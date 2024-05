TRYP by Wyndham | Νέα εμφάνιση και αισθητική στα ξενοδοχεία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

Μία νέα εμφάνιση και αισθητική λανσάρει το TRYP by Wyndham, για το χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων του σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, που δημιουργήθηκαν από την εξειδικευμένη, εσωτερική ομάδα σχεδιασμού της εταιρείας, βασίζονται στη βαθιά κατανόηση των σημερινών αναγκών του ταξιδιώτη και διαχειρίζονται τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης φιλοξενίας, ώστε να προσφέρουν μία δημιουργική κατεύθυνση, που αφορά τόσο στις νέες κατασκευές, όσο και στις ανακαινίσεις.

Η επανεπινόηση της ιδέας, εμπνευσμένη από τον κεντρικό πυρήνα και μότο του TRYP by Wyndham, «Powered by the City», δηλαδή «αντλώντας έμπνευση από τις πόλεις», προσφέρει στους επισκέπτες ευχάριστα και άνετα καταλύματα, ενθαρρύνοντας ουσιαστικά την αλληλεπίδρασή τους με τον πολιτισμό και την κοινότητα που τα περιβάλλει.

Η εσωτερική διακόσμηση κάθε ξενοδοχείου, αντικατοπτρίζει τον μοναδικό χαρακτήρα της τοποθεσίας του, ενισχύοντας τη βαθύτερη σύνδεση μεταξύ των επισκεπτών και της εκάστοτε κοινότητας. Με την ενσωμάτωση στοιχείων εσωτερικού σχεδιασμού που αναδεικνύουν τις τοπικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά αξιοθέατα, αλλά και προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να υποστηρίξουν την κοινότητα μέσω των τοπικών επιχειρήσεων, το TRYP by Wyndham δεσμεύεται ότι θα δημιουργήσει αξέχαστες εμπειρίες, οι οποίες θα είναι εμπλουτισμένες τόσο για τους ταξιδιώτες, όσο και για τους προορισμούς που εκείνοι εξερευνούν.

Σχετικά, ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Ευρασίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Wyndham Hotels & Resorts, ανέφερε τα εξής: «Το TRYP by Wyndham είναι ένα από τα κορυφαία brands φιλοξενίας, το οποίο ενσωματώνει στυλ και ντιζάιν. Η ανανεωμένη, σύγχρονη ταυτότητά μας, ενδυναμώνει τους ιδιοκτήτες με προσιτές ανανεώσεις, διατηρώντας παράλληλα τον ξεχωριστό χαρακτήρα της κάθε ιδιοκτησίας. Σε όλη την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, τα αναζωογονημένα ξενοδοχεία TRYP by Wyndham προσκαλούν τους επισκέπτες να απολαύσουν αυθεντικές, τοπικές εμπειρίες, που θα κάνουν τη διαμονή τους αξέχαστη».

Αναβαθμισμένες εμπειρίες: Αποκαλύπτοντας τα ξενοδοχεία TRYP by Wyndham για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

Ζωντανοί χώροι και μαγευτικά σχέδια

Ως απάντηση στην επιθυμία των σύγχρονων επισκεπτών για βαθύτερη σύνδεση με το brand, τα νέα σχέδια είναι επιμελημένα έτσι ώστε να βυθίσουν τους επισκέπτες σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Ειδικότερα, ο νέος σχεδιασμός παρουσιάζει έναν αναζωογονητικό συνδυασμό χρωμάτων, όπως διαδρόμους με τολμηρές, σκούρες αποχρώσεις που συμπληρώνονται από μαγευτικές εικόνες της τοποθεσίας, της κουλτούρας και του τρόπου ζωής, καθώς και ζωηρά λόμπι με μοντέρνα έπιπλα. Σημειώνεται ότι η Wyndham Hotel & Resorts δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με τους κατασκευαστές, ώστε να ενσωματώσει σε κάθε ξενοδοχείο ιδιαίτερες λεπτομέρειες, οι οποίες όχι μόνο εκπλήσσουν και ενθουσιάζουν τους επισκέπτες, αλλά και τους ενθαρρύνουν να αλληλοεπιδράσουν ενεργά με το brand στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άνεση υψηλού επιπέδου: Επαναπροσδιορισμός των χαρακτηριστικών του δωματίου

