Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Κρήτη με ρεπορτάζ για αναγνώστες με κινητικά προβλήματα

Η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Αμερικής διοργανώνει ταξίδι εξοικείωσης από την 19η έως την 24η Απριλίου στην Αθήνα και από την 24η έως την 28η Απριλίου στην Κρήτη, με τη συμμετοχή της Καναδής δημοσιογράφου κυρίας Ellen Stohl και της συνοδού της.

Το ταξίδι διοργανώνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. H κυρία Stohl είναι καθηγήτρια Πανεπιστημίου, ηθοποιός και συντάκτρια στο περιοδικό New Mobility Magazine (σε ηλεκτρονική μορφή), το οποίο απευθύνεται σε αναγνώστες με κινητικά προβλήματα και επικεντρώνεται στην ποιότητα της ζωής ατόμων σε αναπηρικό καροτσάκι που δεν τους εμποδίζει σε τίποτα να χαίρονται τη ζωή.

Το περιοδικό New Mobility Magazine έχει τιμηθεί με αρκετά βραβεία κατά καιρούς όπως τα: 2006 Independent Press Award από το Utne Reader, το «Maggie for best buyer’s guide» από Western Publications Association; το «Ozzie for best redesign from Folio» κλπ.

Η κυρία Stohl θα αρθρογραφήσει στο εν λόγω περιοδικό με ειδικό αφιέρωμα στην προσβασιμότητα και τις υποδομές για άτομα με κινητικά προβλήματα στους προορισμούς που θα επισκεφθεί στην Ελλάδα. Το αφιέρωμα θα δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο του 2024.