Άντζελα Γκερέκου | Το ελληνικό κόσμημα πρέπει να συμβαδίζει με τον τουρισμό

Την ανάγκη να στηριχτεί το ελληνικό κόσμημα και μέσω του δημιουργικού τουρισμού, όπου ο επισκέπτης δεν αναζητά απλά εμπειρίες αλλά τις συνδημιουργεί με τις τοπικές κοινότητες, υπογράμμισε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, προλογίζοντας την προβολή της ταινίας «Love in the making. A way of life for Greek Jewelers», που πραγματοποιήθηκε χθες (Κυριακή 25/2) στο πλαίσιο της 36ης Διεθνούς Έκθεσης «Athens International Jewellery Show».

Η ταινία δημιουργήθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρλογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), με βασικό στόχο να συνδέσει το ελληνικό κόσμημα με τη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού και να το προβάλει σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η κα Γκερέκου αναφέρθηκε στη μακραίωνη ιστορία του ελληνικού κοσμήματος, σημειώνοντας πως αποτελεί τεράστιο και πολύτιμο κομμάτι του πολιτισμού μας, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο τουρισμός πρέπει να συμβαδίζει με τον υλικό και τον άυλο πολιτισμό. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του ελληνικού τουρισμού μπορούν να ευνοήσουν πολλαπλά και τον κλάδο του κοσμήματος».

Ακόμα, αναφέρθηκε στα ψηφιακά μέσα του ΕΟΤ, μέσω των οποίων προωθούνται διεθνώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο τομέας των τουριστικών αγορών (shopping) σε κάθε γωνιά της χώρας, και διαβεβαίωσε ότι ο οργανισμός θα συμβάλει με όλα τα μέσα που διαθέτει στην πολύμορφη προβολή της δουλειάς των Ελλήνων δημιουργών.

Η ταινία, την οποία σκηνοθέτησε η Ειρήνη Στείρου και έχει διάρκεια 9.30΄, είναι δίγλωσση, με πέντε θεματικές ενότητες, Ιστορία, Φύση (ή Μύθος), Υλικά, Παράδοση και Δεξιοτεχνία. Για τη δημιουργία της ταινίας, απασχολήθηκαν πάνω από 20 συντελεστές, καθώς και όλες οι δυνάμεις του κλάδου, ενώ τα γυρίσματα έγιναν στο ναό του Ηφαίστου και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.