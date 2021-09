Your Co-op Travel: Αύξηση των κρατήσεων στα ελληνικά νησιά για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

H βρετανική ταξιδιωτική εταιρία Your Co-op Travel που ανήκει στην The Midcounties Co-operative, προβλέπει αύξηση της ζήτησης για διακοπές τελευταίας στιγμής, χάρη στην προσφορά τεστ με έκπτωση μέσω του brand της, Your Co-op Pharmacy.

Σύμφωνα με την εταιρία, οι περιορισμένες αλλαγές που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τη Βρετανία στη βάση του συστήματος χρωματικής κωδικοποίησης χωρών, θα ενθαρρύνουν τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής.

Από τις τελευταίες ανακοινώσεις της Βρετανίας στις 26 Αυγούστου, οι τρεις κορυφαίοι προορισμοί στις αναζητήσεις στο www.cooptravel.co.uk για κρατήσεις τελευταίας στιγμής είναι η Μάλτα, η Κροατία και η Μαγιόρκα.

Δημοφιλείς προορισμοί όπως η Ισπανική ενδοχώρα, οι Βαλεαρίδες, τα Κανάρια, τα ελληνικά νησιά και η Κύπρος καταγράφουν επίσης αύξηση κρατήσεων και αναζητήσεων για ταξίδια τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021.

Τα τεστ κορωνοϊού προσφέρονται σε πελάτες στα 76 τουριστικά γραφεία της εταιρίας με τα brand Your Co-op Travel και Carrick Travel, με τα τεστ αντιγόνου να κοστίζουν από 21 λίρες και τα PCR 48 λίρες.

Οι ταξιδιώτες που κάνουν διαδικτυακή κράτηση στο cooptravel.co.uk ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Your Co-op Travel, θα έχουν επίσης πρόσβαση στα τεστ με έκπτωση.