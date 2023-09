5 bot προσπαθούν να οργανώσουν ένα ταξίδι διακοπών στην Ελλάδα και είναι... απογοήτευση

Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν πλέον εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για να τους διευκολύνουν με αξιόπιστο τρόπο σε μια σειρά από καθημερινές εργασίες. Ωστόσο, η αξιοπιστία τέτοιων συστημάτων φαίνεται να μην ισχύει και στον προγραμματισμό των διακοπών.

Η οργάνωση προστασίας καταναλωτών της Βρετανίας Which? έβαλε σε δοκιμασία τις ικανότητες της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την οργάνωση ενός ταξιδιού στην Ελλάδα, με απογοητευτικά αποτελέσματα. Το τελικό συμπέρασμα της Which? είναι ότι θα πρέπει κανείς να διασφαλίζει ότι θα κάνει επιπλέον αναζήτηση πριν υλοποιήσει το ταξίδι που του οργανώνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Which? χρησιμοποίησε πέντε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT της OpenAI, την premium εκδοχή του plug-in της Kayak, το Bard της Google, το Bing Chat της Microsoft και την Expedia η οποία έχει ενσωματώσει το λογισμικό του ChatGPT.

Ρώτησε τα bot 10 ερωτήσεις ώστε να παρουσιάσουν συμβουλές για σχεδόν κάθε πλευρά του ταξιδιού, από τα Ελληνικά νησιά που ενδείκνυνται για ηρεμία μέχρι τις καλύτερες επιλογές ταξιδιωτικής ασφάλισης, τις εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτου και τα ξενοδοχεία.

Στα θετικά ήταν ότι τα bot απλούστευσαν τους όρους της ταξιδιωτικής ασφάλισης, όμως από συστάσεις ξενοδοχείων με κακή θέα μέχρι τον εντοπισμό τιμών πτήσεων για αεροδρόμια σε λάθος χώρα, συνολικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη.

Συγκεκριμένα, το Bing Chat πρότεινε την Κεφαλονιά ως νησί διακοπών καθώς είχε ψηφιστεί από τα μέλη της Which? ως αγαπημένο νησί στην Ελλάδα και είχε βραβευθεί με πέντε αστέρια για την ησυχία και τη γαλήνη του.

Το Bing Chat ήταν το μοναδικό bot που ανέφερε τις πηγές των πληροφοριών του, αναφέροντας ακομη και έκθεση της Which? στις συμβουλές του. H Microsoft ανέφερε στην Which? ότι το Bing περιλαμβάνει τις πηγές των πληροφοριών που μεταδίδει ώστε οι χρήστες να μπορούν να τις ελέγξουν.

Στα αρνητικά που εντόπισε η Which? ήταν ότι οι απαντήσεις των bot είναι διατυπωμένες με διαφημιστικό τρόπο. Σε ερώτηση στο Bing για τις καλύτερες εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς, πρότεινε την CBR Car Hire Kefalonia χρησιμοποιώντας, ως επιχείρημα για να την προτιμήσει κανείς, γλώσσα που έδινε την εντύπωση ότι προερχόταν ατόφια από την ιστοσελίδα της εταιρίας. Το ίδιο ίσχυε και για τη σύσταση της τοπικής Flydrive, σύμφωνα με τη Which?.

Οι συστάσεις για ξενοδοχεία ήταν επίσης προβληματικές. Το Erietta Studios ήταν στην κορυφή της λίστας με τα «ξενοδοχεία με την καλύτερη βαθμολογία του ChatGPT Premium για κάτω από 150 £ τη βραδιά», παρόλο που το κατάλυμα έχει μέτρια βαθμολογία 6,7 στο Kayak και 2,5 στο Tripadvisor.

Το Bard πρότεινε μερικά ξενοδοχειακά καταλύματα με συνδέσμους που κατευθύνους τους χρήστες σε ιστοσελίδες ποικίλων παρόχων. Ένα απο τα link οδηγούσε στην 'On the Beach', η οποία συγκεντρώνει τρία αστέρια από τα μέλη της Which?.

Στην εύρεση πτήσεων, το ChatGPT ανέφερε ότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από το Μπέρμιγχαμ στην Κεφαλονιά, κάτι που είναι λάθος και οφείλεται στο γεγονός ότι η βάση δεδομένων του φτάνει μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021, τη χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε η σύνδεση Μπέρμιγχαμ – Κεφαλονιά από την Jet2.com.

Στην ίδια ερώτηση στο ChatGPT premium, το οποίο κοστίζει 20 δολάρια το μήνα, το bot μπέρδεψε το Μπέμιγχαμ της Αγγλίας με το Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα.

Για το κόστος των διακοπών για διακοπές all inclusive δύο εβδομάδων στην Κεφαλονιά, οι απαντήσεις των bot κυμαίνονταν σε μεγάλο εύρος, από 430 λίρες μέχρι 2.920 λίρες το άτομο.

Όταν τους ζητήθηκε να κάνουν κράτηση για το ταξίδι, τα bot αρνήθηκαν, με εξαίρεση το Bard, το οποίο εντόπισε πτήση της Ryanair και ζήτησε στοιχεία πιστωτικής κάρτας αναφέροντας «Θα κάνω κράτηση πτήσης και θα σας στείλω email επιβεβαίωσης». Ωστόσο, η Google ανέφερε ότι το Bard ξεπέρασε τον εαυτό του και δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα κράτησης πτήσης.

To OpenAI αναγνώρισε ότι το ChatGPT μερικές φορές δίνει πειστικές αλλά μη έγκυρες απαντήσεις, και παραδέχεται ότι η διόρθωση τέτοιων ζητημάτων είναι πρόκληση.

Η Kayak επισημαίνει ότι διανύουμε την πρώτη περίοδο της νέας τεχνολογίας, και πρόσθεσε ότι θα προβεί σε αλλαγές ώστε να βοηθήσει το bot ώστε στο μέλλον να δίνει προτεραιότητα σε κοντινές περιοχές.