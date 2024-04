Tripadvisor | 12 Ελληνικά ξενοδοχεία στα Best of the Best του παγκόσμιου τουρισμού - Πολλαπλές Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις

Δώδεκα Ελληνικά ξενοδοχεία απέσπασαν πολλαπλές παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές διακρίσεις σε 8 διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων Travelers’ Choice Best of the Best Awards της Tripadvisor για το 2024, τα οποία αναγνωρίζουν τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο βάσει των κριτικών που συγκεντρώνουν στην πλατφόρμα από τους ταξιδιώτες.

Τα βραβεία απονέμονται βάσει της ποιότητας και της ποσότητας των κριτικών που συγκεντρώνουν από τους ταξιδιώτες αλλά και των αξιολογήσεων για κάθε υποκατηγορία κατά το 12μηνο από την 1η Ιανουαρίου του 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.

Τα Ελληνικά ξενοδοχεία που απέσπασαν διακρίσεις, με τη σειρά κατάταξής τους σε κάθε κατηγορία βραβείων, είναι τα ακόλουθα...

-Στην κατηγορία Κορυφαίων Ξενοδοχείων στην Ευρώπη, βραβεύονται τα Ikos Aria στην Κω (9η θέση), Ikos Oceania στα Νέα Μουδανιά (12η θέση) και Palladium Boutique Hotel στη Μύκονο.

-Στην κατηγορία Καλύτερων Πολυτελών Ξενοδοχείων, στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης αλλά και στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής βρίσκεται το Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas στη Ρόδο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθούν τα Ikos Aria (7η θέση) και Palladium Boutique Hotel (9η θέση).

-Στην κατηγορία Καλύτερων Ξενοδοχείων Φιλικών στις Οικογένειες, ως 15ο καλύτερο στον κόσμο αναδεικνύεται το Porto Sani.

-Δύο Ελληνικά ξενοδοχεία ξεχωρίζουν στην παγκόσμια κατάταξη Καλύτερων All Inclusive ξενοδοχείων, με τα Ikos Aria (10η θέση) και Ikos Oceania (14η θέση) να ξεχωρίζουν ανάμεσα στα καλύτερα στον κόσμο. Ως καλύτερα All Inclusive στην Ευρώπη αναδείχθηκαν τα Ikos Aria (3η θέση), Ikos Oceania (4η θέση), Ikos Dassia (7η θέση), Ikos Olivia στη Γερακινή (10η θέση) και Cactus Royal Spa & Resort στην Κρήτη (12η θέση).

-Παράλληλα, στα 20 Καλύτερα B&Bs and Inns στην Ευρώπη αναδείχθηκε το Alexandros Studios & Apartments στην Πάρο, καταλαμβάνοντας την 20η θέση της κατάταξης.

-Τρία Ελληνικά ξενοδοχεία αναδείχθηκαν στα Καλύτερα Μικρά και Μπουτίκ στην Ευρώπη, τα The Vasilicos στη Σαντορίνη (13η θέση), Villa Marandi Luxury Suites στη Νάξο (22η θέση) και Art Maisons Luxury Santorini Hotels Aspaki & Oia Castle (23η θέση).

-Τέλος, στις δύο νέες κατηγορίες βραβείων της Tripadvisor που αφορούν την Ευεξία και την Αειφορία, το Palladium Boutique Hotel αναδείχθηκε ως το 6ο καλύτερο στον κόσμο στο Wellness και το Ikos Odisia το 4ο καλύτερο στον κόσμο στην Αειφορία.