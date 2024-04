To Four Seasons Astir Palace ανάμεσα στις εταιρείες που αγαπούν οι γυναίκες εργαζόμενες

To Four Seasons Astir Palace Hotel Athens με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Great Place to Work® Best WorkplacesTM for Women Hellas 2024 σε συνέχεια της συμμετοχής της εταιρείας στην ετήσια έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος Trust Index© και της Πιστοποίησης της από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Η διάκριση αυτή βασίζεται στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον. Τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζουν την θέση της εταιρείας στη λίστα των καλύτερων εταιρειών για γυναίκες, “Best Workplaces™ for Women Hellas” είναι:

H συνολική απόδοση της εταιρείας στο ερωτηματολόγιο έρευνας εργασιακού κλίματος Trust Index™.

Οι θετικές απαντήσεις των γυναικών στην έρευνα συγκρινόμενες με το σύνολο του πληθυσμού της εταιρείας.

Η βαρύτητα των απαντήσεων των εργαζομένων γυναικών σε επιμέρους ερωτήσεις που έχουν σχέση με, την αντιμετώπιση των φύλων στην εταιρεία, τις ίσες αμοιβές, τη δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγών, τη δυνατότητα λήψης άδειας όταν χρειάζεται, καθώς και την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.





Το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens αναδεικνύεται ως μία κορυφαία ξενοδοχειακή μονάδα που αναγνωρίζει, προωθεί και υποστηρίζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών στον χώρο εργασίας τους. Στο περιβάλλον του ξενοδοχείου, οι εργαζόμενες αισθάνονται ασφαλείς και ενθαρρύνονται να εξελίσσονται ως επαγγελματίες κάθε μέρα, ενώ η εταιρεία ενεργά προωθεί τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προσφέροντας αμέτρητες ευκαιρίες ανέλιξης.

"Είμαστε πολύ περήφανοι που διακρινόμαστε σε έναν τόσο σπουδαίο θεσμό για την Ελλάδα και τη γυναικεία εργασία. Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί βασικό σκοπό της εταιρείας το να κρατάμε χαρούμενους και ευχαριστημένους τους εργαζόμενούς μας, κάτι που επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο από το γεγονός ότι το 80% από το εποχικό προσωπικό μάς εμπιστεύεται και επιστρέφει ξανά για εργασία", δηλώνει η Λίλιαν Λαμπροπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.