Αυτά είναι τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2023 – Ένα είναι Ελληνικό!

Ένα Ελληνικό ξενοδοχείο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 50 καλύτερα στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα κατάταξη ξενοδοχείων από όλο τον κόσμο, «The World’s 50 Best Hotels», που δημιούργησε η The World’s 50 Best Hotels Academy και συντίθεται από μια ομάδα 580 ανεξάρτητων ηγετών οι οποίοι επιλέχθηκαν για την εξειδικευμένη άποψή τους στην παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Πρόκειται για το Four Seasons Astir Palace, το οποίο βρέθηκε στην 35η θέση της κατάταξης.

Σχεδόν τα μισά από τα 50 ξενοδοχεία που βρέθηκαν στη λίστα βρίσκονται στην Ευρώπη.

Το Λονδίνο παγίωσε τη φήμη του ως παγκόσμιος ταξιδιωτικός κόμβος, με τέσσερα ξενοδοχεία στη λίστα: Claridge’s (No.16), The Connaught (No.22), NoMad London (No.46) και The Savoy (No.47).

Ως καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο για το 2023 αναδείχθηκε το Passalacqua στο Moltrasio, στη Λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Είναι ένα εντυπωσιακό, παραλίμνιο boutique ξενοδοχείο που άνοιξε μόλις πριν ένα χρόνο. Διαθέτει 24 δωμάτια που δίνουν την αίσθηση του ιδιωτικού σπιτιού και ανήκει στην οικογένεια De Santis. Οι εγκαταστάσεις του αναπτύχθηκαν σε μια βίλα του 18ου αιώνα, με εντυπωσιακούς κήπους που φτάνουν μέχρι το νερό.