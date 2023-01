Lindian Village Beach Resort Rhodes | Το 2023 ανοίγει το τρίτο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην Ελλάδα (φωτό)

To τρίτο της ξενοδοχείο στην Ελλάδα μέσα στην τελευταία τριετία, και το πρώτο της στο νησί, πρόκειται να ανοίξει το 2023 στη Ρόδο η Curio Collection by Hilton.

Πρόκειται για το Lindian Village Beach Resort Rhodes, για το οποίο χθες ανακοινώθηκε η υπογραφή συμφωνίας franchise με την Zetland Capital.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 196 δωμάτια, θα προσφέρει εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα και σε κήπους και θα έχει πρόσβαση σε ιδιωτική αμμουδιά.

Τη διαχείρισή του θα αναλάβει η SWOT Hospitality.

Πηγή φωτό: SWOT Hospitality

Όλα τα δωμάτια του Lindian Village Beach Resort Rhodes θα είναι εξοπλισμένα με ιδιωτικό υπαίθριο χώρο και 85 δωμάτια θα περιλαμβάνουν επίσης ιδιωτική πισίνα ή υδρομασάζ.

Το θέρετρο θα διαθέτει πέντε εστιατόρια που θα σερβίρουν πιάτα της τοπικής και διεθνούς κουζίνας, δύο μπαρ και μία gelateria, όλα σχεδιασμένα από τον όμιλο Trastelis, ιδιοκτήτη δύο εστιατορίων με αστέρι Michelin.

Πηγή φωτό: SWOT Hospitality

Επιπλέον, το ξενοδοχείο θα διαθέτει εκτενές πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά και οικογένειες με επίκεντρο τον πολιτισμό, τη φύση και την ευεξία.

Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται δύο εξωτερικές πισίνες, ένα γυμναστήριο, ένα σπα, θαλάσσια σπορ, ένα γήπεδο τένις και δύο αίθουσες συσκέψεων που θα μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 150 άτομα.

Η Curio Collection by Hilton λανσαρίστηκε το 2014 και διαθέτει παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 120 ξενοδοχεία και θέρετρα, προσεκτικά επιλεγμένα για τον ξεχωριστό χαρακτήρα τους, ελκυστικά για ταξιδιώτες που αναζητούν μοναδικές περιπέτειες και την ανεξάρτητη εμπειρία σε ξενοδοχείο.

Στην Ελλάδα, από τη συλλογή Curio λειτουργούν τα Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton και The Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton.