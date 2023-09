TUI: | Λανσάρει την First Choice ως πλατφόρμα με πακέτα "Do It Yourself" για νεαρούς ταξιδιώτες – Θα έχει εγγύηση καιρού!

Η TUI λανσάρει το ανανεωμένο brand First Choice ως μια διαδικτυακή πλατφόρμα που βασίζεται σε app και στοχεύει σε πελάτες νεαρής ηλικίας οι οποίοι «προτιμούν την ευελιξία του Do It Yourself και την ευκολία ενός πακέτου».

Οι διακοπές του brand θα είναι διαθέσιμες με την άδεια ATOL της TUI σε σχεδόν 200 προορισμούς σε πάνω από 60 χώρες στην Ευρώπη, τη Μ. Ανατολή, την Αφρική, τη ΝΑ Ασία και την Κεντρική Αμερική, με τη διαμονή να ποικίλει από πεντάστερα ξενοδοχεία μέχρι διαμερίσματα και χόστελ.

Τα πακέτα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια της First Choice και όχι μέσω τρίτων ή μέσω της TUI, ενώ το υπάρχον προϊόν της, το οποίο περιλαμβάνει all inclusive resort, πρόκειται να συνεχίσει να είναι διαθέσιμο μέσα από το χαρτοφυλάκιο της TUI.

H εταιρία αναφέρει ότι το εκ νέου λανσάρισμα του brand της αντικατοπτρίζει τις εναλλασσόμενες συμπεριφορές διακοπών οι οποίες καθοδηγουνται από τους ταξιδιώτες με ανεξάρτητη σκέψη και διαφορετικές προτεραιότητες από τον παραδοσιακό πελάτη της TUI.

Eκτός από τις διακοπές ήλιου-θάλασσας, το χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει λιγότερο mainstream προορισμούς όπως η Αλβανία, η Γαλλική Ριβιέρα, το Τελ Αβίβ, το Κέιπ Τάουν και η Ιορδανία.

Οι ταξιδιώτες θα έχουν την επιλογή να ταξιδεύουν με τρένο, έπειτα από συνεργασία με την Byway και θα μπορούν να εξατομικεύουν τα πακέτα τους με εμπειρίες προορισμών.

Επιπλέον, θα προσφέρεται Weather Guarantee σε ορισμένες διακοπές ως επιπλέον υπηρεσία, η οποία θα επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν εγγυήσεις για τον καιρό και να λαμβάνουν αποζημίωση για τις ημέρες με πάνω από 2 ώρες βροχόπτωση.