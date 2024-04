Ελληνικά ξενοδοχεία: Αυτά είναι τα καλύτερα για το 2024 σύμφωνα με τους χρήστες της Tripadvisor

Τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα για το 2024 σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, ανέδειξαν, μεταξύ άλλων, οι χρήστες της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής πλατφόρμας στον κόσμο, Tripadvisor, στα εφετινά βραβεία Travelers' Choice Best of the Best Awards.

Διαβάστε ακόμα: Tripadvisor | 12 Ελληνικά ξενοδοχεία στα Best of the Best του παγκόσμιου τουρισμού - Πολλαπλές Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή του τμήματος ξενοδοχείων της Tripadvisor, Dan Mitchell, καθένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ταξιδιώτη που αναζητά προσβάσιμη πολυτέλεια και μοναδικές και εξατομικευμένες εμπειρίες.

Τα βραβεία 2024 Travelers' Choice Best of the Best Hotel Awards καθορίζονται βάσει της ποιότητας και ποσότητας των κριτικών που συγκεντρώνουν από τους ταξιδιώτες και τις αξιολογήσεις τους στην πλατφόρμα της Tripadvisor για μια περίοδο 12 μηνών από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.

Δείτε τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα όπως αναδείχθηκαν στα βραβεία της Tripadvisor σε 4 διαφορετικές κατηγορίες....

Κορυφαία Ξενοδοχεία στην Ελλάδα

1. Ikos Aria, Κως



2. Ikos Oceania, Νέα Μουδανιά



3. Palladium Boutique Hotel, Μύκονος



4. Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas, Ρόδος

5. Ikos Dassia, Κέρκυρα

6. Nana Princess Suites, Villas & Spa, Κρήτη





7. Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa, Ρόδος

8. Porto Sani





9. Asterion Suites & Spa - Designed For Adults, Κρήτη





10. Bourtzi Hotel, Σκιάθος





11. Sani Dunes





12. Mykonos Grand Hotel & Resort

13. Ikos Olivia, Γερακινή

14. Lindos Blu Luxury Hotel & Suites, Ρόδος

15. Cayo Exclusive Resort & Spa, Κρήτη

16. Canaves Epitome, Σαντορίνη

17. Mykonos Riviera Hotel & Spa

18. Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection By Hilton

19. Mayia Exclusive Resort & Spa, Ρόδος

20. Domes White Coast Milos

21. Sani Asterias

22. Lindos Mare Seaside Hotel, Ρόδος

23. Andronis Arcadia Hotel, Σαντορίνη

24. Gatsby Athens

25. Caramel Grecotel Boutique Resort, Κρήτη

Καλύτερα Πολυτελή Ξενοδοχεία στην Ελλάδα

1. Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas, Ρόδος

2. Ikos Aria, Κως

3. Palladium Boutique Hotel, Μύκονος

4. Ikos Oceania, Νέα Μουδανιά

5. Nana Princess Suites, Villas & Spa, Κρήτη

6. Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas, Ρόδος

7. Ikos Dassia, Κέρκυρα

8. Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa, Ρόδος

9. Porto Sani

10. Art Maisons Luxury Santorini Hotels Aspaki & Oia Castle

11. Asterion Suites & Spa - Designed For Adults, Κρήτη

12. Kókkini Porta Rossa, Ρόδος

13. Mykonos Grand Hotel & Resort

14. Sani Dunes

15. Andronis Concept, Σαντορίνη

16. Paradise Island Villas, Κρήτη

17. Bellevue On The Beach Suites, Ρόδος

18. Lindos Blu Luxury Hotel & Suites, Ρόδος

19. Cayo Exclusive Resort & Spa, Κρήτη

20. Cavo Bianco Boutique Hotel & Spa, Σαντορίνη

21. Canaves Epitome, Σαντορίνη

22. Mykonos Riviera Hotel & Spa

23. Ikos Olivia, Γερακινή

24. Iconic Santorini - A Boutique Cave Hotel

25. Casa Vitae Suites, Σαντορίνη

Καλύτερα Ξενοδοχεία All Inclusive στην Ελλάδα

1. Ikos Aria, Κως

2. Ikos Oceania, Νέα Μουδανιά

3. Ikos Dassia, Κέρκυρα

4. Ikos Olivia, Γερακινή

5. Cactus Royal Spa & Resort, Κρήτη

6. Mitsis Selection Alila, Ρόδος

7. Kerkyra Blue Hotel N' Spa

8. Atlantica Marmari Beach, Κως

9. Atlantica Holiday Village Rhodes

10. Iberostar Selection Creta Marine

Καλύτερα Ελληνικά B&B και Inn

1. Alexandros Studios & Apartments, Πάρος

2. Clio Hotel, Ζάκυνθος

3. Rouista Tzoumerka Resort, Βουργαρέλι

4. White Pearl Cavalieri, Σαντορίνη

5. Anixi Apartments, Κρήτη

6. Cave Suites Milos

7. Pension Sofi, Νάξος

8. Amara Suites, Σαντορίνη



09. Seabreeze Hotel, Ίος

10. Kontaratos Studios & Apartments, Πάρος

11. Porto Thassos Apartments & Studios, Θάσος

12. Kanathos Pigi

13. Vallais Villa, Σαντορίνη

14. Absolute Bliss Imerovigli Suites, Σαντορίνη

15. Orabel Suites, Σαντορίνη

16. La Luna Hotel, Σκιάθος

17. Aretousa Villas, Σαντορίνη

18. Kakkos Beach Hotel, Κρήτη

19. Villa Konstantin, Μύκονος

20. Aristea Studios, Σάρτη

21. Estia Boutique Apartments, Αθήνα

22. The Caravan B&B Thessaloniki

23. Almira Hotel, Σκιάθος

24. Acropolis Stay

25. Polikandia Hotel, Φολέγανδρος

Καλύτερα Μικρά και Μπουτίκ Ξενοδοχεία στην Ελλάδα

1. The Vasilicos, Σαντορίνη

2. Villa Marandi Luxury Suites, Νάξος

3. Art Maisons Luxury Santorini Hotels Aspaki & Oia Castle

4. Enigma Suites, Σαντορίνη

5. Aenaon Villas, Σαντορίνη

6. Remezzo Villas, Σαντορίνη

7. Kókkini Porta Rossa, Ρόδος

8. Hotel Sol Parga

9. Casa Blu, Κρήτη

10. Lithos by Spyros & Flora, Μύκονος

11. Nama Retreat, Ρόδος

12. Bellonias Villas, Σαντορίνη

13. Casa Vitae Suites, Σαντορίνη

14. Delfino Blu Wellness Boutique Hotel, Κέρκυρα

15. Athina Luxury Suites, Σαντορίνη

16. Andronis Concept, Σαντορίνη

17. Zagori Suites

18. Paradise Island Villas, Κρήτη

19. Bellevue On The Beach Suites, Ρόδος

20. Iconic Santorini - A Boutique Cave Hotel

21. Pezoules of Oia

22. MET34 Athens

23. Andronis Luxury Suites, Σαντορίνη

24. Pegasus Suites & Spa, Σαντορίνη

25. Alta Mare by Andronis, Σαντορίνη