Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος | Όμιλος Sani/Ikos: Πρωτοβουλίες για την προστασία Μεσογειακών οικοσυστημάτων

Πρωτοβουλίες πέρα από τη βραβευμένη βιώσιμη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων του και με επίκεντρο την προστασία και αποκατάσταση Μεσογειακών οικοσυστημάτων - όπως τα παράκτια πευκοδάση και οι υγρότοποι της Σάνης στην Χαλκιδική, οι πληθυσμοί θαλάσσιων ζώων στο Αιγαίο και οι αποικίες επικονιαστών εντόμων - υλοποιεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία ο Όμιλος Sani/Ikos.

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), ο ξενοδοχειακός Όμιλος επεκτείνει τα προγράμματα που υλοποιεί σε συνεργασία με επιστημονικά ινστιτούτα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και πανίδας της χώρας μας, αλλά και για την ευαισθητοποίηση επισκεπτών πάνω στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.

Ο Όμιλος Sani/Ikos έχει λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις και διακρίσεις για τη βιωσιμότητα, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε στον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης The ESG Index in Greece και την ομάδα «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024».

«Για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το κεντρικό μήνυμα των Ηνωμένων Εθνών είναι «Our land. Our future. We are #GenerationRestoration». Η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή των οικοσυστημάτων επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ευημερία εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο», επισημαίνει η Ελένη Ανδρεάδη, Διευθύντρια Βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Sani/Ikos. «Ο ΟΗΕ μας καλεί να αναλάβουμε την ευθύνη εξυγίανσης των οικοσυστημάτων και συμφιλίωσης μαζί τους, και ο κλάδος του τουρισμού μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια».

#GenerationRestoration για τη θαλάσσια ζωή στο Αιγαίο

Ο Όμιλος Sani/Ikos συνεργάζεται από το 2021 με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea για το «Thermaikos Dolphin Project», πάνω στην πρώτη συστηματική προσπάθεια για την καταγραφή των πληθυσμών δελφινιών στην περιοχή και τη δημιουργία εκτενών καταλόγων για κάθε είδος. Εκτός από την έρευνα στο πεδίο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εκπαιδευτικά εργαστήρια στα Sani Kids Clubs.

Από φέτος, το «Thermaikos Dolphin Project», διευρύνεται με μόνιμη παρουσία θαλάσσιου βιολόγου στο Sani Resort, καθώς και με νέα εκπαιδευτικά και υποβρύχια μονοπάτια για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Όμιλο, η iSea δημιουργεί στο Sani Resort ειδική εγκατάσταση για την εκκόλαψη αυγών απειλούμενου είδους τοπικού σαλαχιού, ενισχύοντας την προσπάθεια για την αποκατάσταση της θαλάσσιας ζωής στην περιοχή.

#GenerationRestoration» για την προστασία των δασών, υγροτόπων και των επικονιαστών της φύσης

Για την προστασία του παράκτιου πευκοδάσους γύρω από το Sani Resort, ο Όμιλος συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-EΛΓΟ «Δήμητρα», έχοντας δημιουργήσει το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Σάνης. Μέσω του Παρατηρητηρίου, μελετάται η απόκριση του δάσους στην κλιματική αλλαγή, καταγράφεται η τοπική χλωρίδα και πανίδα, ενώ επιτυγχάνεται και η αναγέννηση του δάσους. Μέσα στην επόμενη διετία προγραμματίζεται η φύτευση και φροντίδα περισσότερων από 6.000 φυταρίων χαλεπίου Πεύκης που έχουν δημιουργηθεί από κουκουναρόσπορους τοπικών δέντρων.

Παράλληλα, το Sani Resort έχει αναλάβει δράση για την παρακολούθηση και προστασία των 225 διαφορετικών ειδών πουλιών, κάποια από τα οποία είναι απειλούμενα και ζουν στους υγροτόπους της Σάνης, ενώ έχει δημιουργήσει ειδικά μονοπάτια και δράσεις ορνιθοπαρατήρησης για τους επισκέπτες - ένα εγχείρημα που ξεκίνησε σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πριν από μια δεκαετία.

Ο Όμιλος Sani/Ikos έχει εντάξει στα περιβαλλοντικά του προγράμματα και για τα επικονιαστικά έντομα. Στο Sani Resort λειτουργεί το Sani Bee Spot, ο πρώτος διαδραστικός κήπος για τις μοναχικές μέλισσες στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε μαζί με την ΜΚΟ Bee Camp, ενώ στους διαδραστικούς κήπους Ikos World of Insects των Ikos Resorts, οι επισκέπτες μαθαίνουν για τη κρίσιμη συμβολή των εντόμων για τη φύση και τον άνθρωπο.

Τέλος, σε μια νέα κοινή πρωτοβουλία, το SAVE THE BEE - The Parnitha Bee Project, ο Όμιλος Sani/Ikos και η TÜV AUSTRIA Hellas ανέλαβαν να αντικαταστήσουν όλα τα καταγεγραμμένα μελίσσια που καταστράφηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές της Πάρνηθας, προσθέτοντας 1.5 εκατομμύριο μέλισσες στην περιοχή, που -μέσω της επικονίασης- εκτιμάται ότι θα ωφελήσουν πάνω από 200 χιλιάδες στρέμματα γης σε ορίζοντα τριετίας.