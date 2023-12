Τουρισμός | Έρευνα: Ποιοι ελληνικοί προορισμοί αξιοποιούν το TikTok

Το TikTok, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με βίντεο μικρής διάρκειας, αναδεικνύεται σε ένα ισχυρό μέσο και στον κλάδο του τουρισμού. Έχοντας μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες χρηστών, διεισδύοντας πλέον σταδιακά σε κοινό όλων των ηλικιών, το TikTok αποτελεί πλέον ένα σημαντικό εργαλείο αναζήτησης νέων προορισμών και ταξιδιωτικών εμπειριών από τους χρήστες, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια ευκαιρία να αξιοποιηθεί ως ένα εργαλείο προώθησης του μίγματος ψηφιακού μάρκετινγκ από τους προορισμούς και τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Η έρευνα της Tourix αποκαλύπτει τους τοπ προορισμούς της Ελλάδας που αξιοποιούν ενεργητικά το TikTok στο πλαίσιο της ψηφιακής προβολής τους.

Επηρεάζει το TikTok την διαδικασία λήψης αποφάσεων για ταξίδια;

Μελετώντας και αναλύοντας τα στοιχεία από έγκριτες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, δείχνουν ότι το TikTok γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία έμπνευσης και λήψης αποφάσεων των χρηστών σε σχέση με τα ταξίδια τους, όχι μόνο για προορισμούς αλλά και για ότι έχουν αυτοί να προσφέρουν όπως οι δραστηριότητες, η εστίαση, η διαμονή και τα αξιοθέατα.

Το ΤikTok ως πηγή έμπνευσης των ταξιδιωτών για ανακάλυψη νέων προορισμών

Το 35% των χρηστών, χρησιμοποιούν το TikTok για να εμπνευστούν και να επισκεφθούν νέους προορισμούς, με την ομάδα των Millennials να επηρεάζεται περισσότερο. Για την ακρίβεια, το 45% των Millennials των ΗΠΑ επισκέφθηκε πράγματι έναν προορισμό έχοντας δει σχετικό βίντεο στο TikTok. Ενώ σύμφωνα με έρευνα της MGH, το 60% των χρηστών δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να επισκεφτεί έναν νέο προορισμό ύστερα από την παρακολούθηση σχετικού βίντεο στο TikTok.

Αυτό υποδηλώνει ότι το TikTok δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα για περιστασιακή ψυχαγωγία αλλά και μια πλατφόρμα αναζήτησης για ταξιδιωτικές ιδέες και νέους προορισμούς.

Το ΤikTok ως πηγή έμπνευσης των ταξιδιωτών για ανακάλυψη νέων ταξιδιωτικών εμπειριών

Αναλύοντας τα στοιχεία των ερευνών, φαίνεται ότι για ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών, το TikTok έχει συνεισφέρει στο να επισκεφτούν ένα αξιοθέατο ή να κάνουν κράτηση σε κάποιο κατάλυμα. Πιο συγκεκριμένα, ένα 32% των χρηστών έχει επιλέξει ξενοδοχείο / κατάλυμα με βάση σχετικό περιεχόμενο που είδε στο TikTok. Επιπλέον, το 28% των χρηστών επισκέφτηκε κάποιο μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο ύστερα από βίντεο που είδε στην πλατφόρμα. Το 18% εξερεύνησε μια νέα πόλη ή παραλία, το 15% εξερεύνησε ένα νέο πάρκο, λίμνη ή φυσικό αξιοθέατο, ενώ το 12% παρακολούθησε ένα φεστιβάλ ή εκδήλωση ύστερα από περιεχόμενο που είδε στο TikTok.

Τα ποσοστά αυτά υποδηλώνουν ότι η επιρροή του TikTok δεν περιορίζεται μόνο στην ταξιδιωτική έμπνευση για νέους προορισμούς, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως κρατήσεις σε νέα καταλύματα, επισκέψεις σε νέους προορισμούς και αξιοθέατα και παρακολούθηση νέων εκδηλώσεων.

Έρευνα: Η αξιοποίηση του TikTok από τους Ελληνικούς προορισμούς

Η ομάδα “Tourism Marketing & Research” της Tourix μελέτησε και ανέλυσε τους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας που χρησιμοποιούν επίσημα το Tik Tok ως ένα από τα ψηφιακά κανάλι προώθησης για τον προορισμό τους.

