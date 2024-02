Στην Αθήνα το ετήσιο συνέδριο της ETC

Με πρωτοβουλία του ΕΟΤ, το Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού (ETC– 9th MIG and MKG Annual Meeting) διοργανώθηκε φέτος στην Αθήνα (7-9 Φεβρουαρίου), στρέφοντας το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής τουριστικής κοινότητας στην Ελλάδα και την Αττική.

Οι συμμετέχοντες-εκπρόσωποι από 28 οργανισμούς τουρισμού ευρωπαϊκών χωρών και για πρώτη φορά από την Τουρκία, φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο οποίος είναι ένα από τα 19 ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού (European Travel Commission -ETC).

Το θέμα του 9ου συνεδρίου της ETC «Πρωτοπόροι, προσβάσιμοι και οικοφιλικοί προορισμοί» («PIONEERING ACCESSIBLE AND CLIMATE-FRIENDLY DESTINATIONS»), απασχόλησε δύο συνεδριάσεις των τμημάτων Marketing Intelligence Group και Marketing Group της Επιτροπής, με αυξημένη συμμετοχή 103 μελών, που αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις από την ελληνική διοργάνωση.

Οι σύνεδροι εκπροσώπησαν τους εθνικούς οργανισμούς των χωρών:

Αυστρία, Άγιος Μαρίνος, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σερβία, Σλοβακία, Τσεχία, Τουρκία, Φιλανδία.

Χαιρετισμούς στο συνέδριο απηύθυναν, η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Άντζελα Γκερέκου και ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης.

Η κα Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Τουρισμού υποστηρίζει σθεναρά τη στρατηγική για την ουσιαστική δικτύωση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού, με βάση ένα σταθερό σύνολο αρχών.

Τόνισε επίσης ότι η ψηφιοποίηση και οι ισχυρές συνεργασίες βοηθούν την ανταγωνιστικότητα και συντελούν στην επιτυχία της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας. Η συνεργασία είναι κρίσιμη για την προσαρμογή των πολιτικών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στις θαλάσσιες ζώνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κα Κεφαλογιάννη στην κλιματική κρίση, λέγοντας ότι «κυρίαρχος στόχος είναι να βρεθούν λύσεις για την αντιμετώπιση της». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «υπάρχουν τα μέσα και η στρατηγική να ξεπεραστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της Ευρώπης».

Ο κ. Δημήτρης Φραγκάκης δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει ηγετικό και πρωτοπόρο ρόλο στην ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία. Ο ΕΟΤ έχει άριστη και πολυετή συνεργασία με την ETC, έναν από τους σημαντικότερους φορείς για τον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στήριξε από την πρώτη στιγμή το σπουδαίο αυτό γεγονός, το οποίο είναι και μια καλή ευκαιρία για την προβολή της Αθήνας στο εξωτερικό.

Συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα του Τουρισμού μεταξύ αυτών και η κλιματική κρίση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα της την προσαρμογή μας στο φαινόμενο και την αντιμετώπιση των αρνητικών του συνεπειών σε όλους τους τομείς.

Είμαστε υπερήφανοι που με πρωτοβουλία του ΕΟΤ, η ετήσια συνάντηση της ETC πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα για πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία, καθώς σημείωσε τη μεγαλύτερη έως τώρα συμμετοχή από τις προηγούμενες διοργανώσεις».

Η κα Άντζελα Γκερέκου επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι:

«Η βιωσιμότητα για εμάς δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Είναι βασική αξία που καθοδηγεί τις πολιτικές και πρακτικές της ελληνικής κυβέρνησης. Εργαζόμαστε ακούραστα για να πετύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της προώθησης του τουρισμού και της διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σήμερα δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε περαιτέρω την τεχνολογία και τις βιώσιμες πρακτικές, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο τουρισμός μας παραμένει τόσο πρωτοποριακός όσο και περιβαλλοντικά υπεύθυνος. Από τα αρχαία θαύματα που συνεχίζουν να γοητεύουν τον κόσμο μέχρι τις σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας μας, εστιάζουμε στην προσφορά μίας διαφορετικής και εμπλουτισμένης εμπειρία σε κάθε ταξιδιώτη.