Στα νέα, ανασχεδιασμένα δωμάτια του TRYP by Wyndham, το ζητούμενο είναι ο επιτυχημένος συνδυασμός άνεσης και στυλ. Από τα καινούρια φωτιστικά μέχρι τον προσεγμένο φωτισμό και τις ανοιχτές ντουλάπες, στόχος του σχεδιασμού είναι να αναβιώσει τη ζεστή, «σπιτική» αίσθηση στους ταξιδιώτες που επιθυμούν να δημιουργούν αναμνήσεις καθώς ταξιδεύουν. Είτε οι επισκέπτες ταξιδεύουν με αγαπημένα πρόσωπα, είτε μόνοι τους, οι επιλογές δωματίων καλύπτουν κάθε τους ανάγκη, προσφέροντας μια σειρά από επιλογές, όπως καναπέδες-κρεβάτια, κουκέτες και μεγαλύτερα κεφαλάρια που εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς. Εξάλλου, η άνεση και η ευκολία των επισκεπτών παραμένει προτεραιότητα, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος της διαμονής τους θα αποπνέει την αίσθηση ενός εξατομικευμένου καταφύγιου.

Social Central: ‘Όπου η λειτουργικότητα συναντά την ψυχαγωγία

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του σχεδιασμού, φέρνουν επανάσταση στην εμπειρία των επισκεπτών, διασφαλίζοντας ότι κάθε σημείο του ξενοδοχείου έχει βελτιστοποιηθεί, με σκοπό να προσφέρει τη μέγιστη απόλαυση. Είτε πρόκειται για συνάντηση με φίλους, είτε για επαγγελματικά ραντεβού ή απλά για στιγμές χαλάρωσης, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν έναν χώρο που να ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες τους. Από τους ευέλικτους, κοινόχρηστους χώρους που λειτουργούν όλη την ημέρα, μέχρι τα ανανεωμένα μπαρ τα οποία αποτελούν ζωντανούς κοινωνικούς πυρήνες, τα ξενοδοχεία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να βελτιώνουν κάθε πτυχή της διαμονής των επισκεπτών. Περαιτέρω, οι πρόσθετες ανέσεις, όπως έπιπλα γραφείων και Wi-Fi, προβιβάζουν τα ξενοδοχεία TRYP by Wyndham από μέρη διαμονής, σε ζωντανούς χώρους, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εργαστούν, να ψυχαγωγηθούν και να αλληλοεπιδράσουν με ευκολία.

Ενισχύοντας τη διαμονή: Γαστρονομικές απολαύσεις και παροχές ευεξίας

Ως μέρος της ανανέωσης του brand, η Wyndham Hotels & Resorts ανανεώνει τις F&B προσφορές, μέσω των συνεργατών της σε όλη την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Τα νέα μενού περιλαμβάνουν μια ποικιλία από επιλογές φαγητού το οποίο σερβίρεται όλη την ημέρα, αλλά και μοντέρνα πιάτα που οι επισκέπτες μπορούν να τα μοιραστούν και που συνδυάζουν τις τοπικές με τις διεθνείς, αγαπημένες γεύσεις.

Επίσης, ικανοποιώντας την έντονη ζήτηση άνεση και ευζωία, η Wyndham Hotels & Resorts θα επενδύσει σε stretch zones και σύγχρονο εξοπλισμό fitness, τον οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Αυτές οι προσθήκες παρέχουν ευκαιρίες για χαλάρωση και σωματική δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Μια ανταποδοτική διαμονή

Τα ξενοδοχεία TRYP by Wyndham συμμετέχουν στο Wyndham Rewards®, το βραβευμένο πρόγραμμα αφοσίωσης ξενοδοχείων της Wyndham που προσφέρει σε περισσότερα από 108 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη την ευκαιρία να εξαργυρώσουν πόντους σε χιλιάδες ξενοδοχεία, κλαμπ διακοπών και ενοικιαζόμενα καταλύματα σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με το TRYP by Wyndham

Συνδυάζοντας την εμπειρία με τον προορισμό, τα ξενοδοχεία TRYP by Wyndham® δημιουργούν το κατάλληλο σκηνικό, ώστε ο ταξιδιώτης να γνωρίσει την περιοχή με τον καλύτερο τρόπο και να ζήσει αυθεντικά, σαν ντόπιος. Φωλιασμένα στην καρδιά του κόσμου, από συναρπαστικές πόλεις όπως είναι το Άμπου Ντάμπι και η Νέα Υόρκη, μέχρι ενδιαφέροντες τόπους και ανερχόμενους προορισμούς, τα ξενοδοχεία TRYP by Wyndham ενσωματώνονται στην τοπική κουλτούρα της εκάστοτε πόλης, προσφέροντας μοναδικές τοπικές γεύσεις και ανέσεις, ενωμένες με τις μεσογειακές ρίζες του brand αλλά και το κομψό, αστικό στυλ.