Προβολή ελληνικών εγκαταστάσεων γκολφ στη Δανία- Ο ΕΟΤ Χρυσός Χορηγός GREECE OPEN

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν στη Δανία τέσσερα τουρνουά γκολφ επαγγελματικού επιπέδου 18 οπών αφιερωμένα στην Ελλάδα, υπό τον τίτλο “Greece Open”.

(https://golfersglobe.com/greece-open/#/customer/1678/schedule/2021/12355 ).

Ήταν μια πρωτοβουλία του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβικών και χωρών της Βαλτικής, που υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία μέσα στο καλοκαίρι 2021, με στόχο να εξοικειωθούν οι Δανοί λάτρεις του ευγενούς αυτού αθλήματος με τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις γκολφ που διαθέτουν μεγάλα ξενοδοχεία της χώρας μας.

Επόμενος στόχος είναι να υλοποιηθεί ανάλογη διοργάνωση και στη Σουηδία, η οποία διαθέτει 480 γήπεδα γκολφ με 490.000 εγγεγραμμένους παίκτες. Πρόκειται για ένα άθλημα που απευθύνεται σε κοινό υψηλού οικονομικού εισοδήματος, που επιλέγει για διακοπές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις αυξημένων απαιτήσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον τουρισμό πολυτελείας της χώρας μας.

Ο τελικός της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26/08/21 με τον Ε.Ο.Τ. να είναι ο Χρυσός Χορηγός (Gold Sponsor) και των τριών τουρνουά που προηγήθηκαν:

• Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021 στο Esbjerg Golfklub, Esbjerg

• Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 στο Silkeborg Ry Golfklub, Silkeborg Ry

• Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 στο Simon’s Golf Club, Kvistgård

Συμμετείχαν συνολικά 170 παίκτες από διάφορα Golf Club της Δανίας, αριθμός συμμετοχών ιδιαίτερα σημαντικός, εάν ληφθεί υπόψη το κόστος συμμετοχής σε κάθε τουρνουά καθώς και για το γεγονός ότι η διοργάνωση Greece OPEN έγινε για πρώτη φορά στη χώρα.

Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Γήπεδο Γκολφ Great Northern Golf & Club, στο Kerteminde της Δανίας, 150 χλμ. από την Κοπεγχάγη , ιδιοκτησίας της φημισμένης Lego Group of Companies Δανίας και συμμετείχαν οι παίκτες οι οποίοι είχαν προκριθεί με την βαθμολογία τους από τα (3) πρώτα τουρνουά.

Μετά τον τελικό, ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας και Χωρών της Βαλτικής κ. Παύλος Μούρμας παρουσίασε τους προορισμούς της Ελλάδας που διαθέτουν υποδομές για Γκολφ (Χαλκιδική, Κέρκυρα, Γλυφάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ρόδο) με την προβολή σχετικών Video και φωτογραφικού υλικού από τα Γηπέδα Γκολφ και τις υποδομές διαμονής .

Επίσης έγινε αναφορά και σε άλλα θεματικά προϊόντα της Ελλάδας τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά στους επισκέπτες από τις Σκανδιναβικές χώρες, ενώ τονίσθηκαν ιδιαίτερα τα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα για την διαχείριση του Covid 19 και ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα ασφαλή προορισμό για τους Δανούς.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν ο κ.Peder Hornshøj-CEO T.O. Bravo Tours και Gitte Søndergaard-Commercial Director, ο κ. Ariel Slotnik-Managing Director -Scandinavia του Διεθνούς T.O. Golfbreaks by PGA Tours και ο κ. Marc Limschou-CEO T.O.Classic Golf, με τους οποίους ο κ. Μούρμας είχε κατ’ ιδίαν συζητήσεις για την δημιουργία προγραμμάτων με προορισμούς που διαθέτουν Γκολφ στην Ελλάδα ενώ ο Τ.Ο. Bravo Tours δήλωσε ότι ξεκινά πρόγραμμα πτήσεων για την Ελλάδα από την Κοπεγχάγη (Kastrup Airport) αλλά και από το αεροδρόμιο του Billund.

Παρευρέθησαν επίσης ο κ. Morten Buckhøj-Δημοσιογραφος της Εφημερίδας για Γκολφ- Golfbladet και ο κ. Kasper Ørkild-Chief Editor , Περιοδικό Golf Magasinet (24.000 copies) και ιστοσελίδα Golf Avise, ενώ συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση Press & Fam trip από την Δανία στα μέσα Οκτωβρίου 2021 με σκοπό την προβολή των προορισμών με αντίστοιχες υποδομές Γκολφ αλλά και την δημιουργία αντίστοιχων προγραμμάτων διακοπών σε συνδυασμό με το Γκολφ.

Η εκδήλωση παρουσίασης του ΕΟΤ έκλεισε με την παράθεση δείπνου, καθώς και την απονομή βραβείων στους νικητές, τα οποία αφορούσαν δωρεάν διαμονή με επιπλέον παροχές (πρωινό, φαγητό, χρήση γηπέδου Γκολφ κ.α.) που προσέφεραν το Costa Navarino (βραβείο για τους πρώτους νικητές) στην Πελοπόννησο, το Ξενοδοχείο Porto Elounda (Spa & Golf) στην Κρήτη, το Ξενοδοχείο Porto Carras στην Χαλκιδική, το Corfu Golf & το Ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace στην Κέρκυρα.

INFO: Σχετικό άρθρο του Golfersglobe για τον τελικό, στον σύνδεσμο: https://golfersglobe.com/artikler/finalevinderne-fundet-ved-greece-open/