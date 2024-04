Navarino Agora | Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον πολιτισμό, τις τέχνες, τη μόδα και τη γαστρονομία

Η Navarino Agora, ο διαδραστικός, πολυπολιτισμικός χώρος της Costa Navarino, ανοικτός σε όλους όσοι ζουν ή επισκέπτονται τη Μεσσηνία, ξεκινά σήμερα τη λειτουργία του με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που προβάλλει τον πολιτισμό, τις τέχνες, τη μόδα και τη γαστρονομία.

Η Νavarino Agora θα γιορτάσει το Πάσχα, με το στολισμό και την περιφορά του Eπιταφίου τη Μ. Παρασκευή και την Αναστάσιμη Ακολουθία το Μ. Σάββατο, ενώ τα εστιατόρια θα δημιουργήσουν ειδικά πασχαλινά μενού. Σύγχρονα μουσικά ακούσματα από τον DJ Elias Fasos θα γεμίσουν τον χώρο την Κυριακή του Πάσχα, με το εορταστικό κλίμα να συνεχίζεται τη Δευτέρα του Πάσχα στο Cocktail Street Party που διοργανώνει το W Costa Navarino. Oι επισκέπτες της Navarino Agora θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από τις 17:30 ζωντανή μουσική από την μπάντα The Swinging’ Cats, παράλληλα με cocktail workshop και μαθήματα στην τέχνη της ανθοδεσίας από το αθηναϊκό concept store Kopria.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚEΣ EΚΔΗΛΩΣEΙΣ

Μαθήματα Ιστορίας από την Μαρία Ευθυμίου

Στις 23 & 24 Μαΐου στις 19:00, η γνωστή ιστορικός, συγγραφέας και καθηγήτρια Μαρία Eυθυμίου θα δώσει δύο αποκλειστικές διαλέξεις. Με θέματα "Μοναξιά ή Κοινότητα: Ομαδική και Ατομική Ζωή στην Ανθρώπινη Ιστορία" και "Ναυτιλία, κοινωνία, οικονομία: Ο ρόλος της θάλασσας στην παγκόσμια ιστορία", η Μαρία Eυθυμίου θα αναλύσει καίρια θέματα, συνδέοντάς τα με τη σύγχρονη εποχή.

Προτάσεις για τους φίλους των βιβλίων

Από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με το κατάστημα Martins, μια έκθεση βιβλίου θα προσφέρει στους επισκέπτες κάθε εβδομάδα πλήθος επιλογών, από την κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best sellers.

Διεθνείς χορευτικές και μουσικές συναντήσεις

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, η Navarino Agora θα φιλοξενήσει παραστάσεις και εργαστήρια του επετειακού 30ου Φεστιβάλ. Επίσης, τον Ιούνιο και τον Αύγουστο, το κοινό θα απολαύσει συναυλίες κλασικής μουσικής με νέους διεθνείς σολίστες.

‘Εκθεση σύγχρονης τέχνης

Από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με το Μουσείο Ηλιόπουλου, θα φιλοξενηθεί έκθεση σύγχρονης τέχνης με έργα του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη PAVLOS καθώς επίσης μια εικαστική διαδρομή στους χώρους της Navarino Agora με γλυπτά των: Μάρθα Δημητροπούλου, Διονύση Χριστοφιλογιάννη και Ηλία Χριστόπουλου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΤΕΪΛ

Ανάδειξη του τοπικού οίνου

Το Messinia Terroirs Wine Festival που διοργανώνει το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου θα πραγματοποιηθεί για 2η χρονιά στις 14-17 Ιουνίου, συστήνοντας τους επισκέπτες σε ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες κρασιού, μέσω της παρουσίας τοπικών οινοποιείων. Διαλέξεις, εκπαιδευτικές δράσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα και προβολές κινηματογραφικών ταινιών θα πλαισιώσουν το φεστιβάλ, με στόχο την προβολή των οίνων της Μεσσηνίας και την πολύπλευρη αναγέννηση ενός τόπου με βαθιές ρίζες στην αμπελουργία.

Κορυφαία ελληνικά μπαρ στο 1ο Cocktail Festival

Από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου, σε συνεργασία με το W Costa Navarino, γνωστά μπαρ και bartenders θα παρουσιάσουν signature κοκτέιλ. Tα κορυφαία BarroNegro, The Clumsies, Τhe Bar in Front of The Bar και 42, θα βρίσκονται στη Navarino Agora για μια μοναδική εμπειρία, με συνοδεία live acts από τους DJ Myronas, Shaya και DJ Nick Devon.

EΚΔΗΛΩΣEΙΣ ΜΟΔΑΣ

Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στη μόδα

Στις 8 και 9 Ιουνίου, η Navarino Agora σε συνεργασία με το OZON διοργανώνει ένα Σαββατοκύριακο με εργαστήρια και επιδείξεις μόδας, επιλεγμένα ρούχα, αξεσουάρ και έργα τέχνης αναδεικνύοντας νέα fashion brands και ανερχόμενους Έλληνες σχεδιαστές.

Melissa Odabash store opening & γιορτή Ελλήνων σχεδιαστών για τα 10 χρόνια της Apoella

Η γνωστή σχεδιάστρια beachwear Melissa Odabash θα βρίσκεται στις 13 Ιουνίου στο ομώνυμο κατάστημά της στη Νavarino Agora, δίνοντας στους επισκέπτες συμβουλές styling για τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις. Η Αpoella θα γιορτάσει τα 10 χρόνια της στις 24 Ιουλίου, με ένα αποκλειστικό διήμερο αφιερωμένο στους Έλληνες σχεδιαστές, φιλοξενώντας διεθνώς αναγνωρισμένα ελληνικά brands, όπως Ancient Greek Sandals, Callista Crafts και Zeus + Dione.

Γιορτάζοντας τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου

Το θερινό ηλιοστάσιο θα γιορτάσει στις 21 Ιουνίου το brand χειροποίητων κοσμημάτων και αξεσουάρ ARTISUN, παρουσιάζοντας τη νέα του συλλογή, δίνοντας παράλληλα στους επισκέπτες την ευκαιρία να δημιουργήσουν μοναδικά κοσμήματα και τσάντες.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας του επισκέπτη στη Navarino Agora, με πλήθος χώρων που περιλαμβάνουν εστιατόρια με μεσογειακή και fusion κουζίνα, street food με θαλασσινά, γεύσεις από την Eλλάδα και τη Μέση Ανατολή, παγωτά και ποικιλία ροφημάτων και κρασιών.

EΜΠEΙΡΙΑ SHOPPING ΚΑΙ ΔΙΑΣΚEΔΑΣΗΣ

Με περισσότερα από 20 καταστήματα, στη Navarino Agora οι επισκέπτες θα βρουν επώνυμα είδη ένδυσης, υπόδησης και beachwear, αξεσουάρ, οπτικά, κοσμήματα, βιβλία, προϊόντα ομορφιάς και υγείας, αντικείμενα για το σπίτι, παράλληλα με υπηρεσίες ομορφιάς, ταξιδιών, πωλητήριο μουσείου, θερινό σινεμά κι εμπειρίες VR.