Travelotopos: Βραβείο Platinum Partner στα Athens Walking Tours για το 2023

To βραβείο Platinum Partner της Travelotopos απέσπασαν τα Athens Walking Tours, κατά την τελετή απονομής βραβείων που περιλάμβανε η ετήσια εκδήλωση της Ελληνικής εταιρίας συστημάτων κράτησης στον τουρισμό (Travelotopos) την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

Η Athens Walking Tours τιμήθηκε με το βραβείο Platinum καθώς αναγνωρίστηκε ως ένας από τους πολυτιμότερους συνεργάτες της Travelotopos στον Ελληνικό τουρισμό κατά την προηγούμενη χρονιά.

Το βραβείο παρέλαβε ο διευθύνων σύμβουλος της City Contact, των Athens Walking Tours και εκδότης του Tornos News.gr, κ. Γιάννης Γιαννακάκης.

Η Travelotopos στο πλαίσιο της εκδήλωσης γιόρτασε τα 10 χρόνια λειτουργίας της παρουσιάζοντας όλες τις τελευταίες τάσεις κρατήσεων στον κλάδο των δραστηριοτήτων/εμπειριών και νέα καινοτόμα εργαλεία για τις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και βραβεύοντας τους συνεργάτες της στην Ελλάδα που ξεχώρισαν κατά τη χρονιά που μας πέρασε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αύξηση 42,6% έναντι του 2022, παρουσίασε φέτος το σύνολο των κρατήσεων για ταξιδιωτικές υπηρεσίες δραστηριoτήτων/εμπειριών στη χώρα μας, σύμφωνα με τα δεδομένα κρατήσεων του συστήματος κρατήσεων Travelotopos που παρουσίασε η COO της εταιρίας, κ. Μαρία Αϊβαλιώτη.

Η ιδιαίτερη τάση που παρατηρήθηκε το 2023, την πρώτη χρονιά πλήρους ανάκαμψης του τουρισμού μετά την πανδημία, αφορούσε το ρυθμό κρατήσεων, με τον Ιούλιο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό κρατήσεων και με την επαναφορά των προκρατήσεων του Ιανουαρίου.

Τα στοιχεία του Travelotopos δείχνουν επίσης ότι ο Ιούλιος ήταν ο καλύτερος μήνας της χρονιάς και από τη σκοπιά των εσόδων, και ακολούθησαν στη δεύτερη θέση ο Αύγουστος και ο Ιούνιος, και στην τρίτη θέση ο Μάιος.

Ο μεγαλύτερος παίκτης στην Ελληνική αγορά κρατήσεων εμπειριών είναι η Get Your Guide και έπεται η Viator, τόσο σε κρατήσεις όσο και σε έσοδα, και το 2023 και οι δύο εταιρίες κατάφεραν να αυξήσουν τα επίπεδα κρατήσεών τους. Σε επίπεδο καναλιών πωλήσεων, τον καλύτερο συνδυασμό τζίρου και κρατήσεων πέτυχαν οι απευθείας κρατήσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν το 48% των κρατήσεων, και ακολούθησαν οι κρατήσεις μέσω Get Your Guide και Viator, με ποσοστά κρατήσεων 26% και 19% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πάνω από το 50% των κρατήσεων έχουν «παράθυρο κράτησης» είτε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή (0-1 ημέρα) είτε πάνω από 31 ημέρες πριν την αναχώρηση για το ταξίδι (προκρατήσεις).

Σε ειδικά case studies που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την PANADVERT, αποκαλύπτεται ότι...

Η Αθήνα κατάφερε να αυξήσει περαιτέρω τις κρατήσεις της από 5.079 το 2022 σε 7.093 το 2023, συνεχίζοντας την ανοδική τουριστική της πορεία

κατάφερε να αυξήσει περαιτέρω τις κρατήσεις της από 5.079 το 2022 σε 7.093 το 2023, συνεχίζοντας την ανοδική τουριστική της πορεία Η Μήλος, χάρη στο χαμηλό επίπεδο τιμών που διατήρησε, είχε εκτόξευση κρατήσεων, από 6.071 το 2022 σε περίπου 12.500 το 2023

χάρη στο χαμηλό επίπεδο τιμών που διατήρησε, είχε εκτόξευση κρατήσεων, από 6.071 το 2022 σε περίπου 12.500 το 2023 Η Νάξος, λόγω υψηλών τιμών σε σχέση με το 2022, διατήρησε σχεδόν τα ίδια επίπεδα ζήτησης με πέρυσι

λόγω υψηλών τιμών σε σχέση με το 2022, διατήρησε σχεδόν τα ίδια επίπεδα ζήτησης με πέρυσι Η Σαντορίνη κάλπασε σε επίπεδο κρατήσεων, και από σχεδόν 60.000 κρατήσεις το 2022 εκτοξεύθηκε στις 72.000 κρατήσεις το 2023.

