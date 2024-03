Διπλή -gold- διάκριση για τον Όμιλο Sani/Ikos ως «Best Hotel to Work In»

Την κορυφαία διάκριση -Gold- στην κατηγορία «Best Hotel to Work in» κατέκτησαν τα θέρετρα του Ομίλου Sani/Ikos, Sani Resort και Ikos Resorts, στα βραβεία Greek Hotel of the Year.

Η κατηγορία «Best Hotel to Work in», συστάθηκε φέτος για πρώτη φορά με στόχο να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό κλάδο. Η τελετή των βραβείων, που αποτελούν θεσμό για την ελληνική φιλοξενία, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, στο ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Από τον Όμιλο Sani/Ikos, στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Juan de Hoces, Chief Human Resources Officer, και ο Paolo Tubito, Chief Marketing Officer, που παρέλαβαν τα βραβεία.

«Οι 7.000 εργαζόμενοί μας, εκ των οποίων οι 5.500 στην Ελλάδα, καθημερινά δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες για τους επισκέπτες μας, πάντα με σεβασμό για τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά και η κινητήριος δύναμη του Ομίλου Sani/Ikos. Σε αυτούς οφείλεται η απαράμιλλη φιλοξενία των θερέτρων μας, γι’ αυτό επενδύουμε συνεχώς στην εξέλιξη, την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη όλων των ομάδων μας», επεσήμανε, κατά τη βράβευση, ο Chief HR Officer του Ομίλου, Juan de Hoces. «Με τη στήριξη των ανθρώπων μας και έχοντας ως οδηγό τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης -την προστασία των οικοσυστημάτων, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, τη διαφάνεια, τη συμπερίληψη- ο Όμιλος πρωτοστατεί στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού πολυτελείας, εντός και εκτός συνόρων».

Η υπεύθυνη διακυβέρνηση αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής του Sani Resort και των Ikos Resorts. Ο Όμιλος έχει αναπτύξει μια σειρά από προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση, την προσωπική ενδυνάμωση και την επιβράβευση των εργαζομένων, ενώ τα μισθολογικά πακέτα, τα οφέλη και οι παροχές (πχ. διαμονή, σίτιση, μετακίνηση) που προσφέρει στο προσωπικό αναβαθμίζονται σε ετήσια βάση. Στα θέρετρα του Ομίλου Sani/Ikos, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας που σέβεται τη διαφορετικότητα και ευνοεί την καινοτομία και την εξέλιξη.

Για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων του, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης Sani/Ikos Group eLearning Platform, προσφέροντας -με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ασύγχρονης διδασκαλίας- ένα προσωπικό «μονοπάτι μάθησης» όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εισαγωγική τους εκπαίδευση και να ενημερωθούν εκτενώς πάνω σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη θέση εργασίας τους. Επίσης, μέσω του Sani/Ikos Group Recognition & Appreciation Scheme, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν μία σειρά από κίνητρα και επιβραβεύσεις για την ανάδειξη των αξιών του Ομίλου και την υψηλού επιπέδου φιλοξενία που προσφέρουν στους επισκέπτες (σχεδόν το 80% των επισκεπτών των θερέτρων Sani και Ikos στην Ελλάδα εκτιμούν ότι το προσωπικό ξεπερνά τις προσδοκίες τους).

Ο Όμιλος έχει αναπτύξει πολλαπλά εργαλεία για τη συνεχή εξέλιξη και την ενδυνάμωση των ανθρώπων του, όπως, το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “The Masterclass Series”, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν και φέτος διεξάγεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, έχοντας ήδη καλύψει 74 θεματικές ενότητες και πάνω από 60.000 ώρες εκπαίδευσης, οι εκδόσεις «Meet your Workplace», το «Onboarding Buddy Program» για το μόνιμο προσωπικό, οι εκπαιδεύσεις Train the Operational Trainer, καθώς και άλλα στοχευμένα προγράμματα πρακτικών και ακαδημαϊκών εκπαιδεύσεων.

Προάγοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ομαδικότητα και την ανοιχτή επικοινωνία, ο Όμιλος δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να είναι μέλη της δυναμικής πλατφόρμας επικοινωνίας, Viva Engage, όπου συνδέονται μέσω κοινοτήτων και συνομιλιών, ενώ στο Sani/Ikos Group Intranet οι εργαζόμενοι μπορούν να βρίσκουν όλες τις πληροφορίες, έγγραφα και χρήσιμα εργαλεία για την εργασία τους.

Το 2023, ο Όμιλος Sani/Ikos σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΚΜΗ, εγκαινίασε το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Hospitality Forward για σπουδές στον τομέα της φιλοξενίας, απαντώντας στην αυξημένη ζήτηση για κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Μέσω του προγράμματος αυτού, που φέτος συνεχίζεται με επιτυχία για δεύτερη χρονιά, οι σπουδαστές εξασφαλίζουν επιδότηση σπουδών από τον ξενοδοχειακό όμιλο, καθώς και συμβόλαιο εργασίας από το πρώτο κιόλας εξάμηνο των σπουδών τους.

Σήμερα, ο Όμιλος Sani/Ikos απασχολεί 7.000 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 5.500 εργάζονται στην Ελλάδα ενώ πάνω από το 60% προέρχεται από τις τοπικές αγορές εργασίας. Το 2022, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις αυξήθηκε πάνω από 30%, ενώ η επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπων του Ομίλου ενισχύθηκε κατά σχεδόν 50%. Περισσότερες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες του Sani/Ikos Group σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και αειφορίας, στην ετήσια Έκθεση ESG για το 2022.

Σχετικά με τον Όμιλο Sani/Ikos

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος, με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Μέσω των εμπορικών σημάτων του Sani Resort και Ikos Resorts, αναπτύσσει και λειτουργεί πάνω από 3.450 δωμάτια και σουίτες σε 12 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και την Ισπανία, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως.

Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει νέα επενδυτικά έργα δυναμικότητας σχεδόν 1,000 δωματίων, σουιτών και βιλών για την επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κρήτη) και την Πορτογαλία (Αλγκάρβε), ενώ νέοι προορισμοί βρίσκονται στα σχέδια. Στόχος του Ομίλου Sani/Ikos είναι να συνεχίσει την ανάπτυξη των εμπορικών σημάτων Sani Resort and Ikos Resorts στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας απαράμιλλη φιλοξενία στους επισκέπτες του και δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης για τους ανθρώπους του, σημαντικά οφέλη για τα οικοσυστήματα που περιβάλλουν τα ξενοδοχεία του, αλλά και αξία για τους μετόχους του. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο αειφορίας (ESG), ενώ είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact).