Κρήτη: Τουριστικό φόρουμ και εκδηλώσεις αθλητικού και γαστρονομικού τουρισμού υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

Σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις αθλητικού και γαστρονομικού τουρισμού, καθώς και ένα φόρουμ σχετικά με την τουριστική βιομηχανία στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο στα Χανιά, το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, που υποστηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες και δράσεις προώθησης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, προβολής του πολυποίκιλου ελληνικού τουριστικού προϊόντος και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα:

• Το Σάββατο 6 Μαΐου στο Μεγάλο Αρσενάλι – Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στην πόλη των Χανίων θα διεξαχθεί το Choose Greece – Choose Crete με θέμα: «Hospitality in Crete: Extending the Tourist season | Over tourism and Sustainability». Το Choose Greece – Choose Crete έχει σκοπό να αποτελέσει ένα Παρατηρητήριο Τουρισμού, που θα καταγράφει και θα συνοψίζει ετησίως όλα τα δεδομένα σχετικά με την τουριστική βιομηχανία στην Κρήτη, ώστε να σχεδιαστούν τα κατάλληλα μέτρα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό. Στις συζητήσεις θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, δήμους, φορείς του τουρισμού και πρεσβείες, όπως επίσης επιχειρηματίες του κλάδου, ακαδημαϊκοί κ.ά.

Κεντρικός άξονας θα είναι η προβολή της Κρήτης ως ενός τουριστικού προορισμού ιδανικού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, που αντοπκρίνεται στις ανάγκες εξειδικευμένων ομάδων τουριστών.

Στο Choose Greece – Choose Crete θα απευθύνει χαιρετισμό η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, θα συμμετάσχει σε πάνελ με θέμα: «Κρήτη: Ένας προορισμός 365 ημερών».

• Την επόμενη μέρα, Κυριακή 7 Μαΐου, διοργανώνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ο 7ος Μαραθώνιος Κρήτης, ο μοναδικός «πράσινος μαραθώνιος» στην Ελλάδα. Εκτός του μαραθωνίου δρόμου, που θα έχει αφετηρία την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι και τερματισμό το Εθνικό Στάδιο Χανίων, θα πραγματοποιηθούν ακόμα αγώνες 10 χλμ., 5 χλμ. και 2,5 χλμ., με αυτόν των 5 χλμ. να είναι αφιερωμένος στα 110 χρόνια από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (1913-2023), και των 2,5 χλμ. στα 140 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καζαντζάκη (1883-2023). Στο πλαίσιο του Μαραθώνιου Κρήτης 2023 διοργανώνεται, επίσης, ημερίδα με θέμα «Αγώνας και Έμπνευση» και μουσικοχορευτική παράσταση.

• Εξάλλου, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων ο διεθνής σκοπευτικός αγώνας πήλινου στόχου «Κύπελο Μάχης Κρήτης “Στέλιος Καραμπινάκης”». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται η μεγαλύτερη συμμέτοχη όλων των ετών, αφού είναι η πρώτη φόρα που ο συγκεκριμένος αγώνας περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκοποβολής (ISSF), με περισσότερους από 120 κορυφαίους αθλητές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιορδανία, την Αλγερία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Γαλλία και την Αγγλία να δίνουν το παρών σε αυτή τη γιορτή της σκοποβολής.

• Τέλος, τον Μάϊο και τον Ιούνιο πραγματοποιείται για πέμπτη χρονιά το Street Food Festival Crete στα Χανιά (13-14 Μαΐου), το Ηράκλειο (26-28 Μαΐου) και τον Άγιο Νικόλαο (2-4 Ιουνίου). Το ήδη εξαιρετικά επιτυχημένο πολυπολιτισμικό φεστιβάλ αποσκοπεί να ενώσει ήχους, εικόνες και γεύσεις από διαφορετικές κουλτούρες και να αναδείξει την street food πλευρά της τοπικής κουζίνας. Έτσι, φιλοξενούνται ως επίσημοι προσκεκλημένοι, καταξιωμένοι chef που έχουν υπηρετήσει τη δημιουργική κουζίνα, τιμώντας και αναδεικνύοντας την εξέλιξη της, διοργανώνονται πρωτότυπα food games, ενώ συμμετέχουν επίσης γνωστοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα, djs και χορευτικές ομάδες από όλο το φάσμα της μουσικής. Επισημαίνεται ότι κάθε χρόνο παρακολουθούν το φεστιβάλ και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του χιλιάδες επισκέπτες τόσο από την Κρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδας όσο και το εξωτερικό.