Καθώς ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μαζί στην Αθήνα, η κοινή μας δέσμευση για την προώθηση της Ευρώπης ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού μας οδηγεί να αδράξουμε την ευκαιρία να χτίσουμε γέφυρες, να προωθήσουμε τη συνεργασία και να εμπνεύσουμε θετικές αλλαγές.

Και κατέληξε: «Η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από ένας προορισμός. Είναι μια απόδειξη του διαχρονικού πνεύματος συνεργασίας που εξυψώνει τον κλάδο στο σύνολό του».

Τις ευχαριστίες του για την ελληνική διοργάνωση απέστειλε στον ΕΟΤ, ο κ. Eduardo Santander, εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC) "Εκτιμούμε τη φιλοξενία της Ετήσιας Συνάντησης 2024 της ETC από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Η Αθήνα παρείχε ένα φανταστικό σκηνικό για να εμβαθύνουμε στην ατζέντα της έρευνας και του μάρκετινγκ για το 2024, με αποφασιστική εστίαση στη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα για όλους. Ασχοληθήκαμε επίσης με τις πιεστικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό στην Ευρώπη και την προώθηση υπεύθυνων ταξιδιωτικών πρακτικών, αντλώντας έμπνευση από επιτυχημένες στρατηγικές σε ολόκληρη την ήπειρο".

Εργασίες-Θέματα

Η ετήσια συνάντηση της ETC στην Αθήνα διακρίθηκε για την μεγαλύτερη έως τώρα συμμετοχή συνέδρων συγκριτικά με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Στις ανοιχτές για το κοινό συνεδριάσεις, παρουσιάσθηκαν - παρουσία προσκεκλημένων του ΕΟΤ από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα- καλές τουριστικές πρακτικές από χώρες- μέλη της ETC αλλά και associated members όπως είναι η Mastercard.

Ο Οργανισμός Τουρισμού της Ισπανίας παρουσίασε τα αποτελέσματα στοχευμένης καμπάνιας σε διεθνή μέσα του εξωτερικού, η A Tout france την πρόκληση της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, ενώ με παρουσιάσεις για τη βιωσιμότητα συμμετείχαν οι Οργανισμοί Τουρισμού της Αυστρίας και της Σλοβενίας. Ο ΕΟΤ παρουσίασε την βραβευμένη καμπάνια Greekend για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και το σχετικό case study από τη συνεργασία του με την Amadeus.

Τέλος, τη 2η ημέρα, πραγματοποιήθηκε ειδικό workshop για τα ζητήματα προσβασιμότητας στον τουρισμό από την ΕΝΑΤ (European Network for Accessible Tourism) όπου οι χώρες - μέλη της ETC είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έννοια και τις προϋποθέσεις του προσβάσιμου τουρισμού και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία πάνω σ' ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί σε προτεραιότητα από όλες τις χώρες-μέλη.

Μετά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου ο ΕΟΤ επεφύλαξε στους καλεσμένους του, μια ξενάγηση-τεχνική επίσκεψη (technical visit) στα Μεσόγεια και στο Βοτανικό Πάρκο Αττικής , όπου απόλαυσαν την μαγεία της φύσης και τις αυθεντικές γεύσεις της Αττικής γης, υπό το λαμπρό φως του Αττικού ουρανού.

Info:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (European Travel Commission -ETC) ιδρύθηκε το 1948 και ο Ε.Ο.Τ. είναι ένα από τα 19 ιδρυτικά μέλη της. Αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με μέλη Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού, που αποσκοπεί στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος από άλλες χώρες προς την Ευρώπη, ως αποτέλεσμα ενεργειών marketing και ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών προς όφελος κάθε μέλους χωριστά αλλά και του συνόλου της ομάδας.

Η Αθήνα ανέλαβε, με πρωτοβουλία του ΕΟΤ, τη διοργάνωση (από 7-9/2/2024) του 9th MARKET INTELLIGENCE GROUP (MIG) and MARKETIN GGROUP (MKG) ANNUAL MEETING της ETC με θέμα «PIONEERING ACCESIBLE AND CLIMATE –FRIENDLY DESTINATIONS», που αποτελεί βασική κατεύθυνση της στρατηγικής επικοινωνίας του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ για την προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό με στόχο την ανάδειξη της χώρας, ως οικοφιλικού και βιώσιμου προορισμού με προτάσεις για αυθεντικές εμπειρίες που ξεφεύγουν από την πεπατημένη (off the beaten track).