Παράλληλα, η Travelotopos παρουσίασε νέα καινοτόμα εργαλεία δυναμικής τιμολόγησης υπηρεσιών τα οποία θα έχουν στο εξής στη διάθεσή τους οι συνεργάτες της στον τουρισμό, με στόχο να λαμβάνουν πιο επικερδείς αποφάσεις για την τιμολόγηση των προϊόντων τους.

ΟΤΑs: Στόχος να μπουν στο διαδίκτυο περισσότερες offline δραστηριότητες

Σε πάνελ συζήτησης για τα online ταξιδιωτικά γραφεία και τον τουρισμό δραστηριοτήτων που διεξήχθη στο πλαίσιο της εκδήλωσης, διαπιστώθηκε ότι το 2023 ήταν η πρώτη χρονιά πλήρους ανάκαμψης για την αγορά των ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία και μέσα στα επόμενα χρόνια. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην τάση που παρατηρείται στους ταξιδιώτες να επιλέγουν την απόκτηση εμπειριών στον προορισμό που επισκέπτονται με σκοπό να εμβαθύνουν σε αυτόν και όχι απλώς να τον παρατηρούν.

Στο πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν ο Senior Destination Manager της Get Your Guide, κ. Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, ο General Manager for Iberia της Headout, κ. Diego Valera και Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, κ. Νίκος Διαμαντόπουλος, με συντονιστή τον CEO της City Contact, κ. Γιάννη Γιαννακάκη, οι ομιλητές συμφώνησαν για τις μεγάλες δυνατότητες του τουρισμού δραστηριοτήτων για το μέλλον σε ένα όλο και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο.

Ο κ. Παπαγιαννόπουλος υπογράμμισε ότι σε παγκόσμια κλίμακα καταγράφεται άνοδος των αναζητήσεων αλλά και των κρατήσεων για εμπειρίες εκτός της πεπατημένης (niche) οι οποίες έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο την αυθεντικότητα και την εμπειρία από τον τοπικό πολιτισμό. Επιπλέον, οι σύγχρονοι ταξιδιώτες επιζητούν πιο βιώσιμα και πιο υπεύθυνα ταξίδια, όπως τόνισε ο κ. Διαμαντόπουλος.

Στόχος για το 2024 είναι η προσφορά περισσότερων εμπειριών από το διαδίκτυο καθώς πολλές παραμένουν offline, τόνισε ο κ. Παπαγιαννόπουλος εκφράζοντας την αισιοδοξία του για μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης τη νέα χρονιά.

Η τεχνολογία και τα δεδομένα αποτελούν πλέον μια πολύτιμη εργαλειοθήκη για τα online ταξιδιωτικά γραφεία (ΟΤΑ) με βάση την οποία μπορούν να κάνουν ενημερωμένες αποφάσεις, ενώ στους στόχους της Headout είναι να διευρυνθεί η πρόσβαση των ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο στις εμπειρίες στην Ελλάδα, υπογράμμισε ο κ. Valera.

Οι εκπρόσωποι των 2 μεγάλων ΟΤΑ τόνισαν ότι οι υψηλές προμήθειες των τελευταίων ετών αποτελούν επιστροφή επί της επένδυσης, εφόσον οι κρατήσεις έχουν αυξηθεί και οι ΟΤΑ φέρουν σε πέρας τον στόχο τους για μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στους προορισμούς.

Τέλος, ο κ. Διαμαντόπουλος αναφέρθηκε από την πλευρά του στις προσπάθειες της Marketing Greece να συσπειρώσει πολλές διαφορετικές πλευρές του κλάδου σε ένα κοινό όραμα, προκειμένου να δημιουργηθούν συμμαχίες και cluster προς όφελος των Ελληνικών προορισμών. Η αγορά, είπε, έχει αναπτυχθεί σημαντικά, είναι ώριμη, και το momentum είναι τώρα.