Kayak: Νέο εργαλείο προγραμματισμού διακοπών - Θα παρουσιάζει ποια ημερομηνία έχει το μικρότερο κόστος

Ένα νέο εργαλείο αναζήτησης διακοπών λανσάρει η πλατφόρμα αναζήτησης ταξιδιών Kayak, το οποίο θα βοηθά τους ταξιδιώτες που σχεδιάζουν να αποδράσουν σε συγκεκριμένο προορισμό μέσα στους επόμενους μήνες αλλά και μέχρι ένα χρόνο μετά, να εντοπίζουν τη χρονική περίοδο των διακοπών τους η οποία διασφαλίζει όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος ή λιγότερο μαζικό τουρισμό στον προορισμό.

H εφαρμογή ονομάζεται «The best time to travel» και θα βοηθά τους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ιδανική περίοδο διακοπών για αυτούς με μερικά μόνο κλικ.

Το εργαλείο θα αξιοποιεί δεδομένα από δισεκατομμύρια αναζητήσεις ώστε να κάνει προβλέψεις τιμών για πάνω από 280.000 δρομολόγια πτήσεων έως και 9 μήνες πριν από την ημερομηνία ταξιδιού.

Οι συστάσεις για την καλύτερη περίοδο ταξιδιού περιλαμβάνουν επίσης εκτιμήσεις για τον τουρισμό στον προορισμό, τη μέση θερμοκρασία και τη μέση βροχόπτωση, ενώ θα υπάρχει άμεση ένδειξη ημερομηνίας με το χαμηλότερο κόστος ταξιδιού.