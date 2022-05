Ά. Γκερέκου: Στόχος μας η ανάδειξη της Ελλάδας σε top of mind ποιοτικό προορισμό

Στις στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες του ΕΟΤ για τον περιορισμό των επιπτώσεων στον τουριστικό κλάδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την ανάδειξη του νέου τουριστικού μοντέλου της Ελλάδας στην μετά-Covid εποχή, αναφέρθηκε χθες η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, κατά τη διάρκεια του 5ου Συνεδρίου Τουρισμού «Βόρεια Ελλάδα: Τουριστική Άνθιση όλο το χρόνο».

Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η κα Γκερέκου σημείωσε πως για την αντιστάθμιση των απωλειών από τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο ΕΟΤ ενισχύει την επικοινωνιακή στρατηγική τόσο στις παραδοσιακές για τον ελληνικό τουρισμό χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Σκανδιναβικές χώρες), όσο και στις εξαιρετικά σημαντικές αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, από τις οποίες τα μηνύματα είναι ήδη ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ υπενθύμισε, επίσης, τις εξειδικευμένες καμπάνιες του οργανισμού που απευθύνονται σε συγκεκριμένα target groups, όπως το «Greekend», οι καμπάνιες για τον χειμερινό τουρισμό και τον τουρισμό υπαίθρου, αλλά και η ειδική καμπάνια προώθησης και φέτος των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

«Αναμφίβολα στόχος μας είναι από χώρα που καταρρίπτει ρεκόρ αφίξεων, να αναδειχθούμε σε top of mind προορισμό ποιοτικού τουρισμού, που όμως έχει ηθικό πρόσημο» υπογράμμισε η κα Γκερέκου, προσθέτοντας: «Ο βιώσιμος τουρισμός, ο προσβάσιμος τουρισμός, ο θεματικός ήπιας έντασης τουρισμός, όπως ο πολιτιστικός ή ο θρησκευτικός τουρισμός, είναι το μεγάλο στοίχημα και η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και ιδιαίτερα για την Βόρεια Ελλάδα, που διαθέτει σπουδαία συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι millenials και τα μεσοανώτερα κοινωνικά στρώματα επιβραβεύουν βιώσιμους προορισμούς και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω. Θέλουν να μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες με τον προορισμό, όπως ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αυτά πλέον είναι αποφασιστικά κριτήρια επιλογής προορισμού και καταλύματος από τα δυναμικά κοινά».

Η σημασία του Ευ Ζην για τον ελληνικό τουρισμό

Αναφορικά με το νέο τουριστικό μοντέλο που θα πρέπει να επιδιώξει η χώρα μας, συνδέοντας τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό, η κα Γκερέκου είπε πως το τρίπτυχο Αειφόρα Οικονομία Φιλοξενίας - Ελληνική Διατροφή - Πολιτισμός αποτελούν προτεραιότητα για τον ΕΟΤ. «Το Ευ Ζην είναι η ολιστική φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων που αντιλαμβάνεται το σώμα, το πνεύμα, την ψυχή ως ενιαία οντότητα, και υποδεικνύει την ισορροπημένη φροντίδα και ανάπτυξή τους, σύμφωνα με τις αρχές του μέτρου και της αρμονίας.

Μεταφρασμένο στην καθημερινότητα μας, το Eυ Zην είναι η σωστή διατροφή, το αθλητικό ιδεώδες και η σωματική άσκηση, ιδανικά κοντά στη φύση, οι αναζωογονητικές θεραπείες στις θάλασσες και τις ιαματικές πηγές μας, η ψυχαγωγία, η θετική ψυχολογία, η καλλιέργεια του πνεύματος, ο σεβασμός προς το περιβάλλον και τους γύρω μας, ο σεβασμός προς τις νεότερες γενιές. Δηλαδή, το Ευ Ζην είναι όλα όσα χρειάζεται ο σύγχρονος επισκέπτης. Μια άλλη μετάφραση του All you want is Greece» είπε χαρακτηριστικά.

Και, ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την πεποίθησή της πως «κάθε γωνιά της Ελλάδας μπορεί να αναδειχθεί σε προορισμό Ευ Ζην και βαθιά αναγεννητικών εμπειριών».