H διείσδυση του TikTok είναι ακόμη χαμηλή στους ελληνικούς προορισμούς, με λιγότερους από 20 δήμους σε όλη την Ελλάδα να το αξιοποιούν ως εργαλείο ψηφιακού μάρκετινγκ με κάποιους από αυτούς να ξεχωρίζουν. Αντίστοιχα, χαμηλή η διείσδυση σε επίπεδο περιφερειών της χώρας. Ο ΕΟΤ έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο TikTok με ενεργή παρουσία.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ο τοπ ελληνικός προορισμός στο TikTok

Ο επίσημος λογαριασμός προορισμού στο TikTok που ξεχωρίζει είναι αυτός του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Δημιουργεί ελκυστικό περιεχόμενο και κάνει στοχευμένες ενέργειες προβολής, με αποτέλεσμα να έχει αρκετούς χιλιάδες followers. Πιο συγκεκριμένα το επίσημο TikTok του προορισμού του Αγίου Νικολάου Κρήτης έχει 20.000 ακολούθους και 25 δημοσιευμένα βίντεο.

Β. Οι ελληνικοί προορισμοί με καλές επιδόσεις στο TikTok

Ενεργή παρουσία και καλές επιδόσεις έχουν οι προορισμοί της Θεσσαλονίκης, της Κεφαλονιάς, της Καρπάθου και της Δράμας οι οποίοι έχουν καταφέρει να προσελκύσουν μεταξύ 1.000 και 2.700 ακόλουθους στους λογαριασμού τους στο TikTok. Ειδικά για την Κεφαλονιά, το επίσημο προωθητικό βίντεο του προορισμού στο TikTok έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις 1,8 εκατομμύριο προβολές.

Γ. Οι ελληνικοί προορισμοί που σταθεροποιούν την ενεργή τους παρουσία στο TikTok

Στο επόμενο σετ προορισμών βρίσκονται: τα Κύθηρα, το Ξυλόκαστρο, η Πάργα, η Κατερίνη και τα Χανιά και οι οποίοι αναρτούν σταθερά περιεχόμενο στους λογαριασμούς τους στο TikTok, αποκτώντας σταδιακά νέους ακόλουθους, χωρίς ακόμη να έχουν ξεπεράσει τους 1.000. Ειδικά η Κατερίνη, είναι από τις δραστήριες περιοχές σε ανάρτηση περιεχομένου, έχοντας φτάσει σχεδόν τα 100 βίντεο.

Δ. Οι ελληνικοί προορισμοί που ξεκίνησαν τα πρώτα τους βήματα στο TikTok

Τέλος, τα Σφακιά, η Ιεράπετρα, ο Πόρος, η Θάσος, η περιοχή του Κισσάμου Κρήτης, η Κέα και η Κως ξεκίνησαν τα πρωταρχικά τους βήματα στην αξιοποίηση του TikTok στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής των προορισμών τους.

Το TikTok σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, Περιφερειών και Χώρας

Σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, η Χαλκιδική έχει την πιο αξιόλογη παρουσια ως προορισμός στο TikTok (1.800 ακόλουθους, 20 βιντεο, 4.000 likes)

έχει την πιο αξιόλογη παρουσια ως προορισμός στο TikTok (1.800 ακόλουθους, 20 βιντεο, 4.000 likes) Σε επίπεδο περιφέρειας, ξεχωρίζει ο λογαριασμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( 900 ακολουθους, 30 βιντεο, 5.000 likes)

900 ακολουθους, 30 βιντεο, 5.000 likes) Σε επίπεδο χώρας, το επίσημο account του visitgreece του ΕΟΤ εχει 11.200 ακόλουθους, ενώ το discovergreece της Marketing Greece έχει 29.300 ακόλουθους.

Κλείνοντας, υπογραμμίζεται η πολύ καλή δουλειά που γίνεται ανεπίσημα για κάποιους από τους προορισμούς της Ελλάδας στο TikTok (πχ. Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Σέριφος, Αμοργός) και οι οποίοι αν και μη επίσημοι, καταφέρνουν να προβάλλουν τον προορισμό τους δημιουργώντας αξιόλογο περιεχόμενο το οποίο έχει προσελκύσει αρκετούς χιλιάδες ακόλουθους με αρκετές αλληλεπιδράσεις από τους χρήστες του TikTok.

Σχετικά με την έρευνα

Επιμελήθηκε από το τμήμα Tourism Marketing and Research της Tourix, με σκοπό την ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με τον κλάδο του τουρισμού και των ταξιδιών.

