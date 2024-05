ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης από την Αυστραλία σε Αθήνα, Αμοργό και Σαντορίνη

O ΕΟΤ σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σίδνεϋ διοργανώνει ταξίδι εξοικείωσης στην Αθήνα, στην Αμοργό και στη Σαντορίνη κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 30 Μαΐου, με τη συμμετοχή της νικήτριας διαγωνισμού κας Elizabeth Anne Fanos, η οποία θα συνοδεύεται από την κόρη της κα Joanna Maria Fanos.

Τον Μάρτιο του 2023, στο πλαίσιο του εν εξελίξει τότε 34ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία, με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σίδνεϋ, η πρεμιέρα της γαλλικής κινηματογραφικής ταινίας «Two tickets to Greece».

Στην πρεμιέρα και κατόπιν συνεργασίας του Γενικού Προξενείου με τον Ε.Ο.Τ., προβλήθηκε το προωθητικό spot για τον ελληνικό τουρισμό με τίτλο «Greece/ You Will Want To Stay Forever».

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, η προβολή της ταινίας σημείωσε μεγάλη επιτυχία, κόβοντας τα περισσότερα εισιτήρια από οποιαδήποτε άλλη ταινία στα 34 χρόνια του θεσμού, αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια.

Κατόπιν τούτου, η κινηματογραφική εταιρεία «Palace Cinemas» αποφάσισε να προβεί σε ευρεία προβολή της ταινίας στους κινηματογράφους της Αυστραλίας και να αιτηθεί τη συνεργασία του Ε.Ο.Τ. για τη στήριξη της προώθησης της εν λόγω ταινίας, μέσω της διοργάνωσης διαγωνισμού, με έπαθλο ένα ταξίδι στην Ελλάδα για δύο άτομα, στα μέρη όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα.

Η υποβληθείσα πρόταση κρίθηκε κατάλληλη για την προώθηση του τουρισμού της Ελλάδας στην τουριστική αγορά της Αυστραλίας, καθώς η προώθηση και η εμπορική επιτυχία της εν λόγω ταινίας, δύναται να ενθαρρύνει την παραγωγή και άλλων κινηματογραφικών εγχειρημάτων, να ενισχύσει το προφίλ της χώρας μας ως χώρας γυρισμάτων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, αλλά και να συμβάλει στην αύξηση των τουριστικών ροών από την Αυστραλία. Νικήτρια του εν λόγω διαγωνισμού αναδείχτηκε η κα Elizabeth Anne Fanos, η οποία θα συνοδεύεται από την κόρη της κα Joanna Maria Fanos.