NJV Athens Plaza | 33 πλήρως ανακαινισμένα Classic Business δωμάτια

Προσφέροντας ακόμα πιο άνετες διανυκτερεύσεις, με 33 νέα, πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια, το NJV Athens Plaza θέλγει τους business and leisure travelers να διαμείνουν σε ένα ξενοδοχείο που καλύπτει όλες τις ανάγκες τους. Η ανακαίνιση των δωματίων ολοκληρώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2024, βάσει της αρχικής ανακοίνωσης του ξενοδοχείου.

«Στο επίκεντρό μας είναι πάντα να φροντίζουμε τις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη, είτε πρόκειται για επαγγελματικό ταξίδι είτε για οικογενειακές διακοπές, επιθυμούμε να του προσφέρουμε μια πιο άνετη διαμονή σε μια εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα!» δήλωσε η Γενική Διευθύντρια Βάνα Λαζαράκου και συνεχίζει: «Με την ολοκλήρωση αυτής της υπέροχης ανακαίνισης των 33 Classic Business δωματίων, θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους διακεκριμένους επισκέπτες μας, επαναλαμβανόμενους και μελλοντικούς, ότι θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε νέους στόχους».

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στα πλαίσια σταδιακής ανακαίνισης και αναβάθμισης του ξενοδοχείου NJV Athens Plaza, η κατασκευαστική εταιρία AirTec μελετά και επιβλέπει την πλήρη ανακαίνιση, 33 συνολικά δωματίων, προκειμένου να μετασχηματιστούν ολοκληρωτικά σε ένα σύγχρονο φιλόξενο χώρο πολυτελούς διαβίωσης με πλήρεις εκσυγχρονισμένες υποδομές. Με γνώμονα την διατήρηση του διαχρονικού και κλασσικού χαρακτήρα του ξενοδοχείου, οι επεμβάσεις ήταν τέτοιες, ώστε να εισαχθεί το μοντέρνο στοιχείο, με τρόπο που ο επισκέπτης θα νιώθει πάντα ευπρόσδεκτος.

Τα νέα δωμάτια διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και οπτικοακουστικά μέσα, σύστημα φωτισμού πλήρως αυτοματοποιημένο και ελεγχόμενο, κουφώματα αλουμινίου νέας τεχνολογίας με θερμοδιακοπή και ενεργειακά κρύσταλλα, και άρτιο κλιματισμό, παροχές που προσδίδουν ευεξία και άνεση στον χώρο.

Συγχρόνως στα λουτρά έχουν επιλεγεί επιβλητικές μαρμάρινες επενδύσεις, που τονίζουν την καθαρότητα του χώρου και με τις χρωματικές εναλλαγές μεταξύ φωτεινών και σκούρων αποχρώσεων, δημιουργούν αντιθέσεις που δένουν αρμονικά μεταξύ τους.

Η εταιρεία Airtec έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στο να εναρμονίζεται η αρχιτεκτονική μελέτη και η διακόσμηση των δωματίων με τις μελέτες των σουιτών του ξενοδοχείου, της προεδρικής σουίτας καθώς και των κοινόχρηστων χώρων υποδοχής, lobby, cafe, εστιατόριο και των αιθουσών συνεδριάσεων.

Υλοποίηση Έργου

Το έργο ανακαίνισης ολοκλήρωσε η diolkos development IKE. Με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος και αφοσίωση στην ποιότητα, επιτεύχθηκε μια εντυπωσιακή αναβάθμιση σε 33 δωμάτια του ξενοδοχείου που αναδεικνύει την ακόμη πιο πολυτελή διαμονή για τους επισκέπτες.

Τα ανακαινισμένα δωμάτια διαθέτουν σύγχρονες ανέσεις, εκλεπτυσμένη διακόσμηση και προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες, προσφέροντας στους επισκέπτες έναν εξαιρετικά ευχάριστο χώρο διαμονής και ανανέωσης.

Οι εργασίες ανακαίνισης εστίασαν στην αισθητική, ενεργειακή και τεχνολογική αναβάθμιση των δωματίων.

Τα λουτρά ανακατασκευάστηκαν πλήρως, με την αποξήλωση όλης της παλιάς υδραυλικής εγκατάστασης και αντικατάσταση με μία νέα, σύγχρονη εγκατάσταση που συμβάλει στην άνεση του δωματίου με τη χρήση ηχομονωτικών σωληνώσεων και επιτρέπει την εύκολη συντήρηση τους, καθώς η νέα εγκατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης επιτρέπει την αποκοπή του κάθε δωματίου ξεχωριστά αλλά και της κάθε παροχής.

Η εγκατάσταση του συστήματος αυτοματισμού KNX αποτελεί τον πυρήνα της τεχνολογικής αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκε.

Το σύστημα σχεδιάστηκε από την εταιρεία ώστε να ενσωματώνει διάφορες λειτουργίες όπως ο αυτόματος έλεγχος του φωτισμού, του κλιματισμού και τη κεντρική διαχείριση των δωματίων. Προγραμματίστηκαν και εφαρμόστηκαν σενάρια καλωσορίσματος, master off και απουσίας από το δωμάτιο.

Μια από τις βασικές λειτουργίες του KNX είναι η αυτοματοποίηση του φωτισμού και του κλιματισμού, επιτρέποντας στο ξενοδοχείο να προσφέρει ένα εξατομικευμένο περιβάλλον σε κάθε επισκέπτη. Κατά την άφιξη του, ο φωτισμός ενεργοποιείται αυτόματα σε κατάλληλα σημεία του δωματίου, δημιουργώντας μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα, ο κλιματισμός ρυθμίζεται στην ιδανική θερμοκρασία για άνετη διαμονή, ενώ ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει αυτές τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Εκτός από την αύξηση της άνεσης των επισκεπτών, με το σύστημα KNX οι διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης γίνονται αυτοματοποιημένες και διαδικτυακές. Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι μπορούν να ελέγχουν και να ρυθμίζουν τις λειτουργίες του κτιρίου από οπουδήποτε με τη χρήση ειδικών εφαρμογών ή διαδικτυακών πλατφορμών. Αυτή η ευελιξία διευκολύνει τη διαχείριση του ξενοδοχείου και επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε οποιεσδήποτε ανάγκες ή αλλαγές. Έτσι το προσωπικό του ξενοδοχείου μπορεί να παρέχει πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως την προετοιμασία του δωματίου πριν την άφιξη του επισκέπτη ή την παρακολούθηση λειτουργιών όπως "make my room" και "do not disturb" σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε επισκέπτη.

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.

Εγγραφή στο Newsletter