επαγγελματίες επισκέπτες από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ινδία και όλον τον κόσμο, ενημερώθηκαν για τα πλεονεκτήματα διοργάνωσης συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων στην Ελλάδα από τους εκπροσώπους του ΕΟΤ και των συνεκθετών τόσο σε ομαδικές παρουσιάσεις, όσο και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Κομβικό θέμα συζητήσεων στην φετινή IMEX αποτέλεσε η «νέα γενιά» και η προσπάθεια ενθάρρυνσης αυτής να ενταχθεί στον κλάδο της βιομηχανίας συναντήσεων και εκδηλώσεων μέσω προγραμμάτων υποτροφίας όπως το «Rising Talent».

Στις 15-6-2024 πραγματοποιήθηκε στο Sheraton Frankfurt Airport Hotel, η καθιερωμένη βραδιά Gala Dinner & Awards. Στην εν λόγω εκδήλωση βραβεύθηκαν επιλεγμένοι εκπρόσωποι της συνεδριακής αγοράς καθώς και προορισμών, υπό το πρίσμα των αξιών της καινοτομίας, της διενέργειας κοινοφελών δράσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η επόμενη έκθεση ΙΜΕΧ Φρανκφούρτης θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Μαΐου 2025.

Στη φωτογραφία, από αριστερά, η κα Νικολέτα Λεκανίδη, Προϊσταμένη ΕΟΤ Γερμανίας, η κα Νατάσα Κεφάλα International Meetings Manager, This is Athens Convention & Visitors Bureau, η κα Έφη Κουδελή Regional Manager Europe της ICCA και ο κ. Δημήτρης Γανίτης, Managing Director Thessaloniki Convention Bureau στο cocktail event στο περίπτερο του ΕΟΤ

