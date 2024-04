World of One: Ο νέος διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος με 6 Ελληνικά ξενοδοχεία – Πού στοχεύει

Ένας νέος ξενοδοχειακός όμιλος, ο World of One, ιδρύθηκε από 22 ανεξάρτητα ξενοδοχεία και resort από όλο τον κόσμο, εκ των οποίων τα έξι είναι Ελληνικά, με στόχο να αποτελέσει μια παγκόσμια πλατφόρμα βελτιωμένης προβολής των ξενοδοχείων.

Ο World of One φιλοδοξεί να προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία και πηγές στα ξενοδοχεία που θα αναβαθμίσουν την προβολή τους διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας κράτησης.

Το χαρτοφυλάκιο του World of One αποτελείται από μπουτίκ και πολυτελή ξενοδοχεία αλλά μονάδες κλασικού στυλ και υπόσχεται ένα απλό μοντέλο μάρκετινγκ και συνδρομής που εστιάζει σε βασικά σημεία αύξησης πωλήσεων, όπως το brand affiliation, η υποστήριξη πωλήσεων και μάρκετινγκ, η συμβολή σε δημόσιες σχέσεις και ένα πρόγραμμα loyalty.

Τα ιδρυτικά μέλη του World of One από την Ελλάδα είναι τα ξενοδοχεία: Mykonos Blissin στη Μύκονο, Asty Mykonos Hotel & Spa στη Μύκονο, Sea View Cityscape Hotel στην Αθήνα, Poseidon of Paros Hotel στην Πάρο, Lena Mare Boutique Hotel στην Κέρκυρα και Thirtynine στη Θεσσαλονίκη.

Το σύνολο των ξενοδοχείων, ανάλογα με τα 4 διαφορετικά brand του World of One που θα επιλέξουν (One Luxury, One Boutique, One Unique και One Classic), είναι...

One Luxury | Hodges Bay Resort & Spa στην Antigua, Krystal Palace Douala στο Καμερούν, Hotel Piccolo Sant Andrea Luxury Suite Hotel & Spa στο Αμάλφι, Elika Cave Suites & Spa στην Καππαδοκία, Palacio Ludovice Wine Experience Hotel στη Λισαβόνα και Rosyth Estate House στη Σρι Λάνκα.

One Boutique | Hotel Le Calette στη Σικελία, Mykonos Blissin στη Μύκονο, Asty Mykonos Hotel & Spa στη Μύκονο, Sea View Cityscape Hotel στην Αθήνα, Poseidon of Paros Hotel στην Πάρο, Lena Mare Boutique Hotel στην Κέρκυρα, Vista Quince στη Γουατεμάλα, The Capital Boutique Hotel στη Μάλτα, Hotel Eleven στο Μαυροβούνιο και Moxa Bucharest Boutique Hotel στη Ρουμανία.

One Unique | Alberi del Paradiso στη Σικελία, Palazzo Belvedere Hotel Spa & City Retreat στην Τοσκάνη, Canareef Resort στις Μαλδίβες, Wild Cultura Yala στη Σρι Λάνκα και Green Fig Resort & Spa στην St Lucia.

One Classic | Thirtynine στη Θεσσαλονίκη.