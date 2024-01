ΕΟΤ Σκανδιναβίας | Διπλή πρωτιά για την Ελλάδα και τον ΕΟΤ

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στη Νορβηγία ως ο Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός για το 2024 για δεύτερη χρονιά, καθώς την ίδια διάκριση κατέκτησε η χώρα μας και για το 2023!

Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Σκανδιναβίας, βραβεύτηκε ως Καλύτερος Ξένος Οργανισμός Τουρισμού για το 2023 (The best foreign Tourist Office of the year 2023) και είναι το βραβείο που έλαβε- επίσης για δεύτερη συνεχή χρονιά-αφού τιμήθηκε στην ίδια διοργάνωση ως ο Καλύτερος Ξένος Οργανισμός Τουρισμού και για το έτος 2022!

Οι δύο νέες πρωτιές της Ελλάδας και του ΕΟΤ, ανακοινώθηκαν για φέτος στην ετήσια τελετή των βραβείων «Grand Travel Awards» (GTA), που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου στο Όσλο της Νορβηγίας.

Τα «Grand Travel Awards» (GTA) διοργανώνονται ανελλιπώς επί 26 χρόνια από τo επαγγελματικό τουριστικό περιοδικό Reis και την ιστοσελίδα της ίδιας εταιρείας, Travel News, στην Νορβηγία και την Σουηδία, αποτελώντας την πιο σημαντική ετήσια συνάντηση του κλάδου σε όλους τους τομείς της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας.

Στην εκδήλωση απονομής παρευρέθηκαν και παρέλαβαν τα βραβεία ο Επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Όσλο, Κωνσταντίνος Δανασσής και η Μαρία Ζευγουλά από την Υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας.

Συμμετοχή ΕΟΤ στην Reiselivsmessen/ Travelxpo

Η προτίμηση των Νορβηγών για την Ελλάδα επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά την βράβευση της και στην διεθνή τουριστική έκθεση Reiselivsmessen/Travelxpo 2024, που πραγματοποιήθηκε από 13 έως 14 Ιανουαρίου, στο Telenor Arena στο Όσλο Νορβηγίας.

Ο Ε.Ο.Τ. συμμετείχε στην Έκθεση με περίπτερο 18 τ.μ. και συνεκθέτες την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Η συμμετοχή της χώρας ολοκληρώθηκε με την διαπίστωση ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για τους Νορβηγούς .

Στην Reiselivsmessen/Travelxpo 2024 συμμετείχαν 166 Εκθέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων Τουριστικά Γραφεία και εκπρόσωποι Κρατικών Οργανισμών Τουρισμού, κυρίως από χώρες εκτός Ευρώπης.

Οι επισκέπτες, που κατά τους διοργανωτές ανήλθαν σε περίπου 10.000 άτομα, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και ειδικότερα για προορισμούς εναλλακτικού τουρισμού, που συνδυάζουν το φυσικό περιβάλλον με πρόσβαση στη θάλασσα, ενώ σημαντικό κίνητρο για διακοπές στη χώρα μας αποτελεί η πλούσια ελληνική γαστρονομία.

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πλέον αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς των Νορβηγών με υψηλό δείκτη επαναλαμβανόμενων επισκεπτών, ιδιαίτερα της ηλικιακής ομάδας 50+ οι οποίοι πραγματοποιούν ταξίδια τέσσερις φορές κατά μέσο όρο, είναι υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και εκτιμούν τον πολιτισμικό πλούτο της χώρας, το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον και την ελληνική κουζίνα.

Το περίπτερο του ΕΟΤ επισκέφθηκε ο επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Όσλο κ. Κωνσταντίνος Δανασσής, ο οποίος και συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους καθώς και συνεκθέτες μας.

Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο περίπτερο μας με εκπροσώπους μεγάλων Τουριστικών Περιοδικών της Νορβηγίας όπως το REIS και Pensjonisten, καθώς και με εκπρόσωπο της ANTOR Norway.