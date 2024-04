Το σχέδιο ανάπτυξης της Marriott στην Ευρώπη: 100 νέα ξενοδοχεία μέχρι το 2026

Η Marriott International ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την προσθήκη σχεδόν 100 ξενοδοχείων στην Ευρώπη με πάνω από 12.000 δωμάτια μέχρι το 2026, μέσω μετατροπών και έργων προσαρμοστικής επαναχρησιμοποίησης σε χώρες όπως η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Τουρκία.

Οι νέες αυτές προσθήκες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του συνολικού σχεδίου ανάπτυξης της Marriott στην Ευρώπη κατά την εν λόγω περίοδο. Τα αναπτυξιακά της σχέδια θα ενισχύσουν την παρουσία του ομίλου στην περιοχή, όπου διαθέτει πάνω από 800 ξενοδοχεία με σχεδόν 150.000 δωμάτια, υπό 25 brand σε 47 χώρες.

Οι μετατροπές μέσω της Marriott προσφέρουν στους ιδιοκτήτες και τους συνεργάτες franchise τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα εμπορικά σήματα της εταιρείας, το ανταγωνιστικό κόστος συνεργασίας, τις μηχανές παραγωγής εσόδων και το Marriott Bonvoy.

Η Four Points Express by Sheraton της Marriott (midscale) και η Residence Inn by Marriott αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25% των αναμενόμενων νέων προσθηκών του ομίλου μέσα από πρότζεκτ μετατροπών και προσαρμοστικής επαναχρησιμοποίησης στην Ευρώπη μέχρι το 2026. Στο τμήμα πολυτελείας, τα Tribute Portfolio και Autograph Collection αποτελούν πάνω από το 20% των προσδοκώμενων προσθηκών κατά την ίδια περίοδο, ενώ τα The Luxury Collection, W Hotels, The Ritz-Carlton και St. Regis Hotels & Resorts αντιπροσωπεύουν πάνω από 10% των προσδοκώμενων προσθηκών.

Μετά το λανσάρισμα της επωνυμίας Four Points Express by Sheraton το 2023, η Marriott ανέφερε ότι το brand θα προσέθετε 5 νέα ξενοδοχεία στο Ην. Βασίλειο και στην Τουρκία μέχρι το 2025.

