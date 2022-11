Ένα ιδιαίτερο κατάλυμα για τους λάτρεις των αθλητικών παπουτσιών

Ο διάσημος DJ Khaled δημιούργησε στο Μαϊάμι ένα πολύ ιδιαίτερο κατάλυμα για τους λάτρεις των αθλητικών παπουτσιών, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία sneakerhead, η οποία συμπεριλαμβάνει τα υπογεγραμμένα Jordan 5s από τη νέα του συλλογή, We The Best.

Οι επισκέπτες θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση στον παράδεισο των αθλητικών παπουτσιών και θα διανυκτερεύσουν ανάμεσα σε μερικά από τα πιο πολύτιμα ζευγάρια της συλλογής, η οποία αριθμεί περισσότερα από 10.000 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια.

Μετά τα τελευταία του εγχειρήματα, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής για το άλμπουμ του God Did και αποκαλύπτοντας τη νεότερη συνεργασία του με την Jordan Brand, ο DJ Khaled αποφάσισε να μεταφέρει το πάθος του και στον τομέα της φιλοξενίας, υλοποιώντας παράλληλα μία πρωτότυπη προωθητική ενέργεια.

Αυτοαποκαλούμενος sneakerhead από γεννησιμιού του, ο μεγιστάνας του χιπ χοπ προσκαλεί τους θαυμαστές του σε μία αποκλειστική διαμονή μέσα στη θρυλική του ντουλάπα, με δυνατότητα κράτησης στην Airbnb.

Όπως αναφέρει ο καλλιτέχνης, τα αθλητικά παπούτσια αποτελούν ουσιαστικό μέρος της κουλτούρας του hip hop και η συλλογή τους είναι τέχνη, όπως ακριβώς και η δημιουργία μουσικής, δηλώνοντας παράλληλα ενθουσιασμένος που θα μοιραστεί το βασίλειο των sneaker του με τους θαυμαστές του.

Όσον αφορά στο πρακτικό κομμάτι της διαμονής, αυτή περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές διανυκτερεύσεις στις 5 και στις 6 Δεκεμβρίου, για δύο άτομα ανά διανυκτέρευση, στην τιμή των 112 ανά άτομο ανά διαμονή. Οι κρατήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 29 Νοεμβρίου, ενώ τα έξοδα μετάβασης στο Μαϊάμι, βαρύνουν τους επισκέπτες. Μεταξύ άλλων, οι τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν το Μαϊάμι με τον τρόπο του ο DJ Khaled, απολαμβάνοντας ένα αποκλειστικό ζευγάρι We The Best Air Jordan 5, ένα χειρόγραφο σημείωμα καλωσορίσματος από τον DJ Khaled κατά την άφιξη, υπαίθριο σαλόνι με πισίνα και δείπνο με τροφοδοσία από το εστιατόριό του The Licking - Miami Gardens.