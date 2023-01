O ελληνικός τουρισμός θα προβάλλεται στο Bloomberg το 2023 - Έμφαση στον θεματικό και αειφόρο τουρισμό

Ο ΕΟΤ ενέκρινε πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής της Ελλάδας στο διεθνές διαδικτυακό μέσο BLOOMBERG κατά το 2023, με κόστος 223.200 ευρώ.

Το διαφημιστικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 5 μηνών, εντός του χρονικού διαστήματος Φεβρουαρίου – Ιουλίου 2023. Στόχος είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας (brand awareness) ειδικά στους θεματικούς τομείς: Sustainable Travel, Food, Culture, Arts και VIP experiences σε συνδυασμό με την προβολή της Ελλάδας ως κατάλληλου και αξιόπιστου προορισμού για τους Business Travellers, συμβάλλοντας έμμεσα στην αντιμετώπιση του εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των προορισμών και την ενίσχυση των κρατήσεων προς Ελλάδα.

Οι αγορές-στόχοι του προγράμματος διαφήμισης είναι οι ΗΠΑ, το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Αυστραλία.

Συγκεκριμένα οι πόλεις στόχευσης για τις Η.Π.Α θα είναι: Νέα Υόρκη, Ατλάντα, Βοστώνη, Νιου Τζέρσεϊ , Ουάσινγκτον, Σικάγο, Φιλαδέλφεια και Καλιφόρνια συμπεριλαμβανομένου του Σαν Φραντσίσκο. Οι παραπάνω πόλεις συνδέονται απευθείας αεροπορικά με την Ελλάδα ή παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδι στην Ελλάδα.

Το κοινό στο οποίο στοχεύει το διαφημιστικό πρόγραμμα μέσω Bloomberg στις παραπάνω αγορές, είναι οι High Net Worth Individuals (HNWIs), Luxury Travelers, Gastronomy και Culture Enthusiasts, Sustainability –Oriented Travelers, Millennials και Business Professionals.

Στόχοι και εργαλεία της διαφημιστικής καμπάνιας θα είναι...

Η υλοποίηση μιας πολύ στοχευμένης διαφημιστικής καμπάνιας η οποία βασιζόμενη στην ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων που διαθέτει το Bloomberg, θα προσεγγίζει τα συγκεκριμένα κοινά-στόχους, με το κατάλληλο διαφημιστικό μήνυμα. Ειδικότερα το επισυναπτόμενο διαφημιστικό πλάνο περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαλεία/ διαφημιστικά formats:

- Brand In-Stream Video: Προβολή των διαφημιστικών videos του ΕΟΤ (pre-roll και mid-roll) ως εξής:

 Bloomberg Live TV: 24/7 ζωντανή μετάδοση της Bloomberg TV μέσω του Bloomberg.com, του Bloomberg Mobile App και των Bloomberg OTT apps στην Connected TV.

 Bloomberg VOD: On demand video από τη Bloomberg TV καθώς και πρωτότυπο video περιεχόμενο το οποίο μεταδίδεται στο Bloomberg.com, στο Bloomberg Mobile App, στα κανάλια του Bloomberg στο You Tube και μέσω των Bloomberg OTT apps στην Connected TV.

-Sponsored Video “Dark Posts”στους λογαριασμούς @bloombergpursuits, @luxury, @business, στο Twitter, το Facebook και το Instagram, τα οποία θα στοχεύουν σε Luxury Travelers, HNWI, Business Professionals, Millennials. Τα dark posts είναι απολύτως στοχευμένα και εμφανίζονται μόνο στα κοινά τα οποία επιθυμούμε να προσεγγίσουμε, εξασφαλίζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο τη μέγιστη αποδοτικότητα.

Τα dark posts εμπεριέχουν link το οποίο οδηγεί στο site του διαφημιζόμενου.

- Χορηγία του ΕΟΤ (rotational sponsorship) στη σελίδα “Bloomberg Green” καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας με προβολή ad-apt images. Το “Bloomberg Green” δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 και το περιεχόμενό της είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα όπως η αειφορία και οι νέες κανονιστικές ρυθμίσεις. Δεδομένης της βαρύτητας που θα έχει το Sustainability στην νέα επικοινωνία του ΕΟΤ για το 2023, η συγκεκριμένη διαφημιστική τοποθέτηση θα ενισχύσει την εικόνα της Ελλάδας ως ιδανικού προορισμού για τους Sustainable Travelers. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα AIQ (Artificial Intelligence & Technology) δεδομένα που διαθέτει το Bloomberg τα κοινά στα οποία στοχεύουμε μέσω της καμπάνιας μας, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα σε θέματα περιβαλλοντικής, εταιρικής και κοινωνικής διακυβέρνησης ( ESG topics). Ειδικότερα:

 Οι Business Professionals είναι 2,28 φορές πιο πιθανό να δείξουν ενδιαφέρον για τη σειρά του Bloomberg Green η οποία ερευνά την παγκόσμια βιομηχανία πλαστικού και την μόλυνση που επιφέρει στο περιβάλλον.

 β) Οι HNWI/Travel είναι 2,50 φορές πιο πιθανό να διαβάσουν για την κλιματική ουδετερότητα (climate neutrality)

- Προβολή μέσω διαφημιστικών banners (Αd.Apt Images και Social Boost) σε όλο τον ιστότοπο του Bloomberg. Το Social Boost είναι ένα ειδικό διαφημιστικό format, το οποίο μετατρέπει τα organic posts του διαφημιζόμενου σε Twitter, Instagram και Facebook σε mobile display ads. H στόχευση θα πραγματοποιείται βάσει κατηγορίας κοινού και περιεχομένου (audience & context targeting) ως εξής:

 Affluent/HNWI, Luxury traveller audiences, travel, arts, luxury, design, culture & food content.

 C-suite & Business Decision Maker audiences, Finance, Markets & Technology content .

- Προβολή μέσω διαφημιστικών banners Billboard (970 x 250) & MPU (300 x 250) ως added value.

Για την ανάπτυξη όλων των διαφημιστικών formats θα χρησιμοποιηθούν δημιουργικά υλικά (videos, images, banners κ.α.) του ΕΟΤ από τις καμπάνιες του 2022 και 2023 με την υπογραφή “ALL YOU WANT IS GREECE”, τα οποία θα αφορούν επιλεγμένες θεματικές ενότητες όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι Green tourism, Summer activities, Μodern lifestyle, Modern-Ancient culture κ.α.