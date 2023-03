Η Meliá παρουσιάζει το πρώτο «ξενοδοχείο μέσα στο ξενοδοχείο»

‘Ένα νέο concept, που ονομάζεται The Level και ουσιαστικά αποτελεί «ξενοδοχείο μες το ξενοδοχείο» εγκαινιάζει η Meliá, στο Meliá Chiang Mai στην Ταϋλάνδη.

Ειδικότερα, τα 43 δωμάτια και σουίτες, The Level Rooms, The Level Premium Rooms, The Level Suites και The Level Presidental Suite, στεγάζονται στους τελευταίους ορόφους του 22όροφου αστικού ξενοδοχείου, είναι 30τμ, 44τμ, 62τμ και 113τμ αντίστοιχα και έχουν την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης. Επιπλέον, το The Level διαθέτει ένα ιδιωτικό σαλόνι και μια σειρά από ειδικά προνόμια.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες που διαμένουν στο The Level απολαμβάνουν ένα αναβαθμισμένο επίπεδο υπηρεσιών, όπως αποκλειστική πρόσβαση στο Executive Lounge The Level Lounge του 21ου ορόφου, το οποίο προσφέρει σνακ και ποτά όλη την ημέρα, ενώ προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη και στον περίφημο ναό Doi Suthep που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού.

Επίσης, το The Level Lounge, αποτελεί ένα οπτικό θαύμα, «κρυμμένο» κάτω από το μπαρ 360 μοιρών Mai The Sky Bar το οποίο δεσπόζει στον τελευταίο όροφο του 22ου ορόφου του ξενοδοχείου και είναι το υψηλότερο μπαρ στην περιοχή. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι οι επισκέπτες εισέρχονται στον χώρο από μια αψίδα, που αποτίνει φόρο τιμής στον κοντινό ναό. Ως χαιρετισμός στο Χωριό Ομπρέλα Bo Sang του Τσιάνγκ Μάι, οι τεράστιες φωτισμένες ακτίνες ομπρέλας δημιουργούν μία εντυπωσιακή οροφή. Στους τοίχους κρέμονται διάφορα έργα τέχνης από κουβούκλια ομπρέλας, όπως αυτά από υφάσματα-αντίκες της περιοχής. Τα ομόκεντρα μοτίβα του χαλιού, όπως το γκρι-μεταλλικό γκρι και οι απαλές κεχριμπαρένιες αποχρώσεις, κάνουν επίσης αναφορά σε ομπρέλες, με έξυπνο και έμμεσο τρόπο.

Στη σειρά προνομίων του The Level, συγκαταλέγονται επίσης η ιδιωτική υπηρεσία πρωινού από τις 7 έως τις 10:30 π.μ., το απογευματινό τσάι από τις 14:30 έως τις 16:00, καθώς και τα κοκτέιλ και τα καναπεδάκια μόνο για ενήλικες, από τις 17:30 έως τις 19:30.

Το ανώτερο επίπεδο εξατομικευμένων υπηρεσιών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ιδιωτικό check-in και check-out και απεριόριστη πρόσβαση στο The Level Lounge, καθώς και μια αποκλειστική υπηρεσία θυρωρού. Οι υπηρεσίες στο δωμάτιο περιλαμβάνουν παροχές καλωσορίσματος, όπως φρούτα, καφετιέρες Nespresso και κάψουλες καφέ, καθώς και late check out μέχρι τις 14:00, βάσει διαθεσιμότητας. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν επίσης δωρεάν χρήση της αίθουσας συσκέψεων του The Level για δύο ώρες ανά διαμονή, καθώς και έκπτωση 10% στο YHI Spa.

Οι επισκέπτες του Level έχουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του Meliá Chiang Mai, όπως στα μπαρ Mai The Sky Bar και Tien Pool Bar, στα εστιατόρια Mai Restaurant and Bar και Laan Na Kitchen, στο σαλόνι στο λόμπι Ruen Kaew lounge, στην αίθουσα 7 περιποιήσεων YHI Spa, στη πισίνα, στο γυμναστήριο, στην παιδική λέσχη και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Το Meliá Chiang Mai βρίσκεται στην πολυσύχναστη οδό Charoen Prathet δίπλα στον ποταμό Πινγκ και το Νυχτερινό Παζάρι. Με σχέδιο που αποτίνει φόρο τιμής στη σύγχρονη αισθητική και τη γοητευτική ιστορία και κουλτούρα του Τσιάνγκ Μάι, το Meliá Chiang Mai βρίσκεται 6 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρόμιο του Τσιάνγκ Μάι, κοντά σε μια σειρά από τουριστικά αξιοθέατα, όπως η Παλιά Πόλη με την αρχαία τάφρο και τους τοίχους από κόκκινο τούβλο, καθώς και τον παλαιότερο ναό της πόλης, Wat Chiang Man.