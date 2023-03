O by Myconian Collection: Το νέo 5στερο ξενοδοχείο της Μυκόνου, ανοίγει τις πύλες του στις 21 Απριλίου

Μετά την πολύ επιτυχημένη περσινή χρονιά, όπου συστήθηκε στο κοινό του κοσμοπολίτικου νησιού, το νέο πεντάστερο O by Myconian Collection στον κόλπο του Ορνού, θα ανοίξει τις πύλες του στις 21 Απριλίου 2023. Η πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα του ομίλου στην διάσημη παραλία του Ορνού, μόλις 3,6km από τη Χώρα, απευθύνεται σε απαιτητικούς ταξιδιώτες που αγαπούν τη φύση και το design, όπως επίσης το εκλεπτυσμένο lifestyle.

Μιλά τη γλώσσα του σύγχρονου design, μα αντλεί έμπνευση και από τις ρίζες της ελληνικής φιλοξενίας και αισθητικής, με 65 δωμάτια και σουίτες, όχι απλώς φιλικά στο περιβάλλον αλλά σε πραγματική αρμονία με αυτό. Την ατμόσφαιρα χαρακτηρίζουν φυσικά υλικά όπως ξύλο, πέτρα και μάρμαρο, τα οποία αντικατοπτρίζουν την αμόλυντη ομορφιά των Κυκλάδων. Ηλιόλουστα και ευρύχωρα, όλα τα δωμάτια διαθέτουν επιπλωμένη βεράντα ή μπαλκόνι, όπως και ιδιωτικές πισίνες για όσους τις προτιμούν. Υπάρχουν επιλογές για 2 έως 6 ενήλικες, με δωμάτια από 33m² έως 135m².

Το O by Myconian Collection είναι μια όαση φιλοξενίας και design με έμφαση την ατομική εξυπηρέτηση και τις αυθεντικές εμπειρίες, μακριά από το άγχος και το στρες που σε φέρνει σε επαφή με τον πραγματικό σου εαυτό και τη φύση και σου δίνει την πολυτέλεια να περάσεις τον χρόνο σου δημιουργώντας νέες αναμνήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Το O by Myconian Collection προσκαλεί τον επισκέπτη να πάρει μια βαθιά ανάσα, να απελευθερώσει τη φαντασία του, να ανακαλύψει εκ νέου όσα έχουν σημασία και να ζήσει νέες εμπειρίες για όλες τις αισθήσεις.

Το πρώτο ξενοδοχείο της Myconian Collection βρίσκεται σε μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού, με μερικά από τα καλύτερα beach bar της Μυκόνου, εξαιρετικά εστιατόρια, καταστήματα και εγκαταστάσεις water sports λίγα μόλις μέτρα από το δωμάτιο ή τη σουίτα σας.

Φυσικά, η νέα άφιξη στο portfolio της Myconian Collection παραμένει πιστή στη διακεκριμένη γαστρονομική κουλτούρα του διάσημου ομίλου. Από το gourmet πρωινό, το μεσημεριανό στη δροσιά της πισίνας και τα κοκτέιλ στο Ο Bar by the pool έως τις γαστρονομικές δημιουργίες του O Restaurant, οι γεύσεις του μένουν αξέχαστες με ολόφρεσκα θαλασσινά, ντόπια κρέατα και λαχανικά με σπάνιες ετικέτες κρασιού και ποτών από τις Κυκλάδες και όλο τον κόσμο.

Ο επισκέπτης έχει επίσης στη διάθεση του, στον χώρο του ξενοδοχείου, το O Wellness Spa με μεγάλο μενού θεραπειών και εμπειριών και αποκλειστικά προϊόντα Elemis και Ligne St Barth, γυμναστήριο με σύγχρονα μηχανήματα, προπόνηση ατομική και σε ομάδες, αλλά και ξεχωριστές εκδηλώσεις, όπως beach yoga κάτω από την πανσέληνο και το O Concept Store, μια boutique που διαθέτει προσεκτικά επιλεγμένα κομμάτια από κορυφαία brands σε resortwear και beachwear.

Επιπλέον, όλοι οι καλεσμένοι της Myconian Collection απολαμβάνουν ελεύθερη πρόσβαση και στα 11 ξενοδοχεία του ομίλου στη Μύκονο και την τεράστια γκάμα από εστιατόρια, μπαρ, πισίνες και spa που διαθέτουν, όπως και άριστες υπηρεσίες και χώρους διοργάνωσης εκδηλώσεων και γάμων.

Λίγα λόγια για τη Myconian Collection

Τα Myconian Collection Hotels & Resorts είναι μια οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση με αποκλειστική δραστηριότητα στη Μύκονο που διαθέτουν μεγάλη ποικιλία 11 ξεχωριστών ξενοδοχειακών μονάδων σε 4 μαγευτικές τοποθεσίες του νησιού. Με κορυφαίες κριτικές και φανατικούς επισκέπτες από όλον τον κόσμο, συνδυάζουν υπέροχες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονα spa center, κορυφαία εστιατόρια, αίθουσες συνεδρίων και επαγγελματικών συγκεντρώσεων με όλες τις παροχές και μεγάλη ποικιλία από τοποθεσίες και χώρους για γάμους και εκδηλώσεις.

Εφάμιλλη της παγκόσμιας φήμης της Μυκόνου ως ξακουστού και κορυφαίου καλοκαιρινού προορισμού, η Myconian Collection επιφυλάσσει στους καλεσμένους της κάθε πολυτέλεια σε κάθε ένα από τα ξενοδοχεία, που περιλαμβάνουν τρία Relais & Châteaux, δύο Leading Hotels of the World, δύο Design Hotels, δύο Preferred Hotels & Resorts και ένα Small Luxury Hotel of the World στην Ελιά, τον Ορνό, τον Πλατύ Γιαλό και τη μοναδική Χώρα της Μυκόνου