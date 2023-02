Ά Γκερέκου: Ο τουρισμός παράγοντας ενδυνάμωσης των διεθνών σχέσεων

«Ο τουρισμός αποτελεί ένα δυναμικό μέσο γνωριμίας και κατανόησης του πολιτισμού και της ιστορίας των χωρών, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη επιρροή που μπορεί να ασκήσει στη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των λαών».

Αυτό υπογράμμισε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, χαιρετίζοντας το διεθνές συνέδριο με θέμα «Sustainable Development and Regional Integration in the Mediterranean within the Current Context of Security Challenges and Threats», που διοργανώνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από σήμερα έως τις 24 Φεβρουαρίου. Σκοπός του συνεδρίου είναι η εξέταση της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην περιοχή της Μεσογείου, υπό το υφιστάμενο πλαίσιο των προκλήσεων και των απειλών στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της.

Η κα Γκερέκου σημείωσε πως, μολονότι ο τουρισμός αποτελεί μία από τις δυναμικότερες παγκόσμιες βιομηχανίες, με σταθερή διαχρονική εξέλιξη, η ανάπτυξη της οποίας επηρεάζεται από τις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες και επηρεάζει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές οικονομίες, μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίστηκε ως εργαλείο παραγωγής πολιτικής ήπιας ισχύος και παράγοντας ενδυνάμωσης των διεθνών σχέσεων. Επομένως, όπως επισήμανε «ζητούμενό μας είναι η τουριστική πολιτική στο μέλλον να μπορεί να συγκεράσει τα οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά, πνευματικά και περιβαλλοντικά οφέλη με τους ανθρώπους, τους προορισμούς και τις χώρες υποδοχής, με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τη δημιουργία προοπτικής για ειρήνη και ευημερία».

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ αναφέρθηκε, επίσης, στην ολιστική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες της η Ελλάδα, η οποία είναι η κοιτίδα του πολιτισμού και της ευεξίας, η χώρα του ευ ζην, με σημαντικά στοιχεία τη λαϊκή της παράδοση, την Άυλη Πολιτιστική της Κληρονομιά, τον αυθεντικό τρόπο ζωής, τα τοπικά ποιοτικά προϊόντα της και τη μοναδική ελληνική διατροφή. Και, καταλήγοντας, τόνισε: «Η χώρα μας, λοιπόν, είναι και μπορεί να γίνει παγκόσμιο κέντρο πολιτιστικού βιώσιμου και αειφόρου τουρισμού μέσα από τα τρία Σ (συνεργασία, συντονισμό συνέπεια), που αποτελούν την εξίσωση-πρόκληση για τις κυβερνήσεις».

Το συνέδριο πραγματοποιείται στη Σχολή Ικάρων στο Τατόι, με τη συμμετοχή Πρέσβεων, ανώτερων αξιωματούχων διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ) και υψηλόβαθμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από 25 χώρες.