Τεχνολογικές λύσεις Globalsat: εκσυγχρονίζοντας και ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων.

Στην πλέον ανταγωνιστική αγορά του τουρισμού, οι ξενοδοχειακές μονάδες σήμερα επιδιώκουν το δικό τους μετασχηματισμό, με κεντρικούς πυλώνες την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών στη λειτουργία τους όπως και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη.

Η Globalsat, έχοντας σημαντική εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο, έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων, αποκλειστικά για τα ξενοδοχεία, η οποία εξασφαλίζει τον εκσυγχρονισμό τους, αναπτύσσοντας τις υπηρεσίες της σε τέσσερα βασικά πεδία: επαγγελματικές οθόνες και λύσεις ψηφιακής σήμανσης, πράσινες λύσεις ηλικιακής ενέργειας, τεχνολογίες IoT Smart Metering και τέλος λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Επαγγελματικές οθόνες & λύσεις ψηφιακής σήμανσης Samsung

Με σύμμαχο την εξελιγμένη τεχνολογία της SAMSUNG, η Globalsat παρέχει τηλεοράσεις και οθόνες τελευταίας τεχνολογίας, εσωτερικές και εξωτερικές οθόνες ψηφιακής σήμανσης, επαγγελματικές οθόνες Wall και Cinema Led, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα για μια προηγμένη εμπειρία ψυχαγωγίας στους επισκέπτες. Οι ψηφιακές λύσεις βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της δημιουργίας της σύγχρονης εμπειρίας, οι οποίες σε συνδυασμό με τεχνολογικές εφαρμογές και αυτοματισμούς, δημιουργούν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα ξενοδοχεία.

Λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Blink

Μαζί με την εταιρεία Blink Charging Hellas και ως επίσημος εμπορικός της αντιπρόσωπος, η Globalsat, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προμήθειας, διαχείρισης και διασύνδεσης σταθμών φόρτισης στα ξενοδοχεία. Ο αριθμός των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καταγράφει σήμερα μια ραγδαία αύξηση, παγκοσμίως και το σύγχρονο ξενοδοχείο, ενσωματώνει τη δυνατότητα φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ως βασικό μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους επισκέπτες.

Εφαρμογή τεχνολογιών IoT Smart Metering

Οι εφαρμογές ΙοΤ καταγράφουν, με μεγάλη ακρίβεια την ενέργεια που καταναλώνει μια ξενοδοχειακή μονάδα, δίνοντας της τη δυνατότητα να σχεδιάσει βέλτιστες λύσεις για την πιο αποδοτική οικονομικά λειτουργία της. Η Globalsat μέσω της εξειδικευμένης της ομάδας, τοποθετεί ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τους σχετικούς μετρητές και μετά την ανάλυση των δεικτών που προκύπτουν, παραθέτει στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείο, μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας, αναφορές και τρόπους μείωσης του λειτουργικού του κόστους. Με τη δύναμη του IoT Smart Metering δίνεται η δυνατότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του νερού με στόχο τη μείωση της κατανάλωσής τους.

Προηγμένες λύσεις ηλιακής ενέργειας

Το σύγχρονο ξενοδοχείο ενσωματώνει στη λειτουργία του προηγμένες πράσινες λύσεις παραγωγής ενέργειας, έτσι ώστε να μειώσει δραστικά το ενεργειακό του κόστος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ένα από τα βασικά κόστη λειτουργίας του, τη στιγμή που δημιουργεί ένα θετικό ενεργειακό αποτύπωμα, με σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην επιλογή των επισκεπτών. Η Globalsat προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έργων ιδιοκατανάλωσης.

Σχετικά με τον Όμιλο Globalsat-Teleunicom

Ο Όμιλος εταιρειών Globalsat – Teleunicom, ηγείται στην Ελληνική αγορά στη διανομή και εμπορία προϊόντων τεχνολογίας και οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών και παράλληλα αναπτύσσει εξειδικευμένες επαγγελματικές λύσεις, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης. Ο Όμιλος έχει αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brand, όπως η Samsung, η Huawei, η TCL και η Sencor και συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας καθώς και με όλα τα δίκτυα λιανικής στην Ελλάδα και την Κύπρο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Globalsat – Teleunicom σε νέες αγορές, η Globalsat ξεκίνησε το 2020 τη συνεργασία της με την Blink Charging Hellas, αναλαμβάνοντας, ως εμπορικός αντιπρόσωπος, την ανάπτυξη του δικτύου των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Blink στην Ελλάδα. Παράλληλα μέσω των θυγατρικών Retail and more και Anadisis Smart, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών (food retail), καθώς και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ & machine learning platforms) αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα μέσω της Retail and more, υλοποιεί την ανάπτυξη και την επαναλειτουργία των καταστημάτων Carrefour στην ελληνική αγορά και μέσω της Anadisis Smart, και το brand WinSmart, προσφέρει υπηρεσίες και εφαρμογές στοιχηματικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), βασιζόμενη σε ειδικές στρατηγικές για τον εκάστοτε πελάτη.

