Travel + Leisure: Το Katikies Santorini ανάμεσα στα 500 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2024

Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Katikies ανακοίνωσε ότι το Katikies Santorini κέρδισε ξανά μία θέση στην έγκυρη λίστα 500 Best Hotels in the World, όπως αυτή διαμορφώνεται από την ψήφο των αναγνωστών του Travel + Leisure στην καθιερωμένη ψηφοφορία World’s Best Awards για το 2024. Το εμβληματικό Katikies Santorini λαμβάνει αυτά τα συναρπαστικά νέα για δεύτερη συνεχή χρονιά και ξαναβρίσκεται ανάμεσα στα 500 καλύτερα ξενοδοχεία στον πλανήτη, χάρη στην προτίμηση των αναγνωστών του κορυφαίου ταξιδιωτικού περιοδικού στον κόσμο.

Κάθε χρόνο οι επιλεκτικοί αναγνώστες του Travel + Leisure, του μεγαλύτερου travel media brand στις ΗΠΑ με κοινό άνω των 36 εκατομμυρίων, ψηφίζουν για τους αγαπημένους τους προορισμούς, ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, και πολλά ακόμη στην ετήσια ψηφοφορία World’s Best Awards. Η φετινή λίστα T+L 500 προκύπτει από τα αποτελέσματα των περσινών World’s Best Awards και συγκεντρώνει τα ξενοδοχεία και τα resorts εκείνα στα οποία οι αναγνώστες επιστρέφουν ξανά και ξανά για την ποιότητα, την πολυτέλεια, το εξαιρετικό σέρβις και τις μοναδικές παροχές. Αυτή η λίστα, που είναι ταξινομημένη αλφαβητικά και κατά γεωγραφική περιοχή, αποτελεί μία ανεκτίμητη πηγή βοήθειας για τους αμέτρητους ταξιδιώτες που στρέφονται στο T+L για συμβουλές και προτάσεις.

Η πλήρης T+L 500 λίστα για το 2024, η οποία δεν ταξινομείται με σειρά κατάταξης, θα δημοσιευτεί στο τεύχος Travel + Leisure Μαΐου 2024 και επιλεγμένα highlights της λίστας θα αναρτηθούν στο travelandleisure.com. Εκ μέρους του Ομίλου Katikies, ο κ. Βασίλειος Κουμπής, Γενικός Διευθυντής του ομίλου, δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου σε όλους τους εξαιρετικούς επισκέπτες μας και όλους τους αναγνώστες του Travel + Leisure για τη συνεχή τους αγάπη και στήριξη, καθώς φυσικά και σε όλους τους εργαζόμενους των πολυτελών μας ξενοδοχείων για τη συνέπεια, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά, χωρίς τα οποία τίποτε από αυτά δεν θα ήταν εφικτό».

Σχετικά με τον Όμιλο Katikies

Οι Katikies είναι μία εντυπωσιακή συλλογή από επτά πολυτελή ελληνικά ξενοδοχεία στη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η μαγευτική τους ατμόσφαιρα και το μοναδικό τους πνεύμα φιλοξενίας εμπνέεται από τα συναισθήματα που ξυπνούν τα νησιά αυτά στην καρδιά κάθε ταξιδευτή. Διαχρονικά κορυφαίοι προορισμοί διακοπών, τα συγκεκριμένα νησιά προσφέρουν απλόχερα το ρομαντισμό, την ποίηση της ζωής και την ευκαιρία να βιώσει κανείς απόλυτα μοναδικές εμπειρίες. Τα ξενοδοχεία Katikies γεννήθηκαν από το πάθος της ίδιας ακριβώς έμπνευσης. Οι τοποθεσίες των ξενοδοχείων συνδυάζουν την ηρεμία με την ιδιωτικότητα, προσφέροντας ένα ασφαλές καταφύγιο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη μαγεία που τους περιβάλλει. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εναρμονίζεται απόλυτα με τον φυσικό περιβάλλοντα χώρο, τον οποίο και αναδεικνύει, προσφέροντας τελικά στους ταξιδιώτες μία γεύση αυθεντικής και συνάμα πολυτελούς φιλοξενίας. Παρά το γεγονός πως τα ξενοδοχεία ανακαινίζονται μέσα στο χρόνο, κατορθώνουν να προσαρμόζονται τέλεια στο ανυπέρβλητο φυσικό τοπίο. Τα ξενοδοχεία Katikies γεννούν συναισθήματα και αναμνήσεις που παραμένουν ανεξίτηλα στο χρόνο, ενώ ο μοναδικός τους κόσμος αποτίει φόρο τιμής στην ομορφιά της φύσης και στην ικανότητα του ανθρώπου να την αναδεικνύει στο έπακρο.

Σχετικά με το T+L 500

Κάθε χρόνο οι αναγνώστες του Travel + Leisure ψηφίζουν για τους αγαπημένους τους προορισμούς, city hotels, resorts και πολλά ακόμη στην ψηφοφορία World’s Best Awards. Αντλώντας αποτελέσματα από την ψηφοφορία World’s Best Awards της προηγούμενης χρονιάς, το Travel + Leisure συγκεντρώνει τα 500 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο στην λίστα T+L 500 για την παρούσα χρονιά. Τα ξενοδοχεία της λίστας T+L 500 χωρίζονται σε οκτώ γεωγραφικές περιοχές, ώστε η λίστα να μπορεί να λειτουργεί ως έγκυρο βοήθημα και πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ενθουσιώδεις ταξιδιώτες. Τα T+L 500 δεν δημοσιεύονται κατά σειρά κατάταξης.