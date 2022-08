ΕΟΤ | Χρυσός Χορηγός τεσσάρων Τουρνουά Γκολφ στην Δανία

Με μεγάλη συμμετοχή, προβολή και επιτυχία διοργανώθηκε την Τετάρτη 24/08/22 ο τελικός των τριών κατά σειρά τουρνουά Γκολφ που πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη φορά στην Δανία και ήταν αφιερωμένα στην Ελλάδα με τον τίτλο “Greece Open”

Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας και χωρών Βαλτικής, που για πρώτη φορά υλοποιήθηκε πέρυσι (5 Ιουνίου 2021), με στόχο να εξοικειωθούν οι Δανοί λάτρεις του ευγενούς αυτού αθλήματος με τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις γκολφ που διαθέτουν μεγάλα ξενοδοχεία της χώρας μας.

Ο Ε.Ο.Τ. ήταν και φέτος για 2η χρονιά, Χρυσός Χορηγός (Gold Sponsor) των τουρνουά που πραγματοποιήθηκαν τις παρακάτω ημερομηνίες:

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022 στο Lübker Golf & Spa Resort, Nimtofte

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022 στο Simon’s Golf Club, Kvistgård

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022 στο Silkeborg Ry Golfklub, Silkeborg Ry



Συμμετείχαν συνολικά 170 παίκτες από διάφορα Golf Club της Δανίας, (αριθμός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός), ενώ ο τελικός πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Γήπεδο Γκολφ Great Northern Golf & Club, στο Kerteminde της Δανίας, 150 χλμ. από την Κοπεγχάγη , ιδιοκτησίας της φημισμένης Lego Group of Companies Δανίας.

Το πρωί του τελικού και πριν την έναρξη του τελικού, δόθηκαν οδηγίες στους παίκτες και οι παίκτες ολοκλήρωσαν τον αγώνα το απόγευμα προσερχόμενοι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Golf Club.

Στη συνέχεια έγινε από τον προϊστάμενο Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας και χωρών Βαλτικής κ. Παύλο Μούρμα, παρουσίαση των προορισμών της Ελλάδας που διαθέτουν υποδομές για Γκολφ (Χαλκιδική, Κέρκυρα, Γλυφάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ρόδο). Προβλήθηκαν σχετικά Video και φωτογραφικό υλικό των Γηπέδων Γκολφ καθώς και των προορισμών και των δυνατοτήτων διαμονής και φιλοξενίας .

Επίσης έγινε αναφορά και σε άλλα θεματικά προϊόντα της Ελλάδας (Γεωπάρκα, Ιαματικές Πηγές, Χιονοδρομικά Κέντρα κ.α.) τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά στους επισκέπτες από τις Σκανδιναβικές χώρες, και προβλήθηκαν Video του Ε.Ο.Τ. όπως «Greece has a winter», «Greekend» (για τις Θεσσαλονίκη, Αθήνα), «You will want to stay forever» κ.α.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν επίσης ο CEO T.O. Classic Golf κ. Marc Limschou με τον οποίο συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση Press & Fam trip από την Δανία στα μέσα Απριλίου 2022, με σκοπό την δημιουργία προγραμμάτων διακοπών σε συνδυασμό με το Γκολφ.

Στο τέλος της εκδήλωσης παρατέθηκε δείπνο και απονεμήθηκαν τα βραβεία στους νικητές που περιλαμβάνουν δωρεάν διαμονή με επιπλέον παροχές (πρωινό, φαγητό, χρήση γηπέδου Γκολφ κ.α.) στα ξενοδοχεία: