Ο Όμιλος Anex αυξάνει την παρουσία του στην Ελλάδα το 2024- επιπλέον ξενοδοχεία σε Κρήτη και Κέρκυρα

Αυξάνει τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία σε ελληνικούς προορισμούς το 2024 ο Όμιλος Anex, που δραστηριοποιείται στη γερμανική αγορά με τις μάρκες Anex Tour, Neckermann Reisen, Bucher και Öger Tours.

Η Κρήτη είναι ο πρώτος ελληνικός προορισμός στο πρόγραμμά του. Γι αυτό αυξάνει κατά 40 τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, φτάνοντας τα 350, ενώ προστίθεται και το αεροδρόμιο Χανίων.

Στην Κέρκυρα η προσφορά ξενοδοχείων αυξάνεται κατά 30 (σε 130 ξενοδοχεία). Η Ζάκυνθος είναι ο νέος προορισμός του 2024 στο πρόγραμμα με περίπου 60 ξενοδοχεία.

O Όμιλος έχει επίσης παρουσία στη Ρόδο, Κω και Χαλκιδική.

Στην Τουρκία

Η μεγαλύτερη προσφορά είναι και το 2024 στην Τουρκία. Το Anex Tour θα έχει περίπου 650 συνεργαζόμενα ξενοδοχεία και το Öger Tours, που είναι σπεσιαλίστας στη γερμανική αγορά για την Τουρκία, θα έχει ακόμη 700 ξενοδοχεία. Ανάμεσα στα τελευταία είναι 30 ξενοδοχεία με μεγάλα υδάτινα πάρκα.

Οι χωρητικότητες τόσο στο τμήμα πτήσεων όσο και στα ξενοδοχεία αυξήθηκαν κατά 25%.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ξενοδοχεία Selectum του ομίλου. Απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες-στόχους: οικογένειες (Selectum Family στο Belek και στο Side), μόνο για ενήλικες (For Two in Side), διακοπές με δραστηριότητες (στο Bodrum και στην Κωνσταντινούπολη) καθώς και στους λάτρεις της πολυτέλειας και νεόνυμφους ( D' oora Bodrum και Selectum Luxury Belek).

Στην Ισπανία

Στην Ισπανία ο Όμιλος συνεργάζεται με συνολικά 700 ξενοδοχεία στην Ανδαλουσία, την Καταλονία, τις Βαλεαρίδες Νήσους (Μαγιόρκα, Μενόρκα, Ίμπιζα) και τα Κανάρια Νησιά.

Στην Πορτογαλία

Μετά τον διπλασιασμό του αριθμού των επισκεπτών στην Πορτογαλία, η προσφορά επεκτάθηκε σε 220 ξενοδοχεία στο Αλγκάρβε, τη Μαδέρα, τη Λισαβόνα και το Πόρτο.