Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού | Τα Καλύτερα Τουριστικά Χωριά για το 2023- Κανένα από την Ελλάδα

54 χωριά από όλο τον κόσμο επελέγησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) στη λίστα με τα Καλύτερα Τουριστικά Χωριά για το 2023. Αιτήσεις υποβλήθηκαν από 260 αγροτικές περιοχές, που έχουν αξιοποιήσει τον τουρισμό ως καταλύτη για την ανάπτυξη και την ευημερία τους.

Άλλα 20 χωριά εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αναβάθμισης, ενώ και τα 74 χωριά αποτελούν πλέον μέρος του Δικτύου Καλύτερων Τουριστικών Χωριών του UNWTO.

Αξιοσημείωτο ότι στα χωριά δεν περιλαμβάνεται κανένα από την Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Δυτικής Σάμου (φωτογραφία) είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, ο οποίος έχει διακριθεί το 2021 ανάμεσα σε 170 δήμους και 75 χώρες.

Γι αυτό και μετείχε τον περασμένο Μάρτιο σε εκδήλωση του ΠΟΤ για τα "Καλύτερα Χωριά Τουρισμού" στη Σαουδική Αραβία

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αναβάθμισης (Upgrade Programme) του δικτύου όπου ακολουθεί εξατομικευμένη δραστηριότητα συμβουλευτικής καθοδήγησης για τους επόμενους μήνες, ώστε να εναρμονισθεί, με βάση το χρονολόγιο της συμβουλευτικής καθοδήγησης του προγράμματος και τη διαδικασία εφαρμογής, fast track, με δυνατότητα υποβολής αίτησης, για το τελευταίο στάδιο της ένταξής του, στα «Καλύτερα τουριστικά χωριά».

Ένα παγκόσμιο δίκτυο τοπικών κοινοτήτων

Το πρόγραμμα The Best Tourism Villages by UNWTO, που ξεκίνησε το 2021 αναγνωρίζει εξαιρετικά παραδείγματα προορισμών αγροτικού τουρισμού με πολιτιστικά και φυσικά πλεονεκτήματα, που διατηρούν και προωθούν τις αγροτικές και κοινοτικές αξίες, τα προϊόντα και τον τρόπο ζωής και έχουν ξεκάθαρη δέσμευση για την καινοτομία και τη βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές της. Η επιλογή βασίζεται σε αξιολόγηση των πόρων και των πρωτοβουλιών τους σε εννέα τομείς που καλύπτουν τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης, τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης ωφελεί ορισμένα χωριά που δεν καλύπτουν πλήρως τα κριτήρια για να λάβουν την αναγνώριση. Αυτά τα χωριά λαμβάνουν υποστήριξη από τον UNWTO και τους εταίρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των κενών που εντοπίστηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Το Δίκτυο «Best Tourism Villages by UNWTO» παρέχει χώρο ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών και ευκαιριών. Περιλαμβάνει εκπροσώπους των χωριών που αναγνωρίζονται ως «Καλύτερο Τουριστικό Χωριό από τον UNWTO» καθώς και των χωριών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αναβάθμισης. Το Δίκτυο συμβάλλει επίσης στο έργο του UNWTO για τον εντοπισμό καλών πρακτικών, την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων πολιτικής.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από μια ανεξάρτητη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από ειδικούς σε διαφορετικούς τομείς (διατήρηση πολιτιστικών και φυσικών πόρων, βιωσιμότητα, ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, μάρκετινγκ, αλυσίδα αξίας, κ.λπ.) με βάση εννέα τομείς, συμπεριλαμβανομένων της βιωσιμότητας, των υποδομών, της συνδεσιμότητας και την ενσωμάτωση της τουριστικής αλυσίδας αξίας.

Best Tourism Villages 2023

Η λίστα με τα καλύτερα τουριστικά χωριά από τον UNWTO 2023 έχει ως εξής (με αλφαβητική σειρά):

Al Sela, Jordan

Barrancas, Chile

Biei, Japan

Caleta Tortel, Chile

Cantavieja, Spain

Chacas, Peru

Chavín de Huantar, Peru

Dahshour, Egypt

Dhordo, India

Dongbaek, Republic of Korea

Douma, Lebanon

Ericeira, Portugal

Filandia, Colombia

Hakuba, Japan

Higueras, Mexico

Huangling, China

Jalpa de Cánovas, Mexico

Kandovan, Iran

La Carolina, Argentina

Lephis Village, Ethiopia

Lerici, Italy

Manteigas, Portugal

Morcote, Switzerland

Mosan, Republic of Korea

Oku-Matsushima, Japan

Omitlán de Juárez, Mexico

Oñati, Spain

Ordino, Andorra

Oyacachi, Ecuador

Paucartambo, Peru

Penglipuran, Indonesia

Pisco Elqui, Chile

Pozuzo, Peru

Saint-Ursanne, Switzerland

Saty, Kazakhstan

Schladming, Austria

Sehwa, Republic of Korea

Sentob, Uzbekistan

Shirakawa, Japan

Sigüenza, Spain

Şirince, Türkiye

Siwa, Egypt

Slunj, Croatia

Sortelha, Portugal

St. Anton am Arlberg, Austria

Tân Hoá, Viet Nam

Taquile, Peru

Tokaj, Hungary

Văleni, Moldova

Vila da Madalena, Portugal

Xiajiang, China

Zapatoca, Colombia

Zhagana, China

Zhujiawan, China

Τα χωριά που επιλέχθηκαν φέτος να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Αναβάθμισης είναι:

Asuka, Japan

Baños de Montemayor, Spain

Bilebante, Indonesia

Ciocănești, Romania

Civita di Bagnoregio, Italy

El Cisne, Ecuador

Iza, Colombia

Kale Üçağız, Türkiye

Kemaliye, Türkiye

Kfar Masaryk, Israel

Madla, India

Ounagha, Morocco

Pela, Indonesia

Puerto Octay, Chile

Sabbioneta, Italy

Saint Catherine, Egypt

Sarhua, Peru

Taro, Indonesia

Vila de Frades, Portugal

Yanque, Peru

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την τέταρτη έκδοση The Best Tourism Villages by UNWTO θα ανακοινωθεί τους πρώτους μήνες του 2024, ανοίγοντας μια νέα ευκαιρία σε αγροτουριστικούς προορισμούς να λάμψουν στην παγκόσμια σκηνή.