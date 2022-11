WWF Ελλάς | Σε σειρά του BBC το πρόγραμμα “HotelKitchen” για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων στα ξενοδοχεία

Η εμβληματική σειρά Age of Change: The business of survival, παραγωγής του BBC StoryWorks Commercial Productions, που δημιουργήθηκε για λογαριασμό του WWF και άλλων συνεργατών, συνεχίζει από σήμερα πάλι να προβάλλεται, αποκαλύπτοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες από φορείς και κοινότητες απ΄όλο τον κόσμο που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Μέσω της συγκεκριμένης σειράς, έρχονται στο προσκήνιο μοναδικές ιστορίες επιχειρήσεων, αλλά και ανθρώπων που δρουν με στόχο να εξασφαλίσουν ένα μέλλον, όπου η φύση θα ανακάμπτει προς όφελος της ευημερίας και της βιωσιμότητας των κοινωνιών μας.

Το δεύτερο και τελευταίο μέρος της σειράς που ξεκινά να προβάλλεται από σήμερα μέσω της πλατφόρμας www.ageofchangeseries.co.uk, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συμπίπτει με την περίοδο διεξαγωγής της Παγκόσμιας Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP27), κατά τη διάρκεια της οποίας οι παγκόσμιοι ηγέτες θα αναζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, καθώς και με την επικείμενη Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα (COP15), όπου η έμφαση θα δοθεί στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Με ιστορίες από την Ελλάδα, το Χονγκ-Κονγκ και το Μεξικό, το δεύτερο μέρος της σειράς ρίχνει φως σε καινοτόμες “πράσινες” πρωτοβουλίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αναδάσωση ελωδών εκτάσεων, καθώς και σε πρακτικές για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων στα ξενοδοχεία.

Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο και τελευταίο μέρος της σειράς Age of Change ξεκινά με μια ιστορία από τη χώρα μας, το πρόγραμμα “Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία” που αποσκοπεί στη μείωση της σπατάλης τροφίμων στον ξενοδοχειακό τομέα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο σαν τη σημερινή που η Ελλάδα υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες. Με δεδομένο ότι η σπατάλη τροφίμων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές της εποχής μας, το πρόγραμμα του WWF Ελλάς, υλοποιείται, με την υποστήριξη της Unilever Food Solutions Greece, σε πολλά ξενοδοχεία της χώρας που επιθυμούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ένα από αυτά τα ξενοδοχεία είναι το Ikaros Beach Resort & Spa στην Κρήτη που πρωταγωνιστεί και στο αντίστοιχο επεισόδιο της σειράς.

Ο κεντρικός σκοπός του WWF διεθνώς είναι η προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Προς επίτευξη αυτού, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κοινότητες πολιτών απ’ όλο τον κόσμο καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν, έχοντας ως κοινό όραμα την προστασία του πλανήτη μας, μέσω της αλλαγής στον τρόπο που σκεφτόμαστε, τρώμε, παράγουμε, καταναλώνουμε και ζούμε.

Η Felicity Glennie-Holmes, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Marketing, στο WWF International, δήλωσε: «Το δεύτερο μέρος της σειράς Age of Change έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Φέτος, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία για να προκύψει από την επικείμενη COP15 μια παγκόσμια συμφωνία για τη βιοποικιλότητα. Μία συμφωνία που όχι μόνο θα σταματήσει την απώλεια της φύσης, αλλά θα καταφέρει να την ανατρέψει έως το 2030. Οι ιστορίες που θα ξεκινήσουν να προβάλλονται από σήμερα αποδεικνύουν ότι η θετική αλλαγή δεν αποτελεί μόνο μια φιλοδοξία του WWF, αλλά μπορεί πραγματικά να συμβεί».

Η σειρά “Age of Change: The business of survival” θα προβάλλεται από σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2022, και για τους επόμενους 12 μήνες, μέσω του site www.ageofchangeseries.co.uk

Μπορείτε να παρακολουθήσετε στο επεισόδιο της σειράς που αφορά στο “Hotel Kitchen”, μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/az7praP6CcU