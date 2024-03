4 στους 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα έχουν δυνατότητα ΑΙ το 2025

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης εισέρχεται σταδιακά η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η τελευταία πρόβλεψη της Canalys αναφέρει ότι περίπου 48 εκατ. υπολογιστές με δυνατότητα AI θα αποσταλούν παγκοσμίως το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 18% των συνολικών πωλήσεων PCs.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας ερευνών, οι υπολογιστές με δυνατότητα AI προβλέπεται να αποτελούν το 40% των παγκόσμιων αποστολών υπολογιστών το 2025. Ωστόσο, αυτή -όπως όλα δείχνουν- θα είναι μόνο η αρχή μιας μεγάλης μετάβασης στην αγορά, καθώς οι αποστολές υπολογιστών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. το 2025, αποτελώντας το 40% όλων των συνολικών πωλήσεων υπολογιστών.

Το 2028, η Canalys εκτιμά ότι οι κατασκευαστές παγκοσμίως θα αποστείλουν 205 εκατ. υπολογιστές με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης, αντιπροσωπεύοντας έναν εκπληκτικό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 44% μεταξύ 2024 και 2028.

«Αυτοί οι υπολογιστές, που ενσωματώνουν αποκλειστικούς επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης, όπως Μονάδες Νευρωνικής Επεξεργασίας (NPUs), θα ξεκλειδώσουν νέες δυνατότητες για παραγωγικότητα, εξατομίκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, αναστατώνοντας την αγορά υπολογιστών και αποφέροντας σημαντικά κέρδη στους προμηθευτές και τους συνεργάτες τους» αναφέρουν οι αναλυτές της Canalys.

Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη

«Η ευρύτερη διαθεσιμότητα συσκευών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης θα είναι μεταμορφωτική, οδηγώντας σε πωλήσεις πάνω από 150 εκατ. υπολογιστών με δυνατότητα ΑΙ μέχρι το τέλος του 2025. Οι υπολογιστές με αποκλειστικές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στη συσκευή θα επιτρέψουν νέες και βελτιωμένες εμπειρίες χρήστη, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και εξατομικεύοντας συσκευές σε μεγάλη κλίμακα, ενώ θα προσφέρουν καλύτερη απόδοση ενέργειας, ισχυρότερη ασφάλεια και μειωμένο κόστος που σχετίζεται με την εκτέλεση φόρτου εργασίας AI» σχολιάζει η Canalys στο σχετικό report της.

Αυτή η αναδυόμενη κατηγορία υπολογιστών ανοίγει νέα σύνορα τόσο για τους προγραμματιστές λογισμικού όσο και για τους προμηθευτές hardware, ώστε να καινοτομήσουν και να προσφέρουν συναρπαστικές περιπτώσεις χρήσης στους πελάτες σε καταναλωτικό, εμπορικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Υψηλές προδιαγραφές

Η ταχεία υιοθέτηση υπολογιστών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε μέτρια αύξηση της αξίας στην ευρύτερη αγορά υπολογιστών. «Οι βελτιωμένες δυνατότητες αυτής της νέας κατηγορίας θα δημιουργήσουν ώθηση προς την κατηγορία των premium συσκευών, ιδιαίτερα στον εμπορικό τομέα», αναφέρει η Canalys στο report «Now and next for AI-capable PCs».

Βραχυπρόθεσμα, η εταιρεία εκτιμά ένα 10% έως 15% premium τιμής σε υπολογιστές με δυνατότητα AI σε σύγκριση με παρόμοιους υπολογιστές χωρίς ενσωμάτωση NPU. Με την αύξηση της υιοθέτησης, έως το τέλος του 2025, περισσότεροι από τους μισούς υπολογιστές με τιμή 800 $ και άνω θα έχουν δυνατότητα για τεχνητή νοημοσύνη, με αυτό το μερίδιο να αυξάνεται σε πάνω από 80% έως το 2028.

Οι αποστολές υπολογιστών σε αυτό το εύρος τιμών θα αυξάνονται για να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της αγοράς σε μόλις τέσσερα χρόνια. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της συνολικής αξίας των πωλήσεων υπολογιστών από 225 δισ. δολ. το 2024 σε πάνω από 270 δισ. δολ. το 2028.

